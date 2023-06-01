传染性红斑（细小病毒 B19 感染）

传染性红斑是一种传染性病毒感染。在儿童中，它会导致身体各部位出现斑块或隆起的红色皮疹，面部出现“掌掴”样红疹以及轻度疾病。在胎儿中，它可能致命。

传染性红斑由病毒感染引起。

症状包括轻度发热、面部掌掴脸颊状红疹、手臂、腿和躯干花边皮疹。

诊断基于特征性的红疹。

治疗的目的是缓解症状。

传染性红斑，通常称为第五病，是由人细小病毒 B19 引起。之所以使用“第五病”这个名称，是因为它是第五种被确认的常引起儿童皮肤出疹的病毒感染。（前四种疾病是麻疹、猩红热、风疹和烫伤样皮肤综合征，婴儿玫瑰疹是第六种疾病。） 它有时也被称为掌掴病。

传染性红斑最常在春季发生，通常在儿童中发病，特别是学龄儿童，常为地理上局限的暴发。感染可发生于成人。

此感染主要通过吸入感染者呼出的飞沫传播，因此感染倾向于在家庭中传播。有些人可能感染后无症状。感染者在皮疹出现前就有传染性。

感染还可在妊娠期间从母亲传播给胎儿，少数情况下导致流产、死产或重度贫血以及胎儿过多积水和肿胀（水肿）（胎儿水肿）。

传染性红斑的症状 在感染后约 4 至 14 天开始出现感染性红斑症状。许多儿童没有症状。然而，有些儿童会出现低烧并且感觉轻微不适，伴持续数天的头痛和流鼻涕。 几天后，儿童会出现面颊发红（貌似受到掌掴）以及皮疹，尤其是在手臂、腿部和躯干，但是不常出现于手掌或足底。皮疹有瘙痒，由隆起的、红色斑状和花边状的斑块构成，手臂等没有被衣服遮盖的部位，因为暴露于阳光下可以使皮疹加重。 传染性红斑引起的皮疹 隐藏详情 这张照片显示传染性红斑引起的面颊皮疹的“拍脸”样外观。 John Kaprielian／科学图片库 皮疹和整个疾病通常持续 5 至 10 天。在以后的几周内，由于阳光、运动、高温、发热或情绪紧张，皮疹可能一过性地再现。在一些青少年和成人中，轻度的关节疼痛和肿胀可能会在数周至数月内持续存在或反复发作。 传染性红斑也可以不同方式表现出来，尤其是当儿童或成人患有镰状细胞病或其他红细胞疾病、或者患有可损坏免疫系统的抗感染能力的疾病（如获得性免疫缺陷综合征 [AIDS]—参见儿童中人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染）。在这些人中，细小病毒 B19 可累及骨髓并导致严重贫血（低血细胞计数）。

传染性红斑的诊断 医师的评估

有时做血液检查

如果妊娠期间发生感染，进行胎儿超声检查 医生根据皮疹的特征性外观做出传染性红斑诊断。 仅对已知患有血液疾病或免疫系统受损的儿童进行血液检查。 如果在妊娠期间发生感染，对孕妇进行血液检查以测量抗体。某些抗体的存在告诉医生，孕妇以前或现在是否感染，或近期是否感染。近期可能感染的孕妇需要做超声检查，以评估胎儿。