在每次访视时开展数次测量、执行筛查程序并按时间表进行疫苗接种。

检查身高和体重并测量头围，直至儿童年满 36 个月。生长良好是儿童健康的一项指标。与每次访视时儿童的身高体重是否处在或者接近表格上的相同百分位上相比，儿童的实际身材并不是那么重要。一直处在第 10 百分位的儿童很可能状况良好（虽然小于相同年龄的大多数儿童），而一个从第 35 百分位降到第 10 百分位的儿童也许会有些问题。

从 3 岁开始，每次访视时要测量血压。

医生还会监测自上次访视后儿童的发育进展如何（参见儿童发育）。例如，医生可能要了解 18 个月的儿童是否已经开始说话，或者 6 岁的儿童是否已经开始阅读一些文字（参见表18 个月至 6 岁儿童的发育里程碑）。同样的，医生通常就儿童的行为提出与年龄相符的问题。18 个月的儿童有没有发脾气？ 2 岁的儿童能不能一觉睡到天亮？ 6 岁的儿童在夜间会不会尿床？ 父母和医生可以在预防保健访视期间就这些类型的行为和发育问题进行讨论，并一起计划解决任何问题的方法。

最后，医生会做一次全面的体检。除了包括心脏、肺、腹部、生殖器、脊柱、手臂、腿、头部、颈部、眼、耳、鼻、口和牙齿在内的从头到脚检查外，医生可能还会要求儿童完成一些与年龄相符的任务。为了检查粗大运动技能（如走和跑），医生会要求一名 4 岁的儿童单脚跳。为了检查精细运动功能（用手操作一些小东西），儿童会被要求画一幅画或模仿画出某些形状。