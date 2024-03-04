先天性白内障指婴儿刚出生或出生后不久，晶状体出现无痛混浊。

（另见成人白内障。）

引起先天性白内障的原因很多。它们可能是遗传性的（多种遗传性疾病或染色体疾病），与代谢异常（例如半乳糖血症）相关，也可能是子宫内感染（例如风疹）或妊娠期间母亲的另一种疾病引起的。

先天性白内障可能只影响一只或影响两只眼。像其他白内障一样，晶状体混浊有时会阻碍视觉。

有些白内障只覆盖部分晶状体（部分白内障），混浊开始于儿童 10 岁之前。患有部分白内障的眼睛的视力更好。

先天性白内障的诊断 眼科检查 医生会在出生时进行的常规眼科检查以及常规健康儿童检查中寻找有无白内障。 如果怀疑有白内障，应由专门评估和治疗所有类型眼部疾病的医生（眼科医生）对儿童进行评估。必须立即进行眼科医生检查，因为白内障应在出生后 4 至 6 周内进行治疗。眼科医生进行眼科检查，并可能对眼睛进行超声检查，以确认白内障的诊断并寻找视网膜的任何问题。