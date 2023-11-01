放射造影剂是在医学影像学成像（例如各种类型的 X 线检查和磁共振成像 [MRI]）中用来显影内部结构的物质。
在影像学检查期间，使用造影剂将一种组织或结构与其周围组织区分开来，或提供更多细节内容。
造影剂包括
不透 X 线造影剂（有时被不准确地称为染料）：X 线可见物质
顺磁性造影剂：磁共振成像（MRI）中使用的物质
不透射线的造影剂
不透 X 线造影剂能吸收 X 线，所以 X 线呈现白色。通常用于以下显影：
血管
胃肠、胆、泌尿道内部
器官内血流
通常，将造影剂注射到静脉（静脉内造影剂）、动脉（血管造影）、口服（口服造影剂）、通过肛门插入（直肠造影剂）或使用针头注射入关节。
造影剂的选择取决于检查的类型和评估的部位：
检查血管：通常使用含碘的造影剂（碘化造影剂）
检查胃肠道：含有钡或碘的造影剂（泛影葡胺）
在进行使用造影剂的检查之前，要求患者禁食数小时，禁水1小时。检查后，推荐在当天剩余的时间里多喝水。
当注射某些造影剂时，人们感到全身温暖。而其他造影剂则会引起注射部位发冷的感觉。口服造影剂可能味道并不可口。
不透射线的造影剂的副作用
通常，不透射线的造影剂是非常安全的，特别是口服或直肠给药时。
注射碘化造影剂的副作用可发生在少数人中。它们包括
过敏型造影剂反应
肾脏损害
在某些情况下，可能会因使用碘化造影剂而导致肾脏损害（造影剂肾病）：
几乎所有的肾损害患者没有症状，在一周左右恢复。极少数情况下，患者有持续性损伤，而且只有极少数患者需要肾透析。
如果有肾损伤风险的人必须使用不透 X 线造影剂检查，他们应该在造影剂使用前后进行静脉输液。这样做是为了避免这些药物在造影剂损害肾功能的情况下发生蓄积。如有可能，使用低剂量造影剂。对于服用二甲双胍的严重肾脏疾病患者，医生在静脉给予不透射线的造影剂后，也可使患者停用二甲双胍 48 小时。
你知道吗……
顺磁性造影剂
顺磁性造影剂以增加不同组织之间的对比度的方式改变粒子磁性，从而使MRI影像更清晰。这些试剂通常含有钆。
顺磁性造影剂的副作用
一般情况下，无副作用。然而，对于少数存在严重肾脏疾病或正在接受透析治疗的患者，造影剂可引起一种称为
肾源性系统性纤维化
这种疾病表现为皮肤、结缔组织和器官增厚。皮肤上会起红斑或暗斑。皮肤发紧，动作困难和受限，器官功能失常。这种疾病现在非常罕见，因为，对有肾疾的患者，医生只在必要时使用钆顺磁性造影剂，而且，使用最低剂量和可用的最安全的药剂。医生也考虑对严重肾疾患者使用其他影像学检查。