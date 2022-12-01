成骨不全症的症状

成骨不全症的症状

成骨不全症的范围从轻到重。

大多数成骨不全症患者的骨骼很脆弱，大约 50% 至 65% 的人患有听力损失。

成骨不全症会导致某些人的眼白（巩膜）变蓝。患者巩膜异常薄弱，下方血管透过巩膜显出，使其呈蓝色。巩膜异常薄弱的原因是胶原未正常地形成。

根据成骨不全症的类型，儿童的牙齿可能变色且发育不良（称为牙本质发生不全）。

有时，患成骨不全症的儿童会患心脏或肺部疾病。

成骨不全症（蓝色巩膜） 隐藏详情 这张照片显示眼睛的特写，其中显示蓝色巩膜，而通常应该为白色。 JAMES STEVENSON/科学图片库

I 型成骨不全症是最轻的类型。此类患儿仅出现蓝色巩膜和由关节松弛导致的肌肉和关节疼痛等症状。此类患儿在童年期骨折风险大。

II 型成骨不全症是最重的类型，可导致死亡。通常，此类患儿出生时即有多处骨折。颅骨过软，以致不能承受分娩过程中对头部的压力，无法保护大脑。这些儿童四肢短，有蓝色巩膜。该型患儿可能在出生前或出生后几天或几周内便夭折。

III 型成骨不全症是最重的类型，但不会引起死亡。这类患儿身体矮小，脊柱弯曲，易骨折。轻伤后经常骨折，常见于儿童刚开始走路时。同时，由于头部过度发育和面骨发育不全，这类患童还会出现大颅骨，三角形脸。常见胸部畸形。巩膜颜色有所差别。

成骨不全症（骨骼问题） 隐藏详情 这张照片显示患有严重成骨不全症的患者，其患有桶状胸、脊柱弯曲、严重骨骼畸形、关节松动和肌肉发育不良。 R M.A. ANSARY／科学图片库

IV 型成骨不全症的严重程度广泛，可导致畸形。在青春期前，这类患儿在儿童期易出现骨折。巩膜通常呈白色。患儿身材矮小。这种类型的患者儿童可能从治疗中受益，生存率高。