进行排尿期膀胱尿道造影或放射性核素膀胱造影

如果婴儿或幼儿的尿路感染为重度，足以引起发热，医生会怀疑尿液反流。一些儿童因为有兄弟姐妹被诊断患有尿液反流而被带去看医生，尿液反流患儿的兄弟姐妹患上此病的风险会增加。通常，医生会对尿路进行超声检查以寻找异常。

如果超声检查结果异常，或者孩子持续患有尿路感染，医生可能会做更复杂的检查，称为排尿期膀胱尿道造影。在排尿期膀胱尿道造影中，将导管穿过尿道进入膀胱，将 X 射线中可显影的液体（造影剂）通过导管注入，并在孩子排尿之前和之后进行 X 射线检查。

放射性核素膀胱造影与排尿期膀胱尿道造影相似，但不同之处在于将放射性药剂置于膀胱中，并使用核扫描仪拍摄影像。该检查和排尿期膀胱尿道造影相比，使孩子的卵巢或睾丸受到的辐射更少。尿液反流只能通过放射性核素膀胱造影或排尿期膀胱尿道造影进行诊断。

尿液检查也是为了检测尿路感染等感染。