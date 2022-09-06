已审核/已修订 9月 2022 | 修改的 10月 2022

肢体缺失或不完整

出生时肢体可能会缺失、畸形或发育不全。

出生缺陷也称先天异常，指孩子出生前就发生的身体异常。“先天”是指“出生时存在”。（另请参见面部、骨骼、关节和肌肉的出生缺陷简介。）

肢体可能异常形成。例如，由于遗传缺陷，手和前臂的骨可能缺失（请参见染色体异常），或者有时手或脚的一部分或全部可能会缺失。肢体的正常发育也会在子宫内受到干扰。在羊膜带综合征中，当四肢受到来自羊膜囊（保持羊水包围子宫中正在发育的胎儿的囊）的组织束带束缚时，四肢发育异常。

先天性感染或致畸物也可能引起肢体异常，致畸物是母亲在怀孕期间接触到的有害物质，会导致出生缺陷。在 1950 年代末和 1960 年代初，某些孕妇服用沙利度胺以治疗晨吐，导致各种肢体缺陷——通常是肢体短小、畸形和发育不全，伴功能受限。

手臂和腿的异常可能以水平方式发生（例如，如果手臂比正常情况短），或以纵向方式（例如，手臂拇指侧异常（从肘到拇指），但小指侧正常）发生。

具有四肢出生缺陷的孩子更有可能出现另一种异常。

前臂骨缺失 隐藏详情 这张照片显示出生时没有桡骨（构成前臂的两根骨骼之一）的婴儿。手在一定角度下固定，并出现畸形。 © Springer Science+Business Media

肢体缺失或不完整的诊断 出生前超声检查

出生后进行 X 光检查

有时进行基因检测 在出生之前，医生有时能够在超声检查中诊断出这些缺陷。 出生后，医生通常会进行 X 线检查，并可能进行其他影像学检查以确定受影响的骨骼。 由于肢体出生缺陷可能涉及异常基因，因此受影响的婴儿应由遗传学家进行评估。遗传学家是专门从事遗传学（基因科学以及某些特质或特征如何从父母传给后代）的医生。可通过对婴儿的血液样本进行基因检测，以寻找染色体和基因异常。此检测可以帮助医生确定是否是特定遗传疾病导致，并排除其他原因。