室管膜瘤是生长缓慢的肿瘤，由脑内腔室（脑室）或脊髓细胞发展而来。室管膜瘤通常是癌性的（恶性）。

室管膜瘤的原因尚不清楚。

症状取决于肿瘤的位置，可能包括头痛、呕吐、精神萎靡和平衡问题。

通过影像学检查和活检进行诊断。

治疗包括外科手术、化疗以及有时进行放疗。

预后取决于孩子年龄以及切除的癌症数量。

室管膜瘤是第三常见的儿童中枢神经系统肿瘤，占 10% 儿童脑肿瘤病例。（人的中枢神经系统包括脑和脊髓。） 大多数被诊断患有室管膜瘤的儿童约为 6 岁。但大约 30% 的病例发生在 3 岁以下儿童中。

脑内（髓母细胞瘤） 图片

儿童中多数室管膜瘤出现在头骨底部的后脑部区域，即后颅窝处。该区域包含小脑（有助于控制协调和平衡）和脑干（控制关键的身体功能，如呼吸）。

室管膜瘤也发生在大脑上半部，称为幕上区域。该区域包含大脑、充满液体的腔室（脑室）、脉络丛、下丘脑、松果体、垂体和视神经。

有时室管膜瘤在脊髓内生长。

室管膜瘤的症状 室管膜瘤的症状取决于肿瘤存在的部位。 对于幕上区域的室管膜瘤，症状可能包括患儿情绪或人格变化、注意力不集中、头痛、癫痫发作和身体特定区域的功能异常。 对于后颅窝室管膜瘤，症状通常为颅骨内压力（颅内压）升高。婴儿可能发育不达标。患儿可能烦躁不安，头围增加，没有食欲。年纪稍大的儿童会出现恶心、呕吐、头痛、精神萎靡，以及平衡、协调和行走问题。 对于脊髓室管膜瘤，症状可能包括背痛、无力、麻木/刺痛以及难以控制大小便。

室管膜瘤的诊断 磁共振成像 (MRI) 和活检 室管膜瘤的诊断基于 MRI 结果。 如果发现肿瘤，则采样并送到实验室进行检查（活检）。

室管膜瘤的治疗 手术、放疗和有时化疗 （另见癌症治疗原则。） 医生首先通过手术在安全范围内切除尽可能多的肿瘤。 放射疗法可提高生存率，通常在术后进行。 化疗似乎并未增加生存率，但对于某些儿童，化疗可能有助于在术前或放疗前缩小肿瘤。

室管膜瘤的预后 孩子的状况取决于孩子年龄、室管膜瘤的类型以及可以切除多少肿瘤。 存活的孩子因为手术和放疗的副作用，有大脑、脊髓和神经出现问题的风险。