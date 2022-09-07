如果癌症在治疗后消失一段时间，即发生完全缓解（控制）。医生会定期监测正在接受治疗或已接受癌症治疗的人。这通常包括影像学检查和/或实验室检查，以监测癌症对治疗的反应，并迅速发现癌症复发。

有些癌症产生的蛋白质，可以在血液中检测到。这些物质被称作肿瘤标志物。一个例子是前列腺特异性抗原（PSA）。在前列腺癌患者中 PSA 水平增高。大多数肿瘤标志物的特异性不足以用于筛查（在患者出现症状之前检测出癌症）或诊断癌症，因为除癌症以外的许多疾病都可能导致这些物质出现在血液中。但是，肿瘤标志物（如 PSA 和针对卵巢癌的癌抗原 [CA] 125）可以帮助医生评价患者对治疗的反应。如果肿瘤标志物在治疗前存在，而治疗后在血液中消失，那么治疗就可能是成功的。如果肿瘤标志物在治疗后消失而后来又再出现，那么癌症就可能已复发。

治愈显然是最成功的结局。治愈意味着所有癌症的证据消失，经过长时间的观察后不再复发。对于一些类型的癌症，如果患者保持无病生存 5 年或以上，医生则认为患者已治愈。对于其他类型的癌症，患者需要保持无病生存更长时间后，才能被视为治愈。

部分缓解是指癌症的大小或范围减少一半以上（例如，在 X 光、计算机断层扫描 [CT] 和正电子发射断层扫描 [PET] 等影像学检查中所见），尽管癌症在影像学检查中仍然可见。对于部分缓解的患者，尽管癌症最终还会生长，但是通常症状减轻且生存期延长。缓解的持续时间是指从部分缓解到癌症再次开始增大或扩散之间的时间间隔。

在有些患者中，治疗不会导致完全或部分缓解，但是癌症不再生长或扩散，且患者很长时间都没有新的症状。这种缓解也被认为是有益的。最不成功的治疗反应是，不论怎样治疗，肿瘤仍继续增大或在新的部位出现。

当癌症完全消失后再次出现时，就会出现复发。

无病间期是癌症完全消失至癌症再次出现的时间间隔。

总生存期是从癌症诊断到死亡的时间间隔。

有些类型的癌症，如乳腺癌或淋巴瘤（淋巴结的肿瘤）因对化疗或放疗反应良好而被称为反应性肿瘤。其它的癌症，如胰腺癌或脑癌，因大部分此类癌症对化疗或放疗不反应而被称为耐药性肿瘤。某些肿瘤，如许多消化道和肺肿瘤通常起初对化疗有反应，但之后却变得耐药。转移性癌症（已扩散到其他部位的癌症）大都无法治愈。