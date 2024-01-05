新生儿常见的胎记和轻微的皮肤病变

有一些皮肤病变在新生儿身上是正常的。

新生儿的面部和头皮上可能有瘀伤或痕迹，这可能由通过产道的压力和/或使用产钳或真空吸引器装置引起。臀位分娩后，腿和脚可能出现瘀伤。瘀伤通常会在几天内消退。

皮下扩张的毛细血管形成粉红色斑，在鼻子上方的前额、上眼睑或颈后（也被称作“鹳咬痕”）均可见。随着婴儿成长，这类胎记逐渐变浅，但是在有一些婴儿身上会遗留很淡的斑，当他们生气或悲伤时会变得明显。

粟粒疹是微小的珍珠状白色囊肿，较常见且通常可见于鼻部和脸颊。其是由于汗腺管堵塞所致。几个星期内就会减小并消失。

粟丘疹 隐藏详情 这张照片显示新生儿面部常见的小的奶油色囊肿。 科学图片库

有时在牙龈或口腔顶部中央发现白色或淡黄色囊肿（称为爱泼斯坦氏小结）。这些不需要治疗。这些囊肿在 1-2 周内消失。

扁平的蓝色或灰色斑点（以前称为蒙古斑）可出现在下背部或臀部。它们可能与瘀伤混淆。它们最常见于非洲、拉丁美洲或亚洲血统的新生儿。随着年龄增长往往变得不太明显，并且不需要治疗。

婴幼儿血管瘤（草莓状血管瘤）是常见的胎记。它们会导致皮肤变成鲜红色或淡蓝色，并可能发生在皮肤的任何位置，通常是头部和颈部。婴幼儿血管瘤在出生后不久就会发病，并且在出生后第一年往往迅速生长。在 12 到 18 个月龄后，血管瘤缩小并变淡，因此，到孩子上学时，大部分血管瘤不再可见。大多数血管瘤不需要治疗，但是根据其大小和位置，有时会用激光疗法或诸如心得安等药物进行治疗。

眼睑毛细血管瘤 隐藏详情 毛细血管瘤是非癌性（良性）的，可出现在眼或眼睑附近，并可能导致弱视眼（弱视）。这些问题应由眼科医生进行评估。 © Springer Science+Business Media

草莓状血管瘤 图片 供图：Karen McKoy,医学博士。

葡萄酒样痣是扁平的粉红色、红色或紫色胎记。它们是由畸形血管引起的。葡萄酒样痣可以是小面积，也可覆盖身体大部。葡萄酒样痣本身无害，但在严重神经皮肤疾病（称为脑面血管瘤病）中可能会发生。皮肤变色是永久性的。激光疗法可用于治疗一些葡萄酒样痣。