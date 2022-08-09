影响膀胱神经的出生缺陷，特别是诸如脊柱裂等脊髓缺陷，会以多种方式引起问题：

弛缓性膀胱：神经问题使膀胱肌肉软弱无力（弛缓性）。膀胱无法适当收缩以排空，因此尿液往往会在低压力下充满膀胱。

痉挛性膀胱：神经问题导致膀胱过度收缩（痉挛），并且膀胱中的尿液处于高压状态。膀胱小。

在一些儿童中，膀胱有时会松弛，有时会痉挛。

如果儿童无法完全排空膀胱，尿液会停滞，这会增加尿路感染 (UTI) 或膀胱结石形成的风险。同样，整个膀胱可能会尿液溢出，导致非自主排尿（称为尿失禁）。如果孩子的膀胱不能完全排空，则通过一根细的柔性管（导尿管）穿过尿道开口插入膀胱，引流膀胱中的尿液。这个过程称为导尿。每天重复进行几次导尿，因为最好是在尿液完全排出后立即移除导管。这个过程称为间歇性导尿。但是，有时必须始终留置导管。

如果导尿无效，则可以进行称为膀胱造口术的外科手术。在此过程中，医生会在腹壁和膀胱之间开一个开口。尿液通过开口从膀胱排入尿布。膀胱造口术的替代方法是在膀胱和皮肤之间建立一个通道。可以将导管放置在该通道中。

如果尿液处于高压下，尿液可能从膀胱回流到肾脏（尿液反流）。尿液反流可能会导致尿路反复感染、肾损害或两者兼有。膀胱小且膀胱压力增高的儿童可服用药物以放松膀胱肌肉或导尿。如果这些措施不起作用，医生可能会进行手术以帮助减少不自主排尿并降低膀胱压力，以免肾脏受损。一些外科手术可增加膀胱大小。但手术后，儿童通常仍需导尿。