有些外科和激光手术（屈光手术）可用于矫正近视、远视和散光等屈光不正。这些手术通常是通过改变角膜形态，使光线更好地聚焦在视网膜上。针对严重近视者的另一类型屈光手术是将一个薄的晶状体插入眼内。
屈光手术的目的是帮助患者减少对框架眼镜或隐形眼镜的依赖。在决定接受此类手术之前，患者应与眼科医生（专门评估和治疗 [手术和非手术方式] 眼部疾病的医生）深入探讨，认真考虑自己的需求和期望，权衡利弊。
对于屈光手术的最佳人选是18岁以上有健康的眼睛，或爱好运动（如游泳、滑雪）而不适于戴框架眼镜或接触镜者，是手术的最佳人群。也有不少患者为方便生活或美容的目的而行手术。但并不是所有屈光不正的人都建议行屈光手术。
通常无法进行屈光手术的患者包括
其他无法进行屈光手术的患者包括
服用特定药物者（例如异维A酸或胺碘酮）
未满18岁者（少数例外）
医生在手术前诊断精确的屈光不正（框架眼镜处方）。对眼睛进行全面检查，特别注意角膜表面细胞（包括角膜表层是否松散或固定良好）、角膜的形状和厚度（使用形态法、断层扫描和角膜厚度测量法等检测方法）、瞳孔大小、眼内压、视神经和视网膜。
屈光手术通常很快完成，并且几乎不引起不适。眼药水用于麻醉眼睛。在手术过程中，患者应尽量将眼睛视线固定在指定目标上。通常患者在手术后不久就可以回家。
屈光手术后，大部分患者的远视力恢复到足够好，能够顺利完成大部分事情（例如，开车或看电影），但是在手术后，并非所有人都能获得 20/20 的完美视力。手术后最有可能获得 20/20 远视力的患者是在手术前使用轻度至中度眼镜处方者。超过 95% 的患者不需要远视力的矫正镜片。但是，即使不佩戴远视力的眼镜，进行屈光手术后的大部分人在超过 40 岁后，在阅读时仍需要佩戴眼睛。
屈光手术的副作用包括以下临时症状
有时，这些症状不会消失。干燥可能导致视物模糊。
屈光手术的可能并发症可包括
过矫
欠矫
感染
务必由经验丰富的屈光手术医生行高质量的手术，以最大程度减少并发症。
屈光手术的类型
两种最常见的角膜屈光手术程序是
准分子激光原位角膜磨镶术 (LASIK)
准分子激光屈光性角膜切削术 (PRK)
准分子激光原位角膜磨镶术 (LASIK)
LASIK 可矫正近视、远视及散光。术中用激光或角膜微切器在角膜中央切削出一个很薄的角膜瓣，提起角膜瓣，在瓣下用准分子激光切削掉一部分角膜组织，然后将角膜瓣回复原位，几天后伤口即可自行愈合。提起角膜瓣，在瓣下用准分子激光中密集紫外线的计算机控制脉冲切削掉一部分角膜组织，以重塑角膜。然后将角膜瓣回复原位，几天后伤口即可自行愈合。
在术中和术后，LASIK 几乎不会引起不适。视力快速恢复，许多人在 1 至 3 天内便能够回去上班。
并发症包括潜在的角膜瓣相关问题，以及角膜长期变薄和凸出（膨出）。如果术中出现角膜瓣问题，手术会停止，但有时可以在大约 6 个月后再次尝试。另一个角膜瓣问题是角膜瓣脱位，通常发生在重度眼睛受伤后，并导致视力模糊。此问题通常可通过立即治疗搞定。在极罕见的情况下，例如，在角膜瓣愈合但留有皱褶从而导致视物模糊或眼冒金星或光晕时，会发生角膜瓣问题。如果这些角膜瓣问题不能纠正，它们可能永久损伤功能，如在夜间开车，除非佩戴硬性隐形眼镜。膨出可导致视物模糊、近视增加和不规则的散光。其他并发症包括干眼导致的严重间歇性视物模糊，偶尔还会导致威胁视力的角膜感染或炎症。
不具备手术条件、角膜薄及角膜上皮细胞疏松者。
准分子激光屈光性角膜切削术 (PRK)
PRK 主要用于矫正近视、散光及远视。PRK 需要使用准分子激光来重塑角膜。与 LASIK 不同，不创建角膜瓣。在手术开始时移除角膜表面的细胞。与 LASIK 相同，密集紫外线的计算机控制脉冲切削掉少量角膜，从而改变其形状，无需框架眼镜或接触镜，即可更好地在视网膜上聚焦光线，并提高视力。在术后将隐形眼镜放在眼球上，作为绷带（称为绷带式隐形眼镜）。它帮助表面细胞恢复生长并帮助缓解疼痛。每只眼睛的手术时间通常需要 5 分钟。
并发症包括，如果去除大量角膜组织，可能会形成雾感（引起视力模糊或浑浊）。此外，术后几个月，患者需要使用皮质类固醇滴眼液。使用皮质类固醇滴眼液可能会导致青光眼。因此，医生需要密切监测使用皮质类固醇眼药水的患者。威胁视力的严重角膜感染也是一个罕见并发症。
虽然与 LASIK 相比，PRK 会引发更多不适且愈合时间更长（因为切掉的表面细胞需要重新生长），但 PRK 有时可以在无法进行 LASIK 的患者中进行，如角膜表层松弛者或角膜较薄者。
其他屈光手术
此外还有一些其他的手术方式，与 LASIK 和 PRK 相比可能各有其优缺点，包括
小切口角膜基质内透镜取出术 (SMILE)
有晶体眼人工晶体 (IOL)
角膜嵌体
角膜环 (INTACS)
小切口角膜基质内透镜取出术 (SMILE)
SMILE 手术被用于治疗近视。在 SMILE 手术中，医生使用激光切割一小片（块）透镜样角膜组织。之后通过附近角膜的一个极小切口取出该组织。重新塑形的角膜可矫正近视患者的屈光不正。
SMILE 在有效性和安全性方面与准分子激光原位角膜磨镶术 (LASIK) 相似。然而，因为 SMILE 不像 LASIK 那样产生组织瓣，所以避免了与瓣相关的并发症（例如瓣脱位）。另外，由于切口很小，干眼的风险较低。
如果稳定眼球的装置丧失抽吸功能，则 SMILE 的术中并发症风险确实略高。然而，这种并发症通常不会损害视力，因为它可以得到有效的治疗。
有晶体眼人工晶体 (IOL)
角膜嵌体
角膜嵌体被植入角膜皮瓣或囊袋中，以治疗老花眼（聚焦周围物体的能力逐渐丧失）。这些嵌体仅被植入患者较弱眼的角膜。
角膜嵌体可以改善近视力，实现视力表上远视力下降 1 至 2 行，如果需要，嵌体可手术移除。
植入角膜嵌体后，存在角膜混浊或发炎的风险，需要长期使用皮质类固醇滴眼液，还可能导致眩光、光晕和暗光下阅读困难。有些患者会出现干眼或瘢痕组织。
透明晶状体摘除术
有时会摘除患者自身的晶状体，在晶状体囊中植入塑料晶体（透明晶状体摘除术联合 IOL 植入）。它的程序与白内障手术相同，但无白内障或浑浊的晶体。人工晶体植入术的清亮晶体摘除术可能更适合40岁以上的高度远视患者。上述两种手术均需在眼部进行开口，因此会有一个非常小的眼内出现严重感染的风险（但明显高于 LASIK）。对于存在高度近视的年轻人，因术后视网膜脱离风险增加，常应避免选择透明晶体摘除术。
角膜环 (INTACS)
节段性角膜环植入术可用于治疗轻度单纯性近视，即不存在散光的患者。将小塑料弧形段植入角膜中层靠近外缘处。塑料环可改变角膜的形状，提高聚焦能力。由于手术过程中不切除任何组织，因此 INTACS 手术是可逆的，只要取出小塑料段即可。
散光、欠矫、过矫、感染、眩光及眼前光晕等。
目前，INTACS 多用于治疗因框架眼镜或隐形眼镜已不能提供足够的视力或者导致不适而做了 LASIK 或 PRK 手术后出现的圆锥角膜和膨出等疾病。
放射状和散光性角膜切开术
在放射状和散光性角膜切开术中，医生使用钻石或不锈钢刀片或激光在角膜作深切口来改变角膜的形状。
放射状角膜切开术已被激光视力矫正替代，很少使用。
在进行白内障手术的同时，仍然经常进行散光性角膜切开术。风险包括感染、欠矫、过矫和角膜穿孔。