定期去看医生（又称为健康儿童体检）可以为父母提供儿童生长发育的相关信息。父母还可借此类访视机会提出问题并寻求诸如与排便训练相关的建议。
美国儿科学会建议，在出生 1 年以后，儿童应该在 12、15、18、24 和 30 个月时去看医生，以进行预防保健访视，之后每年一次直到 10 岁。看医生的次数可以根据医生的建议和家庭的需要增加。
检查
在每次访视时开展数次测量、执行筛查程序并按时间表进行疫苗接种。
检查身高和体重并测量头围，直至儿童年满 36 个月。生长良好是儿童健康的一项指标。与每次访视时儿童的身高体重是否处在或者接近表格上的相同百分位上相比，儿童的实际身材并不是那么重要。一直处在第 10 百分位的儿童很可能状况良好（虽然小于相同年龄的大多数儿童），而一个从第 35 百分位降到第 10 百分位的儿童也许会有些问题。
从 3 岁开始，每次访视时要测量血压。
医生还会监测自上次访视后儿童的发育进展如何（参见儿童发育）。例如，医生可能要了解 18 个月的儿童是否已经开始说话，或者 6 岁的儿童是否已经开始阅读一些文字（参见表18 个月至 6 岁儿童的发育里程碑）。同样的，医生通常就儿童的行为提出与年龄相符的问题。18 个月的儿童有没有发脾气？ 2 岁的儿童能不能一觉睡到天亮？ 6 岁的儿童在夜间会不会尿床？ 父母和医生可以在预防保健访视期间就这些类型的行为和发育问题进行讨论，并一起计划解决任何问题的方法。
最后，医生会做一次全面的体检。除了包括心脏、肺、腹部、生殖器、脊柱、手臂、腿、头部、颈部、眼、耳、鼻、口和牙齿在内的从头到脚检查外，医生可能还会要求儿童完成一些与年龄相符的任务。为了检查粗大运动技能（如走和跑），医生会要求一名 4 岁的儿童单脚跳。为了检查精细运动功能（用手操作一些小东西），儿童会被要求画一幅画或模仿画出某些形状。
筛查
预防性访视可能包括检查视力和听力。如果儿童配合，可以在 3 岁时开始视力筛查，但建议在 4 岁和 5 岁时开始。如果父母对孩子的视力有任何担忧，应事先告知医生。在这个年龄，视力检测包括使用图表和检测仪器。
新生儿检查后，通常在 4 岁时开始听力检测，但是如果父母对孩子的听力有任何担忧，应在在此之前告知医生。
存在胆固醇水平偏高风险的儿童应在 2 岁至 10 岁之间接受血液检查。高危儿童包括有高胆固醇水平、心脏病发作或中风家族史或有心脏病风险因素（例如糖尿病、肥胖或高血压）的儿童。所有儿童均应在 9 至 11 岁并在 17 至 21 岁年龄段内再次接受胆固醇检查。
在所有健康儿童体检时，会通过问卷调查对儿童进行结核病 (TB) 危险因素筛查。危险因素包括暴露于结核病、出生于或曾前往结核病常见地区（美国、加拿大、澳大利亚和新西兰以及西欧和北欧国家以外的国家／地区）、有患结核病的家庭成员，以及父母或密切接触者是结核病常见地区的近期移民或近期入狱者。有危险因素的孩子通常接受结核病筛查检查。
儿童年龄和多种其他因素决定了是否要进行其他检查。
安全性
在预防访视期间就儿童安全进行讨论。所涉及的特殊的安全措施与儿童的年龄有关。例如，对于一名 6 岁儿童，讨论可能集中在自行车安全方面。以下损伤预防示例适用于 12 个月至 4 岁的儿童：
使用适合年龄和体重的汽车座椅。（婴儿和学步期幼儿应面朝后坐，直到他们的体重或身高超过可转换汽车座椅的朝后坐的限制。可转换的汽车座椅有限制，确保大多数儿童在 2 岁前向后坐。一旦孩子年龄达到 2 岁，或无论年龄如何，已长大到超过面向后坐的汽车座椅，则根据体重和身高限制，幼儿应该尽可能长时间地坐在绑缚安全带的面向前方的汽车座椅中。）
在车辆后座内放置汽车座椅。
从乘客和行人两个角度检查汽车安全。
绑紧窗玻璃升降拉索以免勒颈。
使用儿童安全盖和安全闩。
防止跌倒。
移除家中的手枪。
在任何水体中或附近（例如浴缸、游泳池、水疗池、浅水池、池塘、灌溉沟渠或其他任何死水）时，严密监督孩子。1 岁及以上的孩子应该参加游泳课，并必须让他们在游泳时和划船时始终穿救生衣。
除上述所列各项外，以下损伤预防示例也适用于 5 岁及以上的儿童：
尽可能长时间地使用带有安全带的前向汽车座椅（直到儿童超过汽车座椅的体重或身高限值），之后使用安全带定位增高座椅，直到车座安全带恰好适合使用（通常到儿童身高长至 4 英尺 9 英寸及年龄为 8 至 12 岁时）。
13 岁以下的儿童仅可坐在车辆后座上，并且需要系安全带。
如果车辆没有后座，禁用前排乘员座椅内的气囊。
为儿童佩戴自行车头盔和防护性运动护具。
指导儿童安全穿过街道。
游泳时严密监护，有时可让儿童在游泳期间穿着救生衣，此外在划船时务必穿救生衣。
医生还可能着重指出其他安全主题，如安装和维护烟雾警报器、以及将潜在毒物（如清洁剂和药物）和枪支放在儿童无法触碰到的位置的重要性。父母应该抓住机会提出与他们独特的家庭环境最相关的问题。当儿童长大后，他可以积极地加入讨论。
营养和锻炼
父母可以通过建立健康饮食习惯并促进规律运动来帮助预防肥胖和 2 型糖尿病。父母应为儿童提供各种健康食物，包括水果和蔬菜以及蛋白质来源。规律的饮食和营养丰富的小点心甚至可以促使一个挑剔的学龄前儿童建立健康的食物结构。虽然儿童可能在一段时间内不吃一些有益健康的食物，如椰菜或豆类，但重要的是要继续提供有益健康的食物。此外，父母应限制儿童的果汁摄入，因为这些果汁虽然源于看似健康的水果，但主要成分是糖水。如果喝了太多的果汁，一些儿童在就餐时可能失去对食物的胃口。父母应指导儿童避免常吃零食和富含热量、盐及糖的食物。
锻炼和保持良好的生理及情感健康对儿童非常有益。与家人一起户外活动或参加运动队是鼓励儿童锻炼和预防肥胖的好方法。
屏幕时间（例如，花费在电视、视频游戏、手机和其他手持设备，以及非教育性计算机的时间）可能导致不活动和肥胖。应从出生时开始限制儿童使用带有屏幕的设备的时间，并在整个青春期一直保持。