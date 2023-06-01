风疹是一种传染性病毒感染，通常在儿童中引起轻度症状，如关节痛和皮疹。如果母亲在妊娠早期感染，风疹会导致胎儿死亡或严重的出生缺陷。
风疹是由病毒引起的。
典型症状包括淋巴结肿大、上腭部红色斑疹，以及特异性的皮疹。
诊断依据临床症状。
风疹治疗的目的是缓解症状。
常规疫苗接种可以预防风疹。
（另见新生儿风疹。）
风疹是一种典型的儿童期轻症传染病。但是，风疹对于宫内感染的婴儿可能会产生极其严重的后果。妇女在怀孕最初 16 周（尤其在最初 8～10 周）发生的感染常传染给胎儿。此胎儿感染会导致流产、死产或多种严重出生缺陷（称为先天性风疹综合征）。
风疹曾经被称为“德国麻疹”或“三日麻疹”，因为它引起的皮疹类似于由麻疹引起的皮疹。但是，它是由另一种病毒引起。
风疹的主要传播方式为吸入受感染者咳至空气中的含病毒飞沫。与受感染者密切接触也可传播感染。风疹患者在出现皮疹前 1 周到之后 1 周最具传染性，感染通常在出现皮疹时传播。然而，没有皮疹或任何症状的人仍可将病毒传播给其他人。宫内被感染的婴儿出生后数月仍有传染性。
过去患过风疹者具有免疫力，不再罹患风疹。
风疹曾是流行于春季的常见疾病，约 6～9 年流行一次，使成百万人被感染。由于广泛的预防接种，该感染在美国已少见。但是，某些年轻妇女从未感染过风疹或未接种疫苗，如果她们在孕早期感染风疹，其胎儿即有发生严重出生缺陷的风险。
自 2004 年以来，美国所有风疹病例都源于有风疹常见地区旅居史的人，其在国外感染风疹后返回美国而导致了这种传播。
你知道吗……
风疹的症状
儿童和成人之间的风疹症状有所不同。许多病例为轻度。
感染后约 14 至 21 天开始出现风疹症状。
在儿童中，风疹通常引起轻度症状或无症状。
皮疹出现前 1 至 5 天，儿童可能出现轻度症状：
低热（低于 102℉ [39℃])
全身不适
红眼病
颈部和脑后淋巴结肿大
咽喉发红或有刺激感
关节疼痛
风疹导致的皮疹与麻疹导致的皮疹类似，但是红色较浅且不会合并形成较大的红色区域。皮疹从面部和颈部开始，快速蔓延至躯干、手臂和腿。皮疹出现后，皮肤会轻微发红（潮红），尤其是在面部。上颚后部和咽喉可能出现无痛性红色斑点（福希海默斑）。皮疹通常持续约 3 天，但可能持续更多天。
在极少情况下，患者会出现中耳感染（中耳炎）或血小板计数较低（血小板减少）。
脑感染（脑炎）是一种非常罕见但偶尔会致命的并发症。
风疹诊断
医师的评估
测定高风险人群中抗体水平的检查
对于出现脑后淋巴结肿大和特征性皮疹的患者，医生会怀疑出现风疹。
对于孕妇、患脑炎的人和新生儿，必须明确诊断风疹。诊断可以通过测量血液中风疹病毒抗体水平或检测喉咙、鼻或尿液样本来确定。
在出生前，可通过检测羊水或胎儿血液对胎儿进行诊断。会在妊娠早期通过血检对孕妇进行常规筛查，以确认其对风疹的免疫情况。
风疹治疗
对乙酰氨基酚或布洛芬可缓解发热和疼痛
尚无针对风疹感染的治疗方法。大部分患者未经治疗即可完全恢复。对乙酰氨基酚或布洛芬之类的非甾体类抗炎药可用以退热或止痛。
脑炎无特殊治疗，可使用对症、支持治疗。
风疹预防
MMR 疫苗
仅单独用于风疹的疫苗不再上市。麻疹-腮腺炎-风疹 (MMR) 疫苗是一种联合疫苗，包含活的但毒力减弱的麻疹、腮腺炎和风疹病毒。MMR 疫苗是儿童期常规免疫接种疫苗之一，在大多数拥有强大医疗保健系统的国家/地区向儿童提供。MMR 疫苗和水痘疫苗也可用作联合疫苗（MMRV 疫苗）。
常规推荐接种两剂 MMR 疫苗。接种第一剂疫苗的年龄是在 12 至 15 月龄之间，但在麻疹暴发期间或国际旅行之前，6 个月大的儿童也可接种。第二剂在 4 至 6 岁之间给予。
接种时不足 1 岁的儿童在 1 岁之后仍需再接种 2 剂。
在一些儿童中，接种疫苗会导致轻度发热和皮疹，但这不具有传染性。疫苗不会导致孤独症（参见麻疹-腮腺炎-风疹 (MMR) 疫苗和对孤独症的担忧）。
MMR 疫苗通常提供持久免疫。
MMR 是一种活疫苗，在妊娠期间不能接种。
对风疹没有免疫力的孕妇应避免接触任何风疹患者。虽然在妊娠期间不能接种 MMR 疫苗，但可以在分娩后立即给予没有免疫力的人，以便她们在以后的妊娠中拥有免疫力。
想要怀孕的的人如果曾在儿童期接种疫苗，可能需要接受血液检查以确认免疫力，因为有些人在第一次接种疫苗后不会产生免疫力。在确认拥有免疫力后，在以后怀孕之前不需要再次接受检查。
为防止感染传染给胎儿，未接种疫苗的育龄女性应接种一剂 MMR 疫苗，然后间隔 4 周后再尝试怀孕。
有关谁应接种和谁不应接种 MMR 疫苗的更多信息，请参阅 MMR 疫苗的接种。另见 MMR 疫苗的副作用。