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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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新生儿感染概述

作者：Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 10月 2022
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感染发生在各个年龄段，但在新生儿中引起极大关注，因为新生儿，尤其是早产儿，免疫系统发育不完整，因此更容易感染。尽管某些保护性抗体可通过胎盘（为胎儿提供营养的器官）从母亲传播给胎儿，但胎儿血液中的抗体水平可能不足以抵抗感染。

胎儿和新生儿可以通过以下方式被感染：

  • 子宫内

  • 出生时

  • 出生后

子宫内获得感染（宫内感染）

胎儿感染可能发生在分娩前的任何时候，是由母亲感染引起的。有时医生和母亲知道母亲有感染，但有时却不知道。母亲的感染通过胎盘传播给胎儿。

通过胎盘传播的常见感染包括风疹弓形虫病巨细胞病毒寨卡病毒感染梅毒人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染乙型肝炎病毒感染有时也可能通过胎盘传播。胎儿出生前还可受到许多更罕见的感染。

胎儿的问题取决于导致感染的微生物以及妊娠期间母亲的感染时间。可能发生的问题包括流产、宫内生长迟滞、早产死产出生缺陷。感染可能会或不会导致母亲出现症状。

出生时获得的感染（产时感染）

如果婴儿通过受感染的产道，或如果感染沿阴道上行，或如果在胎膜破裂后延迟分娩，则可在分娩时获得感染。

出生时可能发生的感染包括 HIV 感染单纯疱疹病毒感染乙型肝炎病毒感染链球菌感染大肠杆菌感染李斯特菌病淋球菌感染衣原体感染。有时，这些感染也可通过胎盘传播。

出生后获得的感染（产后感染）

新生儿直接或通过母乳与受感染母亲密切接触时，即发生出生后获得性感染。如果新生儿在医院（参见新生儿医院获得性感染）或家中与受感染的医疗保健从业人员、家人或来访者接触，则出生后也可能发生感染。

新生儿感染的类型

新生儿感染通常是由细菌或病毒引起的，很少是由真菌或寄生虫引起。较常感染的细菌包括 B 组链球菌大肠埃希菌大肠杆菌）、单核细胞增多性李斯特菌淋球菌衣原体。新生儿较常感染的病毒包括单纯疱疹病毒 (HSV)、人类免疫缺陷病毒 (HIV)、巨细胞病毒 (CMV) 和乙型肝炎病毒 (HBV)。

某些可能影响各年龄段人群的感染在胎儿或新生儿中引起特别的问题。新生儿中一些较严重的感染包括：

参见念珠菌病（酵母菌感染）以了解由一种真菌，即念珠菌引起的感染。

新生儿感染的诊断

  • 医生的检查

  • 各种检测

医生根据新生儿的症状或异常（例如出生缺陷）和体格检查结果怀疑感染。

医生还进行血液检测，并检测新生儿的血液、脊髓液、尿液、唾液或组织的样本，以确定是否发生了感染以及引起感染的微生物。母亲也可能接受检查。

新生儿感染的治疗

  • 抗生素或抗病毒药

根据引起感染的微生物来治疗这些感染。

某些细菌感染可以用抗生素治疗。

某些病毒感染可用抗病毒药治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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