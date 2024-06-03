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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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儿童脑肿瘤和脊髓肿瘤概述

作者：Kee Kiat Yeo, MD, Harvard Medical School
已审核/已修订 6月 2024
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小知识

中枢神经系统由脑和脊髓组成。中枢神经系统肿瘤是 15 岁以下儿童的第二大常见儿童癌症（仅次于白血病），也是患癌症儿童的主要死因。

  • 儿童中最常见的中枢神经系统肿瘤是（按顺序）星形细胞瘤髓母细胞瘤室管膜瘤

  • 脑肿瘤会引起很多症状包括头痛、恶心、呕吐、视力障碍、无力及平衡失调。

  • 诊断多依据影像学检查及活检。

  • 治疗包括手术、放疗、化疗、靶向疗法或联合治疗。

中枢神经系统肿瘤的病因通常不得而知。但是，已知对脑和脊髓的高剂量辐射和某些遗传性疾病（例如神经纤维瘤病）会导致中枢神经系统肿瘤。

（另见成人脑肿瘤。）

儿童脑肿瘤和脊髓肿瘤的症状

最初，脑肿瘤的症状可能是颅内压力（颅内压）升高引起的。因为肿瘤阻塞大脑内脑脊髓液的流动（一种称为脑积水的疾病），或因肿瘤占据空间，压力可能会增加。压力增加可引起以下症状：

  • 婴儿和幼儿的头部变大（巨头畸形

  • 头痛

  • 恶心和呕吐（尤其是刚睡醒时）

  • 视力问题，如复视或视力丧失

  • 眼球无法向上转动

  • 行为或意识改变，使孩子易怒、无精打采、困惑或嗜睡

  • 癫痫发作

当肿瘤累及脊髓时，症状可能包括：

  • 背痛

  • 手臂或腿部肌肉无力

  • 手臂或腿部感觉丧失

  • 大小便失控

  • 行走困难

其他症状因肿瘤在大脑或脊柱的位置而异。

儿童脑肿瘤和脊髓肿瘤的诊断

  • 影像学检查

  • 通常是活检，有时是手术切除整个肿瘤

  • 有时脊椎抽液

医生基于症状怀疑存在脑肿瘤或脊髓肿瘤。

医生通常会进行影像学检查，例如脑部磁共振成像 (MRI)，通常可检测到肿瘤。也可进行计算机断层扫描 (CT)。在进行 MRI 或 CT 检查前，通常将造影剂注入静脉（经静脉）。造影剂是使器官和其他结构在影像学检查中更清晰显影的物质。

如果怀疑脑肿瘤或脊髓肿瘤，医生通常会切除一小块组织（活检）以确认诊断。有时，医生会通过手术切除尽可能多的肿瘤，而不是切除一小块。

有时进行脊椎穿刺（腰椎穿刺）以采集脑脊液，以便在显微镜下检查。常规进行此操作以确定肿瘤细胞是否已扩散到脑脊液中或诊断不明确时进行此操作。

儿童脑肿瘤和脊髓肿瘤的治疗

  • 手术切除肿瘤

  • 化疗、放疗、靶向治疗或联合治疗

  • 脑脊液引流

（另见癌症治疗原则。）

通常，脑肿瘤和脊髓肿瘤的治疗涉及外科手术切除肿瘤。然后，进行化疗放疗靶向治疗或联合治疗。

应由具有治疗儿童相关肿瘤经验的 制定治疗计划。护理团队可能包括专门从事婴儿、儿童和青少年护理和治疗的医生，例如儿科癌症专家、儿科神经病学家、儿科神经外科医生和放射肿瘤学家。

如果可能，通过外科手术切除肿瘤。脑肿瘤通过打开颅骨（称为颅骨切开术）来切除。某些手术对脑没有或仅有轻微损伤，但很多肿瘤切除困难，几乎不可能不损害正常结构。术后，行 MRI 检查评估是否有肿瘤残留，如有残留，残留了多少。

手术后，可能需要进行放疗、化疗、靶向治疗或这些治疗的联合。对于小于 5 岁的儿童，根据肿瘤类型，首选化疗，因为放疗会影响生长发育及脑的发育。如需要，可在年龄稍大的儿童中增添放疗方案。化疗有时也会有严重的副作用。

如果肿瘤阻断了脑脊液的流动，手术切除肿瘤前有时需使用导管引流部分脑脊液。给予局麻或全麻之后，将导管经头骨打开的小孔插入颅内，导出脑脊液以减轻颅内压。导管连接在一个仪器上以衡量颅内压力。几天后，将导管拔除或可改成永久性引流管（参见脑积水的治疗）。

由于癌症在儿童中相对罕见，如果有临床试验的话，医生可能会与父母讨论是否让儿童参加临床试验。在此类试验中，一些儿童接受标准治疗，而其他儿童则接受被试验的治疗（称为实验性治疗）。实验性治疗可能涉及使用新的化疗方案、以新方式联合使用原有的药物，或采用新的手术或放疗技术。然而，试验性治疗常不是特别有效，其副作用及并发症也是未知的。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 美国癌症协会：如果您的孩子被诊断患有癌症：供患有癌症的孩子的父母和亲人使用的资源，其中提供有关如何应对孩子诊断后出现的一些问题和疑问的信息

此处的脑肿瘤组织提供有关脑肿瘤类型和治疗的信息，以及提供给看护者的关于支持资源的信息：

  1. 美国脑瘤协会（American Brain Tumor Association）

  2. 儿童脑肿瘤基金会

  3. 全国脑肿瘤学会（National Brain Tumor Society）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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