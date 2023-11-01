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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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18 三体

（18 三体综合征；E 三体）

作者：Nina N. Powell-Hamilton, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 11月 2023
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18 三体是由多余的 18 号染色体引起的染色体疾病，导致智力障碍和身体异常。

  • 18 三体是由于多出一条 18 号染色体引起的。

  • 婴儿通常很小，身体上有很多异常，并且内脏器官有问题。

  • 可以在出生前或出生后进行检查以确诊。

  • 18 三体无法治愈。

（也请参见染色体和基因疾病概述。）

染色体是细胞内包含 DNA 和许多基因的结构。基因是脱氧核糖核酸 (DNA) 片段，包含特定蛋白质编码，这些蛋白质在人体内的一种或多种细胞中发挥作用。基因包含确定身体外观和功能的指令。

多出一条染色体导致人体携带 3 条某类染色体（而不是正常情况下的两条染色体），称为三体症。患有 18 三体的儿童有第三条 18 号染色体。

18 三体的发生率为在 10,000 例妊娠中大约有 4 例。额外的染色体几乎总是来自母亲。35 岁以上的母亲生育患 18 三体的孩子的风险更高。患 18 三体的女孩比男孩多。

18 三体的症状

在子宫中，受影响的胎儿通常不太活跃，通常羊水过多，胎盘很小，限制了胎儿发育。

身体异常

出生时，新生儿通常体重低，肌肉和身体脂肪发育不良。新生儿通常身体软弱无力，哭声较弱。嘴和下巴可能很小，这使新生儿的脸呈挤捏状。

双手紧握拳，食指通常与中指和无名指重叠。指甲发育不全。皮褶很常见，尤其是在颈背部。大脚趾缩短并且经常向上弯。马蹄内翻足和摇篮底足很常见。

其他可见的畸形很常见，包括小头、低位和畸形耳、骨盆狭窄和胸骨（胸骨）短。

出生时身体异常可能很明显。但是，一些新生儿的异常并不那么明显。

18 三体的特征性身体特征
18 三体综合征的低耳位和紧握拳
18 三体综合征的低耳位和紧握拳

图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库惠赠。

18 三体综合征的摇篮足
18 三体综合征的摇篮足

图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库惠赠。

18 三体综合征中的紧握拳
18 三体综合征中的紧握拳

图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库惠赠。

18 三体综合征的低耳位和紧握拳
18 三体综合征的低耳位和紧握拳

图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库惠赠。

18 三体综合征的摇篮足
18 三体综合征的摇篮足

图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库惠赠。

18 三体综合征中的紧握拳
18 三体综合征中的紧握拳

图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库惠赠。

马蹄内翻足的常见类型

内脏异常

内脏器官也有缺陷。心脏、肺、消化道和肾脏中可能存在重度异常。新生儿也可能患有、肌肉与腹壁分离或两者兼有。男孩可能有睾丸未降

18 三体的诊断

  • 出生前，胎儿的超声检查或母亲的血液检查

  • 出生前，绒毛膜绒毛采样、羊膜穿刺术或二者兼施

  • 出生后，婴儿的外表和婴儿的血液检测

（另见下一代测序技术。）

出生前，根据胎儿超声检查结果可怀疑 18 三体。医生还可以进行检测，从母亲血液中找到胎儿的脱氧核糖核酸 (DNA)，并使用该 DNA 来确定 18 三体的风险增加。此检查称为无创产前筛查 (NIPS) 或无细胞胎儿 DNA 分析。

如果医生根据这些检查的结果怀疑 18 三体，他们通常会使用绒毛膜绒毛采样羊膜穿刺术或同时使用这两种方法来确诊。

出生后，婴儿的外表可能提示 18 三体的诊断。为了确认 18 三体的诊断，通常使用血液测试分析婴儿的染色体。

18 三体的治疗

  • 支持家庭

18 三体无法治愈。

患 18 三体的儿童有重度发育迟缓和残疾。应尽早接受物理和言语治疗。建议家庭成员寻求支持。

治疗 18 三体引起的一些异常可能会延长一些人的寿命。这些人患某些肿瘤的风险增加，例如肝癌（肝母细胞瘤）和肾癌（肾母细胞瘤）。为了帮助检测这些肿瘤和其他并发症，医生可能会建议儿童定期进行血液检查和影像学检查，例如腹部和肾脏超声检查。

18 三体的预后

超过 50% 的儿童在第一周内死亡，而只有 5% 至 10% 的儿童在 1 岁时还存活。然而，最近，18 三体患者的寿命更长，并且出现患 18 三体的成年人。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 18 三体基金会：提供宣传、教育、支持和公众意识计划与服务

  2. SOFT（18、13 三体和相关疾病的支持组织）：为照顾患有 18、13 三体或其他相关染色体疾病者的人士提供资源、研究信息、社区和支持服务的组织

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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