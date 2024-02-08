有些外科和激光手术（屈光手术）可用于矫正近视、远视和散光等屈光不正。这些手术通常是通过改变角膜形态，使光线更好地聚焦在视网膜上。针对严重近视者的另一类型屈光手术是将一个薄的晶状体插入眼内。

屈光手术的目的是帮助患者减少对框架眼镜或隐形眼镜的依赖。在决定接受此类手术之前，患者应与眼科医生（专门评估和治疗 [手术和非手术方式] 眼部疾病的医生）深入探讨，认真考虑自己的需求和期望，权衡利弊。

对于屈光手术的最佳人选是18岁以上有健康的眼睛，或爱好运动（如游泳、滑雪）而不适于戴框架眼镜或接触镜者，是手术的最佳人群。也有不少患者为方便生活或美容的目的而行手术。但并不是所有屈光不正的人都建议行屈光手术。

通常无法进行屈光手术的患者包括

在过去一年更换框架眼镜或接触镜处方者

患有影响伤口愈合的疾病，如自身免疫或结缔组织疾病

活动性眼部疾病，如严重干眼症

圆锥角膜（圆锥形角膜）者

涉及角膜的复发性单纯疱疹感染

其他无法进行屈光手术的患者包括

服用特定药物者（例如异维A酸或胺碘酮）

未满18岁者（少数例外）

医生在手术前诊断精确的屈光不正（框架眼镜处方）。对眼睛进行全面检查，特别注意角膜表面细胞（包括角膜表层是否松散或固定良好）、角膜的形状和厚度（使用形态法、断层扫描和角膜厚度测量法等检测方法）、瞳孔大小、眼内压、视神经和视网膜。

屈光手术通常很快完成，并且几乎不引起不适。眼药水用于麻醉眼睛。在手术过程中，患者应尽量将眼睛视线固定在指定目标上。通常患者在手术后不久就可以回家。

屈光手术后，大部分患者的远视力恢复到足够好，能够顺利完成大部分事情（例如，开车或看电影），但是在手术后，并非所有人都能获得 20/20 的完美视力。手术后最有可能获得 20/20 远视力的患者是在手术前使用轻度至中度眼镜处方者。超过 95% 的患者不需要远视力的矫正镜片。但是，即使不佩戴远视力的眼镜，进行屈光手术后的大部分人在超过 40 岁后，在阅读时仍需要佩戴眼睛。

屈光手术的副作用包括以下临时症状

感觉好像眼睛里有东西（异物感）

光周围有眩光或光晕

眼干

有时，这些症状不会消失。干燥可能导致视物模糊。

屈光手术的可能并发症可包括

过矫

欠矫

感染

务必由经验丰富的屈光手术医生行高质量的手术，以最大程度减少并发症。

屈光手术的类型 两种最常见的角膜屈光手术程序是 准分子激光原位角膜磨镶术 (LASIK)

准分子激光屈光性角膜切削术 (PRK)

准分子激光原位角膜磨镶术 (LASIK) LASIK 可矫正近视、远视及散光。术中用激光或角膜微切器在角膜中央切削出一个很薄的角膜瓣，提起角膜瓣，在瓣下用准分子激光切削掉一部分角膜组织，然后将角膜瓣回复原位，几天后伤口即可自行愈合。提起角膜瓣，在瓣下用准分子激光中密集紫外线的计算机控制脉冲切削掉一部分角膜组织，以重塑角膜。然后将角膜瓣回复原位，几天后伤口即可自行愈合。 在术中和术后，LASIK 几乎不会引起不适。视力快速恢复，许多人在 1 至 3 天内便能够回去上班。 并发症包括潜在的角膜瓣相关问题，以及角膜长期变薄和凸出（膨出）。如果术中出现角膜瓣问题，手术会停止，但有时可以在大约 6 个月后再次尝试。另一个角膜瓣问题是角膜瓣脱位，通常发生在重度眼睛受伤后，并导致视力模糊。此问题通常可通过立即治疗搞定。在极罕见的情况下，例如，在角膜瓣愈合但留有皱褶从而导致视物模糊或眼冒金星或光晕时，会发生角膜瓣问题。如果这些角膜瓣问题不能纠正，它们可能永久损伤功能，如在夜间开车，除非佩戴硬性隐形眼镜。膨出可导致视物模糊、近视增加和不规则的散光。其他并发症包括干眼导致的严重间歇性视物模糊，偶尔还会导致威胁视力的角膜感染或炎症。 不具备手术条件、角膜薄及角膜上皮细胞疏松者。

准分子激光屈光性角膜切削术 (PRK) PRK 主要用于矫正近视、散光及远视。PRK 需要使用准分子激光来重塑角膜。与 LASIK 不同，不创建角膜瓣。在手术开始时移除角膜表面的细胞。与 LASIK 相同，密集紫外线的计算机控制脉冲切削掉少量角膜，从而改变其形状，无需框架眼镜或接触镜，即可更好地在视网膜上聚焦光线，并提高视力。在术后将隐形眼镜放在眼球上，作为绷带（称为绷带式隐形眼镜）。它帮助表面细胞恢复生长并帮助缓解疼痛。每只眼睛的手术时间通常需要 5 分钟。 并发症包括，如果去除大量角膜组织，可能会形成雾感（引起视力模糊或浑浊）。此外，术后几个月，患者需要使用皮质类固醇滴眼液。使用皮质类固醇滴眼液可能会导致青光眼。因此，医生需要密切监测使用皮质类固醇眼药水的患者。威胁视力的严重角膜感染也是一个罕见并发症。 虽然与 LASIK 相比，PRK 会引发更多不适且愈合时间更长（因为切掉的表面细胞需要重新生长），但 PRK 有时可以在无法进行 LASIK 的患者中进行，如角膜表层松弛者或角膜较薄者。