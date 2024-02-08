可以佩戴安装在镜框内的玻璃或塑料镜片（框架眼镜）或者浮在或贴在角膜上的塑料小镜片（隐形眼镜）矫正屈光不正。框架眼镜或接触镜均可以良好地矫正视力。对大部分人而言，选择取决于外观、方便性、成本、风险和舒适性。
眼镜
框架眼镜镜片可以由塑料或玻璃制成。
框架眼镜塑料镜片较轻，但更容易被刮花。这些镜片比玻璃镜片更常用，因为更轻薄，而且可以涂上帮助抵抗划痕的物质。
框架眼镜玻璃镜片较塑料镜片更耐用且不易划伤，但更容易打碎，有可能导致受伤。
玻璃镜片和塑料镜片都可采用化学物质进行处理，在强光下颜色能自动加深。此外，镜片也可作化学涂层，以过滤掉对眼睛有潜在危害性的紫外线。
新型塑料镜片（由聚碳酸酯或聚氨酯单体制成）可完全阻挡紫外线，有很高的抗破裂性，并且还可以涂有防刮物质。
双光眼镜包括 2 副镜片，上方的镜片用于矫正远处物体视野，下方的镜片则用于矫正近处物体视野，如阅读。然而，人们有时候也需要看中距离的物体，如电脑屏幕。三光眼镜符合此需要，因为它们包含针对中距离的第三个镜片。连续可变的镜片（渐进镜片或无痕双光镜片）也可以实现中距离聚焦，并且具有美观的优势，因为眼镜镜片的区域之间没有线条或明显区分。
隐形眼镜
很多人认为隐形眼镜能让他们比戴框架眼镜更活跃，或让他们更好看。一些人认为戴隐形眼镜时视力更自然。不过，与框架眼镜相比，隐形眼镜需更小心护理，极少情况下还可能损伤眼睛。有些人，尤其是患有震颤或关节炎的患者，在取戴接触镜时可能会遇到困难。
隐形眼镜比框架眼镜提供更好的周边视力（视野的外边界）。
隐形眼镜可以制造成能够在镜片不同部位矫正不同视力问题（如远距和近距视力）的眼镜。这些就是所谓的双焦点或多焦点隐形眼镜。
隐形眼镜可以矫正
软性或硬性接触镜均可用于矫正近视和远视。软性复曲面透镜（其前镜片表面采用不同曲率）或硬性隐形眼镜可以矫正散光，但需要专业验配。
老花眼也可以通过隐形眼镜进行矫正。有一种治疗称为单眼视法，一只眼睛进行阅读矫正，另一只眼睛进行远距视力矫正。但是，一些人难以适应单眼视法。另一种方法是每只眼都佩戴双焦点或多焦点隐形眼镜。
无论是硬性还是软性接触镜，均无法为眼睛提供框架眼镜所具备的钝器或锐器损伤保护。
硬性接触镜
硬性接触镜通常具有透气性，是由硬塑料制成的薄圆片。比软性接触镜小，仅覆盖部分角膜。角膜正常工作所需的氧气无法轻易穿透老式硬性隐形眼镜的塑料。当代透气性隐形眼镜 (GPCL) 则采用新型氟硅丙烯酸酯化合物等塑料制成，能让更多氧气达到角膜。硬性接触镜可用于矫正因角膜不规则引起的散光。
GPCL 可以设计得准确贴合眼部。初次配戴硬性接触镜时，眼睛往往需要一定的适应期，大约配戴 4 至 7 天后不适感才逐渐消失。在此过程中，可逐渐增加每日接触镜配戴时间以渐渐适应。不过，尽管硬性角膜接触镜在刚开始戴时不很舒服，但一般不会引起疼痛。疼痛通常表示不合适。对于佩戴透气性隐形眼镜的人，当他们取下隐形眼镜再戴上框架眼镜后，通常会有暂时性视力模糊（不到 2 小时）。通过硬性接触镜矫正的视力往往比通过软性接触镜矫正的视力更加敏锐，尤其是具有散光的人。
巩膜镜
巩膜镜由硬质的气体可渗透材料制成，比角膜接触镜大。之所以称作巩膜镜，是因为晶状体的周边部分位于巩膜（眼白）上。巩膜镜更舒适，因为它可以让一层厚的泪膜覆盖在眼睛表面。因此，即使眼部表面有严重疾病的患者通常也能轻松佩戴。
由于每对巩膜镜都是定制的，因此通常比直径较小的传统镜片更容易适应。
巩膜镜可以矫正高度不规则散光（例如，晚期圆锥角膜）。
软性接触镜
软性亲水性（吸水）接触镜是由柔韧性较好的塑料制成的，有 30% 至 79% 是水。软性亲水性接触镜是由柔韧性较好的材料制成的，镜片较硬性接触镜大，可覆盖整个角膜。软性隐形眼镜可用于矫正近视、远视、散光和老花眼。并非所有软性接触镜都可以使氧气轻松到达角膜。
由于软性接触镜更大，因此与硬性接触镜相比，不太容易掉出来，也不太容易有灰尘及其他颗粒堆积在下方。此外，从第一次佩戴开始，软性接触镜通常较为舒适。软性接触镜需要细心呵护，以避免出现问题，因为软性接触镜的感染风险比硬性接触镜更高。干燥时，软性接触镜脆弱，容易断裂。
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隐形眼镜的护理和并发症
大多数非抛弃型接触镜都需要每天睡前取下和清洗（日戴型），以进行消毒并除去蛋白和钙质沉淀。切勿使用自来水，尤其是清洁软性或透气接触镜时。在处理镜片之前，应该用肥皂和水洗手。每个镜片应单独清洗。将镜片放在一只手的手掌中，然后将几滴新鲜溶液滴在其上。另一只手的食指指尖清洁镜片，在镜片的两个表面上轻轻地来回移动。然后再用几滴溶液冲洗镜片。清洁后，所有隐形眼镜都应进行消毒，将它们存放在隐形眼镜盒中的新鲜消毒液中过夜。
第二天戴上接触镜后，应清除接触镜盒中的消毒液。然后用新鲜溶液冲洗镜盒并放入柜子或抽屉中，让其暴露在空气中以使其干燥。盒子不应敞开放在卫生间洗脸盆周围的台子上，因为刷牙或冲厕所后溅开的小水滴可能含有微生物，并可落在盒子里，开始引发感染。接触镜盒应每 1 至 2 个月更换一次。
配戴隐形眼镜超过建议时间或超过眼睛承受时间的话，可能导致眼睛发红、流泪和光敏感（称为隐形眼镜过度佩戴综合征或隐形眼镜过度使用综合征）。摘下镜片后，这些症状往往会在一天左右后消退，但持续更长时间的症状可能是更严重感染的迹象。
有些接触镜还需进行每周一次的清洁酶处理。日抛弃型接触镜在每天使用后丢弃。有些常规或抛弃型软性接触镜能连续配戴好几天，睡觉也无需取出，常见的有能连续配戴 7 天的，也有一些能连续配戴长达 30 天的。不过，佩戴隐形眼镜过夜的感染风险会高得多。因此，在睡觉之前最好取下接触镜。
配戴接触镜者角膜溃疡的风险明显增高，可能导致眼痛等症状，甚至出现严重的视力下降。角膜溃疡可能由细菌、病毒、真菌或阿米巴所致，可导致视力下降。严格遵守眼科医生的镜片护理说明可以大幅降低风险。
戴着接触镜游泳或淋浴，或用家庭自制盐水、唾液、自来水、蒸馏水等清洗接触镜可增加感染的风险。戴着任何类型的隐形眼镜睡觉也会大大增加严重感染的风险。每晚戴着软性接触镜睡觉也会增加感染的风险。降低感染风险的最佳方法是睡觉不戴隐形眼镜、正确消毒和不将隐形眼镜暴露在自来水中。如果出现剧烈眼睛疼痛、眼睛水分过多、遇光疼痛、视力变化或眼睛红肿，应立即取下接触镜。如果症状没能迅速缓解，应及时找眼科医生就诊。
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