先天性白内障指婴儿刚出生或出生后不久，晶状体出现无痛混浊。
（另见成人白内障。）
引起先天性白内障的原因很多。它们可能是遗传性的（多种遗传性疾病或染色体疾病），与代谢异常（例如半乳糖血症）相关，也可能是子宫内感染（例如风疹）或妊娠期间母亲的另一种疾病引起的。
先天性白内障可能只影响一只或影响两只眼。像其他白内障一样，晶状体混浊有时会阻碍视觉。
有些白内障只覆盖部分晶状体（部分白内障），混浊开始于儿童 10 岁之前。患有部分白内障的眼睛的视力更好。
先天性白内障的诊断
眼科检查
医生会在出生时进行的常规眼科检查以及常规健康儿童检查中寻找有无白内障。
如果怀疑有白内障，应由专门评估和治疗所有类型眼部疾病的医生（眼科医生）对儿童进行评估。必须立即进行眼科医生检查，因为白内障应在出生后 4 至 6 周内进行治疗。眼科医生进行眼科检查，并可能对眼睛进行超声检查，以确认白内障的诊断并寻找视网膜的任何问题。
先天性白内障的治疗
通过手术摘除白内障
有时植入人工晶状体
弱视（如果存在）的治疗
如有必要，眼科医师会在眼部做一个小切口，摘除包含白内障的整个晶状体。有时，与成人白内障手术一样，医生会同时植入塑料或硅胶晶体（人工晶体）。然而，在许多儿童中，医生会在孩子 6 个月大后植入晶状体。在此之前，儿童佩戴硬性隐形眼镜来矫正视力。
一只眼睛有白内障，受累眼睛的视觉质量比另一只眼睛差（假设另一只眼睛正常）。因为视力较好的眼是首选眼，所以大脑会抑制质量较差的影像，从而使孩子出现弱视（由于大脑忽略从一只眼睛接收的影像而导致视力下降）。因此，即使在白内障摘除后，医生也经常鼓励孩子使用经治疗后的眼睛，方法是在视力更好的眼睛上盖上眼罩（眼罩法）或用滴眼液使视力更好的眼的视力模糊。在视力更好的眼睛上盖上眼罩或使用眼药水可以帮助被治疗眼的视力恢复正常。
摘除双眼白内障后，手术前两眼成像质量相近的儿童，双眼视力更容易恢复到相同水平。
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美国小儿眼科和斜视协会 (AAPOS) 儿童眼科基金会： 有关预防、检测、研究和教育，以保护儿童视力的实用信息