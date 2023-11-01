脆性 X 染色体综合征是 X 染色体上的一种遗传异常，会导致智力障碍和行为问题。

染色体是细胞内包含 DNA 和许多基因的结构。基因是脱氧核糖核酸 (DNA) 片段，包含特定蛋白质编码，这些蛋白质在人体内的一种或多种细胞中发挥作用。基因包含确定身体外观以及如何运作的指令。（有关遗传学的讨论，参见基因和染色体。）

脆性 X 综合征是最常被诊断的导致智力障碍的遗传原因，男孩比女孩患病频率更高。在导致男孩智力障碍的原因中，脆性 X 综合征仅次于唐氏综合征。但是，与脆性 X 综合征不同，唐氏综合征在大多数情况下不会遗传。（有关更多信息，参见国家脆性 X 染色体基金会。）

脆性 X 综合征的症状是由 X 染色体上特定基因的异常引起的（参见基因异常）。人们有一小部分脱氧核糖核酸 (DNA) 拷贝过多（超过 200 个）。拥有额外的 55 到 200 个拷贝的人被认为有前突变，这是因为尽管他们没有患这种疾病，但他们的后代却有更大的患病风险。

脆性 X 综合征的诊断 DNA 检测 出生后进行的 DNA 检测可以检测出脆性 X 综合征。（另见下一代测序技术。） 通常在孩子学龄或青少年时作出脆性 X 综合征的诊断。建议孤独症和智力障碍的男孩进行脆性 X 综合征的检查，特别是如果他们的母亲的亲戚有类似问题时。