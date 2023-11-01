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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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二尖瓣脱垂 (MVP)

作者：Guy P. Armstrong, MD, Waitemata District Health Board and Waitemata Cardiology, Auckland
已审核/已修订 11月 2023
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小知识

二尖瓣脱垂是指当左心室收缩时二尖瓣的瓣片（瓣叶）向左心房膨出，有时会使血液漏入左心房（反流）。

  • 二尖瓣脱垂有时是由瓣膜组织薄弱引起的。

  • 大多数患者没有症状，但有些人有胸痛、脉速、心悸、周期性偏头痛、疲劳和眩晕。

  • 医生可以通过听诊特征性喀嚓音初步诊断，但需超声心动图帮助确诊。

  • 大多数患者不需治疗。

（也可参见心脏瓣膜病概述及视频心脏。）

二尖瓣位于左心房和左心室之间的开口内。二尖瓣开放可使来自左心房的血液充盈左心室，左心室收缩时二尖瓣关闭，以使泵出的血液流入主动脉。脱垂意味着当左心室收缩时，二尖瓣的瓣叶向后凸入左心房。脱垂时，血液有时会渗回左心房（反流；也可参见二尖瓣反流）。

大约 1%-3% 的人患有二尖瓣脱垂。仅在反流严重、瓣膜感染（感染性心内膜炎）或薄弱阻滞破裂时才会引起严重的心脏问题。

二尖瓣脱垂的病因

病因通常是瓣膜组织薄弱导致其被过度拉长（黏液瘤样变性）。黏液瘤样变性是遗传性疾病。其他似乎会增加二尖瓣脱垂风险的疾病包括风湿性心脏病马凡综合征埃勒斯-当洛斯综合征

二尖瓣脱垂的症状

大多数二尖瓣脱垂患者没有症状。其他患者出现的一些症状难以仅基于瓣膜的机械故障来解释。有症状的患者，很难单纯用疾病的机制解释，这些症状包括胸痛、脉速、心动过速、周期性偏头痛、疲劳和眩晕。部分患者可出现直立性低血压。

二尖瓣脱垂的诊断

  • 体格检查

  • 超声心动图

医生通常根据听诊器听诊时闻及的特征性咔嗒音来诊断二尖瓣脱垂。二尖瓣反流通常在听诊时闻及左室收缩期杂音而诊断。

超声心动图使医生能够观察到脱垂，并判断反流（若存在）的严重程度。

二尖瓣脱垂的治疗

  • 有时使用 β-受体阻滞剂

多数二尖瓣脱垂患者不需治疗。如果心跳过速，可用 β 受体阻滞剂减慢心率，从而减轻心悸等症状。

二尖瓣脱垂的预后

二尖瓣脱垂通常是良性的，但重度的黏液瘤性瓣膜退化可导致二尖瓣反流。当二尖瓣反流进展为重度时，左心房或左心室增大、心律异常（如心房颤动）、瓣膜感染（感染性心内膜炎）、中风和死亡的风险增加，对瓣膜置换的需求也会增加。虽然男性不太可能患二尖瓣脱垂，但他们更可能进展为重度二尖瓣反流。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国心脏协会: 心脏瓣膜病：提供心脏瓣膜病诊断和治疗的综合信息

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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