有时使用药物，例如前列腺素，以保持动脉导管开放

球囊房间隔造口术

手术

通常，在出生后最初几天内完成手术。但是，可以首先进行其他步骤以维持婴儿的生命，直到可以进行手术。

在某些婴儿中，医生通过静脉给予前列腺素以保持动脉导管开放。保持动脉导管开放可通过增加肺部的血流量和增加血液中氧气含量来帮助患儿。医生密切监测接受这种药物的婴儿，因为他们在接受前列腺素时有时会变得不稳定。

有严重症状且对前列腺素无反应的婴儿的心房开口可能太小，无法充分混合左心房的富氧血液与右心房的贫氧血液。在这种情况下，医生可能会进行球囊房间隔造口术。顶端带有球囊的细管（导管）通过肚脐（脐静脉）或腹股沟（股静脉）血管进入心脏。将尖端放置在心房之间的开口处（卵圆孔），球囊膨胀并通过开口拉出。该手术可拓宽孔洞，从而使富氧血液从左心房流入右心房，然后流至全身。

手术包括断开主动脉和肺动脉的连接，并将其“转接到”适当的心室。重新定位主动脉后，再将心脏的冠状动脉重新连接到主动脉上（这种手术称为动脉转位术）。

手术后，只有部分有某些残留缺损的孩子需要在看牙医和某些手术（例如呼吸道手术）之前服用抗生素。这些抗生素用于预防称为心内膜炎的严重心脏感染。