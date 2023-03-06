儿童和青少年中人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染

人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染是一种病毒性传染病，它进行性破坏某些白细胞而使人们更容易患其他感染和某些癌症，并引起获得性免疫缺陷综合征（AIDS，艾滋病）。

人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染由 HIV 病毒引起，该病毒可通过性接触、输血传播，并且在幼儿中一般是在出生时从母体获得。

儿童中的感染体征包括生长延缓、数个身体区域内淋巴结肿大、发育迟缓，反复发生细菌感染和肺部炎症。

诊断基于 HIV 感染血液检查。

抗 HIV 药物（称为抗逆转录病毒疗法或 ART）可以控制 HIV 感染的影响，并让儿童在没有并发症的情况下生活。

儿童采用与成人相同的药物治疗。

感染 HIV 的孕妇可以通过以下方式防止将感染传播新生儿：采用抗逆转录病毒药物治疗、向新生儿喂养配方奶而非母乳，以及某些妇女应选择接受剖宫产。

另请参见成人 HIV 感染。

存在两种人类免疫缺陷病毒：

HIV-1

HIV-2

在几乎全部地理区域，HIV-1 感染远比 HIV-2 感染更常见。两者均进行性破坏某些类型的白细胞（称作淋巴细胞），这些白细胞是身体免疫防御的重要组成部分。当这些淋巴细胞遭到破坏时，身体变得易受许多其他传染性微生物侵袭。HIV 感染的很多症状和并发症，包括死亡，是其他感染的结果，而非 HIV 感染自身所致。

HIV 感染可以导致各种棘手的微生物感染，这些微生物一般不感染健康人。因为这些感染利用受损的免疫系统，所以将它们称作机会性感染。机会性感染可能是由病毒、寄生虫、真菌引起的，有时是细菌。

获得性免疫缺陷综合征 (AIDS) 是最严重的 HIV 感染形式。当至少一种并发性疾病形成或机体自身防御感染的能力明显下降时，HIV 感染的儿童才被确诊为患有 AIDS。

在美国，仅约 1% 的 HIV 感染者诊断时为儿童或青少年。由于对感染 HIV 的孕妇进行了更多的检测和治疗，儿童中的 HIV 感染现在已变得罕见。出生前和出生期间使用抗逆转录病毒药物治疗有助于防止母婴传播。尽管在 1983 年至 2015 年之间，儿童和青少年中报告了约 9,000 例 HIV 感染病例，但在 2019 年，在 13 岁以下的儿童中诊断出的新病例不到 60 例。

虽然在美国生活的 HIV 感染婴儿和儿童人数持续下降，但 HIV 感染青少年和年轻人的人数正在增长。由于婴儿期感染的儿童存活时间更长，并且青少年和青年人（尤其是与男性发生性关系的年轻男性）中正在发生新的病例，因此这一数字正在增加。2019 年，美国诊断出约 36,000 例新的 HIV 感染病例。在这些新病例中，20% 发生在 13 至 24 岁的青少年和年轻人中（其中大多数是 18 岁或以上）。

在世界范围内，HIV是儿童中更为普遍的问题。2021 年，约有 170 万 14 岁以下儿童感染 HIV。每年，约有 16 万儿童受到感染，约有 10 万儿童死亡。为孕妇和儿童提供抗逆转录病毒疗法 (ART) 的计划将每年新增的儿童感染和儿童死亡人数减少 33% 至 50%。然而，受感染的儿童接受 ART 不及成人普遍。

HIV感染的传播 新生儿和幼儿 HIV 传播至儿童的最常见方式为 感染的母亲在分娩前或分娩期间传播

出生后至母乳喂养 在婴儿中，HIV 感染几乎总是从母亲获得。在美国，超过 95% 的 HIV 感染儿童在出生前或出生时左右就从母亲那里感染了这种病毒（称为垂直传播或母婴传播）。现在生存的 HIV 感染儿童和青少年大部分从性活动（罕见情况下，包括性虐待）获得感染。 因为筛查血液及血液制品的安全措施改进，近年来在美国、加拿大或西欧，已经几乎没有因使用血液及血液制品所致的感染。 专家们不确定在美国每年有多少 HIV 感染女性分娩，但疾病控制与预防中心 (CDC) 估计约为 3,000 至 5,000 例。如果不接受 ART，25% 至 33% 的这些女性会将感染传播给她们的婴儿。传播经常在待产和分娩期间发生。 传播风险在以下母亲中是最高的 妊娠或哺乳期间获得性 HIV 感染

因 HIV 感染而病情严重

身体里有更多病毒 但是，美国的传播率已从 1991 年的约 25% 大幅下降到 2019 年的低于或等于 1%。因强化妊娠和分娩期间的检测、及治疗受感染的孕妇，母婴传播已经减少。 这种病毒还可以在母乳中传播。如果出生时未感染的婴儿接受 HIV 感染的母亲哺乳，则他们当中约 12% 至 14% 获得 HIV 感染。最常见的是，传播可能在出生的最初几周或几个月发生，但是可能稍后才发生。在体内具有高水平病毒的母亲中，包括那些在母乳喂养婴儿期间被感染的母亲，更可能通过母乳传播。 你知道吗…… 青少年 在青少年中，HIV 感染的传播途径与成人相同： 无保护措施的性接触

共用感染的针头 青少年如果进行无保护措施的性行为，则 HIV 感染的风险升高。注射毒品时共用感染针头的青少年也面临升高的风险。 在非常罕见的情况下，HIV 通过从皮肤上接触感染的血液而传播。在几乎所有这类情况中，皮肤表面因擦伤或开放性溃疡而破损。尽管唾液可能含有病毒，但尚无已知的通过咳嗽、接吻或咬伤传播感染的病例。 HIV 不通过以下途径传播 食物

水

触摸相同的家庭物品（例如，衣服、家具和门把手）

在家庭、工作场所或学校的社会交往

儿童 HIV 感染的症状 对于感染 HIV 的儿童，即使没有接受抗逆转录病毒治疗 (ART)，也不会在头几个月出现症状。如果儿童不接受治疗，症状通常在 3 岁左右出现，但有些儿童可能直到 5 岁才会出现症状。 未经治疗的 HIV 感染儿童 在美国和其他高收入国家，大多数 HIV 感染儿童接受抗逆转录病毒治疗。但是，如果儿童不接受治疗，HIV 感染的常见症状包括 生长延缓和成熟迟滞

数个身体区域内淋巴结肿大

细菌感染的反复发作

反复腹泻

肺部感染

脾或肝肿大

口腔真菌感染（鹅口疮）

贫血

心脏问题

肝炎

机会性感染 有时，未经治疗的儿童出现反复发作的细菌感染，如中耳感染（中耳炎）、鼻窦炎、血液带菌（菌血症）或肺炎。大约 1/3 未经治疗的 HIV 感染儿童形成肺部炎症（淋巴细胞间质性肺炎），伴有咳嗽和呼吸困难。随着儿童的免疫系统变差，各种其他症状和并发症可能出现。 如果感染 HIV 的婴儿或幼儿出现重度疾病，称为 AIDS，他们通常至少有一次耶氏肺孢子虫肺炎发作（参见免疫力低下人群的肺炎）。这种严重的机会性感染可以在早至 4 至 6 周龄发生，但大多在分娩前或分娩时获得 HIV 感染的 3 至 6 月龄婴儿中发生。半数以上未经治疗的 HIV 感染儿童在某个时候出现这种肺炎。肺孢子菌肺炎是 AIDS 儿童和成人患者的主要死亡原因。 在相当数量的未经治疗 HIV 感染儿童中，进行性脑损伤妨碍或延迟其达到发育里程碑（如行走和说话）的时间。这些儿童可能具有受损的智力及相对于其体格显小的头部。高达 20% 未经治疗的感染儿童进行性丧失社交技能和语言技能以及肌肉控制能力。他们可以变得部分瘫痪或步态不稳，或其肌肉可能变得有些僵硬。 贫血（红细胞计数低）在未经治疗的 HIV 感染儿童中常见，导致儿童变得虚弱和容易疲倦。约 20% 未经治疗的儿童出现心脏问题，例如快速或不规律心搏或者心力衰竭。 未经治疗的儿童通常还会出现肝脏炎症（肝炎）或肾脏炎症（肾炎）。在 AIDS 患儿中，癌症不常见，但是脑的非霍奇金淋巴瘤和淋巴瘤可能或多或少比未感染的儿童更常见。卡波西肉瘤是一种与 AIDS 相关的癌症，会影响皮肤和内脏器官，在感染 HIV 的成人中很常见，但在感染 HIV 的儿童中很少见。 HIV 感染儿童可接受抗逆转录病毒药物治疗 ART 已经显著地改变 HIV 感染在儿童中的症状。ART 非常有效，可使 HIV 感染作为慢性疾病进行管理。接受 ART 治疗的 HIV 感染儿童通常不会出现任何 HIV 感染症状。尽管在感染 HIV 的儿童中细菌性肺炎和其他细菌感染（例如菌血症和复发性中耳炎）的发生频率略高，但机会性感染和生长迟滞的发生频率极低。 尽管 ART 明显减轻脑疾病和脊髓疾病的影响，但是在接受治疗的 HIV 感染儿童中，行为问题、发育问题和认知问题的发生率似乎升高。不清楚这些问题是否由 HIV 感染本身、用来治疗 HIV 的药物，还是在 HIV 感染的儿童中常见的其它生物、心理和社会因素引起。 因为 ART 已经使儿童和成人能生存多年，所以更多人出现长期的 HIV 感染并发症。这些并发症包括肥胖、心脏病、糖尿病和肾脏疾病。这些并发症似乎与 HIV 感染本身和某些 ART 药物的作用相关。 青春期获得性 HIV 感染的症状与成人相似（请参见成人的 HIV 感染症状）。

儿童 HIV 感染的诊断 对于分娩前孕妇，产前筛查以及分娩期间检查

对于出生后儿童，进行血液检查

诊断后，频繁监测 孕妇 当通过常规产前血液筛查确定孕妇有 HIV 感染时，应开始儿童的 HIV 感染诊断。女性应在妊娠早期接受 HIV 感染检测，以及在妊娠晚期再次检测是否有新获得的 HIV 感染。 在孕妇留在医院待产室和分娩室时，可以使用血液或唾液进行 HIV 快速检测。这些检验可以在数分钟至数小时内提供结果。 新生儿和 18 个月以下的所有儿童 对于 18 个月以下的所有儿童，标准的成人 HIV 抗体或抗原血液检测无效，因为感染 HIV 的母亲所生婴儿的血液中几乎总是含有通过胎盘传递的 HIV 抗体，即使该婴儿未受到感染也是如此。 因此，为了明确诊断 18 个月以下儿童中的 HIV 感染，需要进行称为核酸检测 (NAT) 的特殊血液检测。如果 NAT 从孩子的血液中发现 HIV 的遗传物质（DNA 或 RNA），则可以确诊 HIV 感染。 使用NAT的检测应频繁进行，通常在出生后的前两周、大约1个月龄以及4个月至6个月龄之间进行。在 6 月龄前，这种频繁检验可确诊大部分 HIV 感染的婴儿。某些 HIV 感染风险很高的婴儿可能需要接受更频繁的检查。 如果由以下母亲所生，则此年龄组的所有婴儿应接受检查： HIV感染

有感染 HIV 的风险 18 个月以上的儿童和青少年 对于 18 个月以上的儿童和青少年，可以使用与诊断成人 HIV 感染的验血方法相同的方法。这些通常是血液检查，旨在寻找 HIV 抗体和抗原。（抗体是由免疫系统产生的蛋白，有助于防御机体免受攻击，而抗原是可以在体内引发免疫反应的物质——请参见检测针对微生物的抗体或微生物抗原的测试。） 监测 一旦诊断出 HIV 感染，医生会定期间隔 3-4 个月进行血液检查，以监测 CD4+ 淋巴细胞数量（CD4 计数）和血液中病毒颗粒数量（病毒载量）。 淋巴细胞是一种白细胞。随着 HIV 感染的加重，CD4+ 淋巴细胞的数量减少。如果 CD4 计数低，则儿童更可能出现严重感染和其他 HIV 并发症，例如某些癌症。 随着 HIV 感染加重，病毒载量增加。病毒载量有助于预测在未来几年CD4细胞计数的下降速度。 CD4 计数和病毒载量帮助医生决定启用抗逆转录病毒药物的时间、治疗可能产生的作用、以及是否可能需要其他药物来预防并发性感染。

过渡为成年护理 一旦达到某个年龄（一般 18 岁至 21 岁），HIV 感染的青少年将从儿科护理过渡为成年护理。成人医疗保健模式大不相同，不应在没有其他计划的情况下将青少年直接转诊至成人诊所或医生办公室。 儿科卫生保健趋向以家庭为中心，并且护理团队包括一支涵盖医师、护士、社工和心理卫生专业人员的多学科团队。出生时感染的青少年可能由这样的团队终生护理。 与之相反，常见的成人卫生保健模式趋向以个体为中心，并且涉及的卫生保健从业者可以归属独立的诊所，需要多次就诊。成年护理诊所和诊疗室的卫生保健从业者经常管理庞大数量的患者，并且迟到或错过预约（青少年当中可能更常见）的后果更严厉。 计划数月的过渡期，并让青少年与儿科和成人保健从业人员进行讨论或联合就诊，可以使过渡期更顺利、更成功。

儿童 HIV 感染的预后 在出现抗逆转录病毒疗法 (ART) 前，10% 至 15% 来自高收入国家的儿童和可能 50% 至 80% 来自低收入或中等收入国家的儿童在 4 岁前死亡。如今，借助抗逆转录病毒疗法，大多数感染 HIV 的儿童都能活到成人期。在出生时被感染的这些年轻人中，越来越多的人已为人父母。 尚不知道 HIV 感染本身或在生长和发育关键阶段给予 HIV 感染儿童 ART，是否会造成随后在生活中出现的额外副作用。但是，目前为止，在接受过抗逆转录病毒疗法治疗的，现在成为年轻成人的儿童中，尚未注意到这种副作用。 因为 HIV 隐藏在人体细胞中，因此药物无法完全消除人体中的病毒。甚至当检测不出病毒时，某些病毒仍留在细胞内部。在一个病例中，给予一名未经治疗的 HIV 感染母亲产下的儿童大剂量 ART。尽管 ART 在孩子 15 个月龄时被无意间中断，但在 24 个月龄时，医生仍然无法检测到儿童中繁殖中（复制中）的 HIV。然而，医生后来能够检出病毒。正在进行探索研究，以查明给予大剂量抑制病毒的 ART（即使仅短时间使用）是否也能改善健康状况。 医生建议任何年龄的患者不要中断其 ART。 如果 HIV 患儿没有接受抗逆转录病毒药物治疗，则会发生机会性感染，尤其是肺孢子菌肺炎，预后较差。肺孢子菌肺炎在 5% 至 40% 的接受治疗的儿童和几乎 100% 的未经治疗儿童中导致死亡。对于早期（出生首周内）检出病毒或出生第一年内出现症状而未接受 ART 治疗的那些儿童，预后也不良。 迄今为止，尚无可治愈 HIV 感染的方法，且尚不清楚其是否可以治愈。然而，已知的是，HIV 感染是可以治疗的感染，并且如果给予有效的 ART，则患者可以长期生存。

儿童 HIV 感染的预防 另见暴露后预防性治疗。 防止通过感染母亲传播给儿童 当前对受感染孕妇的预防疗法在减少传播方面非常有效。HIV 感染的孕妇应当开始口服抗逆转录病毒疗法 (ART)。理想情况下，ART 应该在诊断出 HIV 感染并且孕妇准备按指示进行治疗后立即开始。已接受 ART 的 HIV 感染孕妇应在整个妊娠期间继续治疗。HIV 感染的女性在试图怀孕时也应继续 ART。 除母亲接受 ART 外，抗逆转录病毒药物齐多夫定 (ZDV) 有时在孕妇产程和分娩时通过静脉（静脉内）给药。然后，在出生后头 4 至 6 周内每天两次对 HIV 暴露的新生儿给予口服 ZDV（对于某些 HIV 感染风险较高的新生儿，有时还会使用其他抗病毒药物）。以这种方式对母亲和儿童进行治疗可将传播率从 25% 降至 1% 或以下。同样，在分娩开始前进行剖宫产（剖腹产）可能降低新生儿感染 HIV 的风险。对于感染不能被 ART 很好控制的孕妇，医生可能建议剖腹产。分娩后，所有 HIV 感染的女性继续使用 ART。 由于 HIV 可在哺乳期间和母乳中传播，因此只有在向卫生保健从业人员进行咨询和决策讨论后才能决定母乳喂养。 在一些国家/地区，由于使用不洁的水或配方奶所造成营养不良和感染的风险很高，而安全且可负担的配方奶无法获得，因此母乳喂养的好处大于传播 HIV 的风险。在这些国家，HIV 感染的母亲应当在医学监护下，在婴儿出生后至少头 12 个月持续母乳喂养，并且随后快速对婴儿断乳并喂其他食物。通常情况下，其婴儿在哺乳期间接受 ART。 应建议 HIV 感染的母亲不要将母乳捐献给母乳库。 HIV 感染的母亲不应为婴儿咀嚼（预先咀嚼）食物。 防止从感染儿童传播给其他人 由于可能不知道儿童是否有 HIV 感染状况，所有的学校和儿童日托中心都应该采用专门的程序来处理意外事件（如鼻出血），以及清洁和消毒被血污染的物件表面。 在清洁期间，建议工作人员避免其皮肤与血液接触。乳胶手套应当常规提供，并且脱掉手套后应当洗手。 受污染的物件表面应使用新配制的漂白剂溶液清洁和消毒，该溶液应包含 1 份家用漂白剂和 10 至 100 份水。 这些做法称为普遍性预防措施，不仅适用于感染 HIV 的儿童，而且适用于所有儿童以及涉及血液的所有情况。 预防青少年传播 青少年的预防与成人预防相同。所有青少年都应该可接受 HIV 检测，并应教导他们 HIV 是如何传播的以及如何避免 HIV 传播，包括避免高危行为（例如共用感染针头）和性行为或采取安全性行为。 接触之前的预防性治疗 在暴露于 HIV 之前服用抗逆转录病毒药物可以降低感染 HIV 的风险。这种预防性治疗称为暴露前预防 (PrEP)。 如果人们每天服用药物，PrEP 最有效，但可能很昂贵。因此，PrEP 最常被推荐用于没有 HIV 感染但感染风险高的人，例如有 HIV 感染性伴侣的人、男男性行为者和变性人。处于危险中的年龄较大青少年也可接受 PrEP，但保密性和费用问题比成人 PrEP 更为复杂。 使用 PrEP 的人仍需使用其他措施预防其他感染，包括坚持使用避孕套以及不与他人共用针头注射毒品。