儿童脑肿瘤和脊髓肿瘤概述

手术切除肿瘤

化疗、放疗、靶向治疗或联合治疗

脑脊液引流

（另见癌症治疗原则。）

通常，脑肿瘤和脊髓肿瘤的治疗涉及外科手术切除肿瘤。然后，进行化疗、放疗、靶向治疗或联合治疗。

应由具有治疗儿童相关肿瘤经验的 制定治疗计划。护理团队可能包括专门从事婴儿、儿童和青少年护理和治疗的医生，例如儿科癌症专家、儿科神经病学家、儿科神经外科医生和放射肿瘤学家。

如果可能，通过外科手术切除肿瘤。脑肿瘤通过打开颅骨（称为颅骨切开术）来切除。某些手术对脑没有或仅有轻微损伤，但很多肿瘤切除困难，几乎不可能不损害正常结构。术后，行 MRI 检查评估是否有肿瘤残留，如有残留，残留了多少。

手术后，可能需要进行放疗、化疗、靶向治疗或这些治疗的联合。对于小于 5 岁的儿童，根据肿瘤类型，首选化疗，因为放疗会影响生长发育及脑的发育。如需要，可在年龄稍大的儿童中增添放疗方案。化疗有时也会有严重的副作用。

如果肿瘤阻断了脑脊液的流动，手术切除肿瘤前有时需使用导管引流部分脑脊液。给予局麻或全麻之后，将导管经头骨打开的小孔插入颅内，导出脑脊液以减轻颅内压。导管连接在一个仪器上以衡量颅内压力。几天后，将导管拔除或可改成永久性引流管（参见脑积水的治疗）。

由于癌症在儿童中相对罕见，如果有临床试验的话，医生可能会与父母讨论是否让儿童参加临床试验。在此类试验中，一些儿童接受标准治疗，而其他儿童则接受被试验的治疗（称为实验性治疗）。实验性治疗可能涉及使用新的化疗方案、以新方式联合使用原有的药物，或采用新的手术或放疗技术。然而，试验性治疗常不是特别有效，其副作用及并发症也是未知的。