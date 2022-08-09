有许多类型的输尿管出生缺陷。很多缺陷会

阻止或减缓尿液流动

使尿液从膀胱向后流到肾脏（尿液反流）

任何阻碍或减慢尿液流动的输尿管缺陷都会导致尿液停滞，这可能导致尿路感染 (UTI) 或肾结石形成。尿流阻塞也可能会增加肾脏内部的压力，并随着时间推移损害它们。

当缺陷涉及输尿管与膀胱的连接处时，通常会发生尿液反流。通常，该连接处仅允许尿液从肾脏流向膀胱。连接处缺陷会导致尿液从膀胱回流到肾脏（尿液反流）。反流会累及一侧或两侧。

随着时间推移，尿液反流和／或频繁感染会损害肾脏和输尿管。肾损害可导致高血压，少数情况下可发生肾衰竭。