胎儿感染可能发生在分娩前的任何时候，是由母亲感染引起的。有时医生和母亲知道母亲有感染，但有时却不知道。母亲的感染通过胎盘传播给胎儿。

通过胎盘传播的常见感染包括风疹、弓形虫病、巨细胞病毒、寨卡病毒感染和梅毒。人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染和乙型肝炎病毒感染有时也可能通过胎盘传播。胎儿出生前还可受到许多更罕见的感染。

胎儿的问题取决于导致感染的微生物以及妊娠期间母亲的感染时间。可能发生的问题包括流产、宫内生长迟滞、早产、死产和出生缺陷。感染可能会或不会导致母亲出现症状。