新生儿及婴儿睡眠行为

由于新生儿的神经系统发育不成熟，他们睡很多，但是每次只睡一或两小时，不分昼夜。到 4～6 周大时，许多婴儿会形成睡 4 小时、醒 4 小时的周期。到 4～6 个月大时，婴儿通常能采用昼夜睡眠时间表。到了 1 岁时，大多数婴儿晚上都能持续睡 8～9 小时了。然而，睡眠失调较常见，会在最初几年的不同时间内出现（参见儿童睡眠障碍）。
影响睡眠模式的因素因年龄而异。在 9 个月大的时候以及 18 个月左右，睡眠障碍变得很常见，原因如下
父母可以帮助婴儿养成夜间睡觉的习惯，晚上减少刺激性活动，并让他们的房间在夜间保持黑暗，后者对正常视力的发育非常重要。要鼓励婴儿在很小的时候就自己睡觉，而不是在父母亲的臂弯中睡。这样，他们将能够在半夜醒来时让自己安静下来。
为最大程度地降低婴儿猝死综合征 (SIDS) 风险，婴儿应始终仰卧睡，而不是俯卧或侧躺睡。近年来，这一措施降低了 SIDS 的发生率。此外，婴儿睡眠时不应枕软枕头、抱玩具或盖厚重毯子，因为这些物品可能阻碍其呼吸。让婴儿吸着安抚奶嘴睡觉也有助于预防 SIDS（母乳喂养的婴儿应至少到 1 月龄或习惯于母乳喂养，然后才可使用安抚奶嘴）。（另见 SIDS 的预防。）
婴儿与父母睡一起
婴儿与父母睡一起指父母一方与婴儿靠近彼此睡觉，以便能够看到、听到和／或触摸彼此。婴儿与父母睡一起的安排包括
同床（婴儿与父母一方在同一张床上睡觉）
同室（婴儿与父母一方在不同床上但同一房间内睡觉）
父母与婴儿同床现象较常见，但存在争议。父母选择与孩子同床有文化原因，也有个人原因，包括：方便喂养、建立情感联系、认为亲自看护是保证婴儿安全的唯一方法、认为同床使他们在睡眠时也能够继续看护婴儿。然而，同床与 SIDS 风险增加相关，且可能导致婴儿受伤或死亡，因为婴儿可能会窒息、被卡住或受困。
同室不同床仍可使父母与婴儿在物理位置上彼此靠近，以便于喂养和照看，比同床或独睡（婴儿在单独房间睡觉）更安全，且与 SIDS 风险降低相关。基于上述原因，医生推荐同室不同床为父母和出生后最初几个月婴儿的首选睡眠安排。