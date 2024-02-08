框架眼镜镜片可以由塑料或玻璃制成。

框架眼镜塑料镜片较轻，但更容易被刮花。这些镜片比玻璃镜片更常用，因为更轻薄，而且可以涂上帮助抵抗划痕的物质。

框架眼镜玻璃镜片较塑料镜片更耐用且不易划伤，但更容易打碎，有可能导致受伤。

玻璃镜片和塑料镜片都可采用化学物质进行处理，在强光下颜色能自动加深。此外，镜片也可作化学涂层，以过滤掉对眼睛有潜在危害性的紫外线。

新型塑料镜片（由聚碳酸酯或聚氨酯单体制成）可完全阻挡紫外线，有很高的抗破裂性，并且还可以涂有防刮物质。

双光眼镜包括 2 副镜片，上方的镜片用于矫正远处物体视野，下方的镜片则用于矫正近处物体视野，如阅读。然而，人们有时候也需要看中距离的物体，如电脑屏幕。三光眼镜符合此需要，因为它们包含针对中距离的第三个镜片。连续可变的镜片（渐进镜片或无痕双光镜片）也可以实现中距离聚焦，并且具有美观的优势，因为眼镜镜片的区域之间没有线条或明显区分。