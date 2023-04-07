大动脉转位即主动脉和肺动脉与心脏正常的连接颠倒。
肺动脉和主动脉颠倒，会引起缺氧的血进入体循环，而氧合血液在心脏和肺之间循环，而不进入体循环。
症状在出生时就很明显，包括重度发绀（嘴唇和皮肤青紫）和呼吸困难。
诊断基于超声心动图。
出生后不久可能需要药物或紧急心导管插入。
出生几天内即行手术治疗。
（另见心脏缺陷概述。）
体循环的贫氧血液回流入右心房，再按平常那样进入右心室，然后流入主动脉至体循环，绕过双肺。富氧血液在心脏和肺之间循环（从肺流入肺静脉，回流至左心房及左心室，再进入肺动脉），而不进入体循环。
缺乏氧气，人不能存活。但是，患有这种心脏缺陷的婴儿可能会在出生后短暂存活，因为卵圆孔（左右心房之间的孔）和动脉导管（连接肺动脉和主动脉的血管——见正常胎儿循环系统）出生时仍开放。这些开口使富氧血液与贫氧血液混合在一起，通常能够给身体提供足够的氧气，使患儿存活。一旦动脉导管像正常出生后那样闭合，则如果心房开口非常小，非常少的富氧血液能够到达身体。如果不能立即扩大心房开口，婴儿将死亡。
大动脉转位也可能伴有另一种心脏缺陷，即室间隔缺损（分隔两个心脏下部腔室的壁上的孔洞），这可能实际上有助于使富氧和贫氧血液更多地混合。
大动脉转位
主动脉和肺动脉与心脏的正常连接颠倒。
大动脉转位的症状
大动脉转位通常会导致从出生开始重度发绀（嘴唇和皮肤青紫）和呼吸困难。
大动脉转位的诊断
大动脉转位的治疗
有时使用药物，例如前列腺素，以保持动脉导管开放
球囊房间隔造口术
手术
通常，在出生后最初几天内完成手术。但是，可以首先进行其他步骤以维持婴儿的生命，直到可以进行手术。
在某些婴儿中，医生通过静脉给予前列腺素以保持动脉导管开放。保持动脉导管开放可通过增加肺部的血流量和增加血液中氧气含量来帮助患儿。医生密切监测接受这种药物的婴儿，因为他们在接受前列腺素时有时会变得不稳定。
有严重症状且对前列腺素无反应的婴儿的心房开口可能太小，无法充分混合左心房的富氧血液与右心房的贫氧血液。在这种情况下，医生可能会进行球囊房间隔造口术。顶端带有球囊的细管（导管）通过肚脐（脐静脉）或腹股沟（股静脉）血管进入心脏。将尖端放置在心房之间的开口处（卵圆孔），球囊膨胀并通过开口拉出。该手术可拓宽孔洞，从而使富氧血液从左心房流入右心房，然后流至全身。
手术包括断开主动脉和肺动脉的连接，并将其“转接到”适当的心室。重新定位主动脉后，再将心脏的冠状动脉重新连接到主动脉上（这种手术称为动脉转位术）。
手术后，只有部分有某些残留缺损的孩子需要在看牙医和某些手术（例如呼吸道手术）之前服用抗生素。这些抗生素用于预防称为心内膜炎的严重心脏感染。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国心脏协会: 常见心脏缺陷：为父母和看护者提供常见心脏出生缺陷的概述
美国心脏协会: 感染性心内膜炎：为父母和看护者提供感染性心内膜炎的概述，包括总结抗生素使用情况