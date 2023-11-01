一般情况下，无副作用。然而，对于少数存在严重肾脏疾病或正在接受透析治疗的患者，造影剂可引起一种称为

肾源性系统性纤维化

这种疾病表现为皮肤、结缔组织和器官增厚。皮肤上会起红斑或暗斑。皮肤发紧，动作困难和受限，器官功能失常。这种疾病现在非常罕见，因为，对有肾疾的患者，医生只在必要时使用钆顺磁性造影剂，而且，使用最低剂量和可用的最安全的药剂。医生也考虑对严重肾疾患者使用其他影像学检查。