18 三体是由多余的 18 号染色体引起的染色体疾病，导致智力障碍和身体异常。

18 三体是由于多出一条 18 号染色体引起的。

婴儿通常很小，身体上有很多异常，并且内脏器官有问题。

可以在出生前或出生后进行检查以确诊。

18 三体无法治愈。

（也请参见染色体和基因疾病概述。）

染色体是细胞内包含 DNA 和许多基因的结构。基因是脱氧核糖核酸 (DNA) 片段，包含特定蛋白质编码，这些蛋白质在人体内的一种或多种细胞中发挥作用。基因包含确定身体外观和功能的指令。

多出一条染色体导致人体携带 3 条某类染色体（而不是正常情况下的两条染色体），称为三体症。患有 18 三体的儿童有第三条 18 号染色体。

18 三体的发生率为在 10,000 例妊娠中大约有 4 例。额外的染色体几乎总是来自母亲。35 岁以上的母亲生育患 18 三体的孩子的风险更高。患 18 三体的女孩比男孩多。

18 三体的症状 在子宫中，受影响的胎儿通常不太活跃，通常羊水过多，胎盘很小，限制了胎儿发育。 身体异常 出生时，新生儿通常体重低，肌肉和身体脂肪发育不良。新生儿通常身体软弱无力，哭声较弱。嘴和下巴可能很小，这使新生儿的脸呈挤捏状。 双手紧握拳，食指通常与中指和无名指重叠。指甲发育不全。皮褶很常见，尤其是在颈背部。大脚趾缩短并且经常向上弯。马蹄内翻足和摇篮底足很常见。 其他可见的畸形很常见，包括小头、低位和畸形耳、骨盆狭窄和胸骨（胸骨）短。 出生时身体异常可能很明显。但是，一些新生儿的异常并不那么明显。 18 三体的特征性身体特征 18 三体综合征的低耳位和紧握拳 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库惠赠。 18 三体综合征的摇篮足 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库惠赠。 18 三体综合征中的紧握拳 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库惠赠。 18 三体综合征的低耳位和紧握拳 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库惠赠。 18 三体综合征的摇篮足 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库惠赠。 18 三体综合征中的紧握拳 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库惠赠。 马蹄内翻足的常见类型 内脏异常 内脏器官也有缺陷。心脏、肺、消化道和肾脏中可能存在重度异常。新生儿也可能患有疝、肌肉与腹壁分离或两者兼有。男孩可能有睾丸未降。

18 三体的诊断 出生前，胎儿的超声检查或母亲的血液检查

出生前，绒毛膜绒毛采样、羊膜穿刺术或二者兼施

出生后，婴儿的外表和婴儿的血液检测 （另见下一代测序技术。） 出生前，根据胎儿超声检查结果可怀疑 18 三体。医生还可以进行检测，从母亲血液中找到胎儿的脱氧核糖核酸 (DNA)，并使用该 DNA 来确定 18 三体的风险增加。此检查称为无创产前筛查 (NIPS) 或无细胞胎儿 DNA 分析。 如果医生根据这些检查的结果怀疑 18 三体，他们通常会使用绒毛膜绒毛采样、羊膜穿刺术或同时使用这两种方法来确诊。 出生后，婴儿的外表可能提示 18 三体的诊断。为了确认 18 三体的诊断，通常使用血液测试分析婴儿的染色体。

18 三体的治疗 支持家庭 18 三体无法治愈。 患 18 三体的儿童有重度发育迟缓和残疾。应尽早接受物理和言语治疗。建议家庭成员寻求支持。 治疗 18 三体引起的一些异常可能会延长一些人的寿命。这些人患某些肿瘤的风险增加，例如肝癌（肝母细胞瘤）和肾癌（肾母细胞瘤）。为了帮助检测这些肿瘤和其他并发症，医生可能会建议儿童定期进行血液检查和影像学检查，例如腹部和肾脏超声检查。