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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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输尿管缺陷

作者：Ronald Rabinowitz, MD, University of Rochester Medical Center;
Jimena Cubillos, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022
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输尿管是将肾脏（从血液中过滤出废物以产生尿液的两个器官）中的尿液输送到膀胱（容纳尿液的可扩张的肌肉囊）的管道。人体通常有两根输尿管。一根输尿管将左肾连接到膀胱，另一根将右肾连接到膀胱。

（另见肾脏和尿路出生缺陷概述。）

尿路内部结构

输尿管出生缺陷的并发症

有许多类型的输尿管出生缺陷。很多缺陷会

  • 阻止或减缓尿液流动

  • 使尿液从膀胱向后流到肾脏（尿液反流

任何阻碍或减慢尿液流动的输尿管缺陷都会导致尿液停滞，这可能导致尿路感染 (UTI) 或肾结石形成。尿流阻塞也可能会增加肾脏内部的压力，并随着时间推移损害它们。

当缺陷涉及输尿管与膀胱的连接处时，通常会发生尿液反流。通常，该连接处仅允许尿液从肾脏流向膀胱。连接处缺陷会导致尿液从膀胱回流到肾脏（尿液反流）。反流会累及一侧或两侧。

随着时间推移，尿液反流和／或频繁感染会损害肾脏和输尿管。肾损害可导致高血压，少数情况下可发生肾衰竭

输尿管出生缺陷的类型

输尿管异常包括

  • 额外输尿管（重复异常）

  • 输尿管狭窄或变宽

  • 输尿管错位

  • 输尿管下段凸入膀胱（输尿管疝）

许多孩子也有肾脏出生缺陷

额外输尿管

有时在胎儿形成过程中，输尿管分裂或重复，导致一个肾脏发出两根输尿管。通常，两根输尿管各自进入膀胱（完全重复），但有时两根输尿管会交叉在一起，然后进入膀胱（部分重复）。

许多输尿管重复的儿童没有症状。但是，有时重复输尿管和膀胱之间的连接异常。一些异常连接会阻塞尿流。其他异常连接使尿液从膀胱回流到肾脏（尿液反流）。两种类型的异常连接会增加感染和肾脏损害的风险，可能需要手术。

较少见的情况下，重复的输尿管附着在膀胱外部。在女孩中，输尿管可能进入阴道而不是膀胱，导致尿液不断从阴道滴落。在男孩中，输尿管可能进入男性生殖系统的某些部位，例如输精管精囊或射精管。男孩不会漏尿，但受影响的器官可能会反复感染。

男性生殖器官

输尿管狭窄或变宽

狭窄的输尿管妨碍了尿液从肾脏正常地流入膀胱。狭窄通常发生在输尿管与肾脏相连或输尿管与膀胱相连的地方。狭窄的输尿管会阻塞尿流，从而增加感染、肾结石和肾脏损害的风险。随着孩子成长，狭窄程度通常减轻。

输尿管增宽可能是由于输尿管本身异常或膀胱受阻所致。输尿管变宽会导致尿液从膀胱回流到肾脏（尿液反流），这增加感染和肾脏损害的风险。

输尿管错位

位置错误的输尿管不能正确进入膀胱，这会导致尿液从膀胱回流到肾脏（尿液反流），这增加感染和肾脏损害的风险。

输尿管疝

输尿管疝是输尿管下端向膀胱的膨出。它们可能会影响输尿管引流效果。如果输尿管疝阻塞尿流，它们会增加感染、肾结石和肾脏损害的风险。

输尿管缺陷的诊断

  • 产前超声检查

  • 排尿期膀胱尿道造影

在出生前，输尿管缺陷通常是在常规产前超声检查中被医生发现。

出生后，如果医生怀疑输尿管缺陷，他们会在孩子排尿前后对肾脏、输尿管和膀胱进行超声检查。然后，他们进行一项称为排尿期膀胱尿道造影 (VCUG) 的检查。在排尿期膀胱尿道造影中，将导管穿过尿道进入膀胱，将 X 射线中可显影的液体（造影剂）通过导管注入，并在孩子排尿之前、期间和之后进行 X 射线检查。可以进行 MRI（磁共振成像）检查。

输尿管缺陷的治疗

  • 有时给予预防性（预防性）抗生素

  • 有时进行外科手术

治疗取决于具体的出生缺陷以及并发症的严重程度。

症状少且无并发症的儿童通常不需要治疗。

尿路感染频繁和／或肾脏有损伤迹象的儿童通常需要治疗。如果症状不严重，医生有时会每天给予儿童预防性抗生素以预防感染，并留出时间观察缺陷是否随着儿童成长而自行纠正。症状较重的儿童通常需要手术以纠正问题并确保尿液正常排出。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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