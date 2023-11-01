二尖瓣脱垂 (MVP)

二尖瓣脱垂是指当左心室收缩时二尖瓣的瓣片（瓣叶）向左心房膨出，有时会使血液漏入左心房（反流）。

二尖瓣脱垂有时是由瓣膜组织薄弱引起的。

大多数患者没有症状，但有些人有胸痛、脉速、心悸、周期性偏头痛、疲劳和眩晕。

医生可以通过听诊特征性喀嚓音初步诊断，但需超声心动图帮助确诊。

大多数患者不需治疗。

（也可参见心脏瓣膜病概述及视频心脏。）

二尖瓣位于左心房和左心室之间的开口内。二尖瓣开放可使来自左心房的血液充盈左心室，左心室收缩时二尖瓣关闭，以使泵出的血液流入主动脉。脱垂意味着当左心室收缩时，二尖瓣的瓣叶向后凸入左心房。脱垂时，血液有时会渗回左心房（反流；也可参见二尖瓣反流）。

二尖瓣脱垂 图片

大约 1%-3% 的人患有二尖瓣脱垂。仅在反流严重、瓣膜感染（感染性心内膜炎）或薄弱阻滞破裂时才会引起严重的心脏问题。

二尖瓣脱垂的病因 病因通常是瓣膜组织薄弱导致其被过度拉长（黏液瘤样变性）。黏液瘤样变性是遗传性疾病。其他似乎会增加二尖瓣脱垂风险的疾病包括风湿性心脏病、马凡综合征和埃勒斯-当洛斯综合征。

二尖瓣脱垂的症状 大多数二尖瓣脱垂患者没有症状。其他患者出现的一些症状难以仅基于瓣膜的机械故障来解释。有症状的患者，很难单纯用疾病的机制解释，这些症状包括胸痛、脉速、心动过速、周期性偏头痛、疲劳和眩晕。部分患者可出现直立性低血压。

二尖瓣脱垂的诊断 体格检查

超声心动图 医生通常根据听诊器听诊时闻及的特征性咔嗒音来诊断二尖瓣脱垂。二尖瓣反流通常在听诊时闻及左室收缩期杂音而诊断。 超声心动图使医生能够观察到脱垂，并判断反流（若存在）的严重程度。

二尖瓣脱垂的治疗 有时使用 β-受体阻滞剂 多数二尖瓣脱垂患者不需治疗。如果心跳过速，可用 β 受体阻滞剂减慢心率，从而减轻心悸等症状。