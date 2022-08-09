浏览专业版
尿液返流是指尿液从膀胱回流到输尿管，有时甚至是肾脏，通常是由于尿路出生缺陷导致。
每个肾脏不断过滤血液中的废物以产生尿液。然后，尿液在低压下通过输尿管排入膀胱。尿液从膀胱经尿道排出体外。在男性中，尿道位于阴茎中。在女性中，尿道终止于外阴区（女性外生殖器官区域）。
尿路内部结构
尿液反流的病因
尿液反流的症状
尿液反流本身不会引起症状。但是，如果发生尿路感染，儿童可能会有症状。然后，孩子可能发热、腹部或背部疼痛、排尿量可能超过正常或排尿时灼痛。
尿液反流的诊断
进行排尿期膀胱尿道造影或放射性核素膀胱造影
如果婴儿或幼儿的尿路感染为重度，足以引起发热，医生会怀疑尿液反流。一些儿童因为有兄弟姐妹被诊断患有尿液反流而被带去看医生，尿液反流患儿的兄弟姐妹患上此病的风险会增加。通常，医生会对尿路进行超声检查以寻找异常。
如果超声检查结果异常，或者孩子持续患有尿路感染，医生可能会做更复杂的检查，称为排尿期膀胱尿道造影。在排尿期膀胱尿道造影中，将导管穿过尿道进入膀胱，将 X 射线中可显影的液体（造影剂）通过导管注入，并在孩子排尿之前和之后进行 X 射线检查。
放射性核素膀胱造影与排尿期膀胱尿道造影相似，但不同之处在于将放射性药剂置于膀胱中，并使用核扫描仪拍摄影像。该检查和排尿期膀胱尿道造影相比，使孩子的卵巢或睾丸受到的辐射更少。尿液反流只能通过放射性核素膀胱造影或排尿期膀胱尿道造影进行诊断。
尿液检查也是为了检测尿路感染等感染。
尿液反流的治疗
有时给予预防性（预防性）抗生素
有时需要进行手术
尿液反流的治疗取决于具体的出生缺陷以及并发症的严重程度。
症状少且无并发症的儿童通常不需要治疗，因为随着他们的成长，大多数会自行纠正。
对于严重反流、频繁发热的尿路感染或两者兼有的儿童，有时可每日使用抗生素预防感染。严重反流的儿童也需要手术以纠正问题并确保尿液正常排出。