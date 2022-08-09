输尿管是将肾脏（从血液中过滤出废物以产生尿液的两个器官）中的尿液输送到膀胱（容纳尿液的可扩张的肌肉囊）的管道。人体通常有两根输尿管。一根输尿管将左肾连接到膀胱，另一根将右肾连接到膀胱。
（另见肾脏和尿路出生缺陷概述。）
尿路内部结构
输尿管出生缺陷的并发症
输尿管出生缺陷的类型
输尿管异常包括
额外输尿管（重复异常）
输尿管狭窄或变宽
输尿管错位
输尿管下段凸入膀胱（输尿管疝）
许多孩子也有肾脏出生缺陷。
额外输尿管
有时在胎儿形成过程中，输尿管分裂或重复，导致一个肾脏发出两根输尿管。通常，两根输尿管各自进入膀胱（完全重复），但有时两根输尿管会交叉在一起，然后进入膀胱（部分重复）。
许多输尿管重复的儿童没有症状。但是，有时重复输尿管和膀胱之间的连接异常。一些异常连接会阻塞尿流。其他异常连接使尿液从膀胱回流到肾脏（尿液反流）。两种类型的异常连接会增加感染和肾脏损害的风险，可能需要手术。
较少见的情况下，重复的输尿管附着在膀胱外部。在女孩中，输尿管可能进入阴道而不是膀胱，导致尿液不断从阴道滴落。在男孩中，输尿管可能进入男性生殖系统的某些部位，例如输精管、精囊或射精管。男孩不会漏尿，但受影响的器官可能会反复感染。
男性生殖器官
输尿管狭窄或变宽
狭窄的输尿管妨碍了尿液从肾脏正常地流入膀胱。狭窄通常发生在输尿管与肾脏相连或输尿管与膀胱相连的地方。狭窄的输尿管会阻塞尿流，从而增加感染、肾结石和肾脏损害的风险。随着孩子成长，狭窄程度通常减轻。
输尿管增宽可能是由于输尿管本身异常或膀胱受阻所致。输尿管变宽会导致尿液从膀胱回流到肾脏（尿液反流），这增加感染和肾脏损害的风险。
输尿管错位
位置错误的输尿管不能正确进入膀胱，这会导致尿液从膀胱回流到肾脏（尿液反流），这增加感染和肾脏损害的风险。
输尿管疝
输尿管疝是输尿管下端向膀胱的膨出。它们可能会影响输尿管引流效果。如果输尿管疝阻塞尿流，它们会增加感染、肾结石和肾脏损害的风险。
输尿管缺陷的诊断
输尿管缺陷的治疗
有时给予预防性（预防性）抗生素
有时进行外科手术
治疗取决于具体的出生缺陷以及并发症的严重程度。
症状少且无并发症的儿童通常不需要治疗。
尿路感染频繁和／或肾脏有损伤迹象的儿童通常需要治疗。如果症状不严重，医生有时会每天给予儿童预防性抗生素以预防感染，并留出时间观察缺陷是否随着儿童成长而自行纠正。症状较重的儿童通常需要手术以纠正问题并确保尿液正常排出。