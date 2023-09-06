新生儿及婴儿睡眠行为

由于新生儿的神经系统发育不成熟，他们睡很多，但是每次只睡一或两小时，不分昼夜。到 4～6 周大时，许多婴儿会形成睡 4 小时、醒 4 小时的周期。到 4～6 个月大时，婴儿通常能采用昼夜睡眠时间表。到了 1 岁时，大多数婴儿晚上都能持续睡 8～9 小时了。然而，睡眠失调较常见，会在最初几年的不同时间内出现（参见儿童睡眠障碍）。

影响睡眠模式的因素因年龄而异。在 9 个月大的时候以及 18 个月左右，睡眠障碍变得很常见，原因如下

出现分离焦虑。

孩子可以独立行动并控制自己的环境。

他们可能需要长时间的午后小睡。

他们在睡前玩耍时可能会受到过度刺激。

噩梦是常见的症状。

父母可以帮助婴儿养成夜间睡觉的习惯，晚上减少刺激性活动，并让他们的房间在夜间保持黑暗，后者对正常视力的发育非常重要。要鼓励婴儿在很小的时候就自己睡觉，而不是在父母亲的臂弯中睡。这样，他们将能够在半夜醒来时让自己安静下来。

为最大程度地降低婴儿猝死综合征 (SIDS) 风险，婴儿应始终仰卧睡，而不是俯卧或侧躺睡。近年来，这一措施降低了 SIDS 的发生率。此外，婴儿睡眠时不应枕软枕头、抱玩具或盖厚重毯子，因为这些物品可能阻碍其呼吸。让婴儿吸着安抚奶嘴睡觉也有助于预防 SIDS（母乳喂养的婴儿应至少到 1 月龄或习惯于母乳喂养，然后才可使用安抚奶嘴）。（另见 SIDS 的预防。）