在屈光不正中，眼睛无法将影像正确聚焦在视网膜上，从而导致视力模糊。

屈光不正导致视力模糊。

孩子可能无法告知他们有视力问题。

诊断基于筛查和视力测试结果。

这些疾病可以用眼镜或隐形眼镜治疗。

（另见成人屈光不正。）

屈光不正，例如近视（无法清楚地看到远处的物体）、远视（无法清楚地看到近处的物体）和散光（眼睛的聚焦表面不规则弯曲）会导致视力模糊。出现模糊是因为眼睛无法在视网膜上精确聚焦成像。如果不矫正，可能会导致视力永久下降（弱视）。

近视和远视 视频

孩子通常无法说出他们的视力问题或没有症状。有些孩子在阅读时可能会斜视和皱眉头、过度眨眼或揉眼睛。斜视和皱眉可能会导致头痛。

往往是老师或保育员最先发现孩子存在视力问题。