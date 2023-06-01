风疹是一种传染性病毒感染，通常在儿童中引起轻度症状，如关节痛和皮疹。如果母亲在妊娠早期感染，风疹会导致胎儿死亡或严重的出生缺陷。

风疹是由病毒引起的。

典型症状包括淋巴结肿大、上腭部红色斑疹，以及特异性的皮疹。

诊断依据临床症状。

风疹治疗的目的是缓解症状。

常规疫苗接种可以预防风疹。

（另见新生儿风疹。）

风疹是一种典型的儿童期轻症传染病。但是，风疹对于宫内感染的婴儿可能会产生极其严重的后果。妇女在怀孕最初 16 周（尤其在最初 8～10 周）发生的感染常传染给胎儿。此胎儿感染会导致流产、死产或多种严重出生缺陷（称为先天性风疹综合征）。

风疹曾经被称为“德国麻疹”或“三日麻疹”，因为它引起的皮疹类似于由麻疹引起的皮疹。但是，它是由另一种病毒引起。

风疹的主要传播方式为吸入受感染者咳至空气中的含病毒飞沫。与受感染者密切接触也可传播感染。风疹患者在出现皮疹前 1 周到之后 1 周最具传染性，感染通常在出现皮疹时传播。然而，没有皮疹或任何症状的人仍可将病毒传播给其他人。宫内被感染的婴儿出生后数月仍有传染性。

过去患过风疹者具有免疫力，不再罹患风疹。

风疹曾是流行于春季的常见疾病，约 6～9 年流行一次，使成百万人被感染。由于广泛的预防接种，该感染在美国已少见。但是，某些年轻妇女从未感染过风疹或未接种疫苗，如果她们在孕早期感染风疹，其胎儿即有发生严重出生缺陷的风险。

自 2004 年以来，美国所有风疹病例都源于有风疹常见地区旅居史的人，其在国外感染风疹后返回美国而导致了这种传播。

你知道吗……

风疹的症状 儿童和成人之间的风疹症状有所不同。许多病例为轻度。 感染后约 14 至 21 天开始出现风疹症状。 在儿童中，风疹通常引起轻度症状或无症状。 皮疹出现前 1 至 5 天，儿童可能出现轻度症状： 低热（低于 102℉ [39℃])

全身不适

红眼病

颈部和脑后淋巴结肿大

咽喉发红或有刺激感

关节疼痛 风疹导致的皮疹与麻疹导致的皮疹类似，但是红色较浅且不会合并形成较大的红色区域。皮疹从面部和颈部开始，快速蔓延至躯干、手臂和腿。皮疹出现后，皮肤会轻微发红（潮红），尤其是在面部。上颚后部和咽喉可能出现无痛性红色斑点（福希海默斑）。皮疹通常持续约 3 天，但可能持续更多天。 在极少情况下，患者会出现中耳感染（中耳炎）或血小板计数较低（血小板减少）。 脑感染（脑炎）是一种非常罕见但偶尔会致命的并发症。 风疹皮疹 隐藏详情 此图片显示了风疹导致的皮疹。风疹导致的皮疹与麻疹导致的皮疹类似，但是红色较浅且不会合并形成较大的红色区域。 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。

风疹诊断 医师的评估

测定高风险人群中抗体水平的检查 对于出现脑后淋巴结肿大和特征性皮疹的患者，医生会怀疑出现风疹。 对于孕妇、患脑炎的人和新生儿，必须明确诊断风疹。诊断可以通过测量血液中风疹病毒抗体水平或检测喉咙、鼻或尿液样本来确定。 在出生前，可通过检测羊水或胎儿血液对胎儿进行诊断。会在妊娠早期通过血检对孕妇进行常规筛查，以确认其对风疹的免疫情况。