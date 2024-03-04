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在屈光不正中，眼睛无法将影像正确聚焦在视网膜上，从而导致视力模糊。
屈光不正导致视力模糊。
孩子可能无法告知他们有视力问题。
诊断基于筛查和视力测试结果。
这些疾病可以用眼镜或隐形眼镜治疗。
（另见成人屈光不正。）
屈光不正，例如近视（无法清楚地看到远处的物体）、远视（无法清楚地看到近处的物体）和散光（眼睛的聚焦表面不规则弯曲）会导致视力模糊。出现模糊是因为眼睛无法在视网膜上精确聚焦成像。如果不矫正，可能会导致视力永久下降（弱视）。
近视和远视
孩子通常无法说出他们的视力问题或没有症状。有些孩子在阅读时可能会斜视和皱眉头、过度眨眼或揉眼睛。斜视和皱眉可能会导致头痛。
往往是老师或保育员最先发现孩子存在视力问题。
屈光不正的诊断
筛查
眼科检查
应对所有儿童进行屈光不正和其他眼部疾病筛查。3、4 岁的孩子虽不会识字，却可通过看图、人像等来进行检测。双眼视力应分开检查，以便检测是否存在单眼视力丧失。遮盖当时未进行检查的一侧眼睛。
眼科医生，无论是眼科医师（专长于评估和治疗所有类型的眼部疾病的医生）还是验光师（专长于诊断和治疗视力或屈光问题的医疗保健专业人员），都可以通过进行眼科检查来诊断屈光不正并测量屈光不正的程度。
屈光不正的治疗
眼镜或隐形眼镜
在幼儿中，屈光不正通常用眼镜治疗。对于年龄较大、更懂事的孩子，可以使用隐形眼镜矫正屈光不正。但是，隐形眼镜的保养和清洁不当会导致眼睛感染。
大多数儿童眼科医生不建议对屈光不正儿童进行激光治疗（例如激光援助屈光角膜层状重塑术 [LASIK]）。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国小儿眼科和斜视协会 (AAPOS) 儿童眼科基金会： 有关预防、检测、研究和教育，以保护儿童视力的实用信息