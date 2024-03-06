胆固醇酯贮积病和Wolman 病

胆固醇酯贮积病和 Wolman 病是称为脂质贮积病（脂质沉积）的遗传代谢性疾病，由组织中几类胆固醇和甘油三酯累积引起。这些疾病导致血液脂肪水平升高和肝脏肿大。当父母将导致这些疾病的缺陷基因遗传给孩子时，就会发生遗传性疾病。

有几类不同的遗传性疾病。在许多遗传代谢性疾病中，患病儿童的父母双方均携带异常基因的其中 1 个拷贝。因为通常要有 2 个拷贝的异常（隐性）基因才能发生该疾病，所以通常父母双方都不患该疾病。一些遗传代谢性疾病是 X 连锁，这意味着只有 1 个异常基因的拷贝就会引起男孩患病。（另请参见遗传代谢性疾病概述。）

当缺乏一种能帮助人体分解（代谢）并加工脂肪（脂质）的酶时，就会发生脂质沉积。这可能导致特定脂肪物质累积，而这些脂肪物质通常会被酶分解。这些物质随着时间的累积，会对身体的很多器官造成损害。

在胆固醇酯贮积病和Wolman病中，血液中重要的脂肪，胆固醇和甘油三酯在组织中累积。分解胆固醇和甘油三酯所需的酶称为溶酶体酸性脂肪酶，其无法正常工作。

Wolman 病 Wolman 病是更重的疾病。这种疾病发生在出生后最初几周。 婴儿出现喂养不良、呕吐、脾脏和肝脏肿大。肾上腺中的钙沉积会使它们变硬。大便中含有过多脂肪，这会导致大便油腻，且有异常臭味（脂肪泻）。 如果不治疗，患有Wolman病的婴儿通常会在6个月龄时死亡。

胆固醇酯贮积病 胆固醇酯贮积病不如Wolman 病严重，并且可能要等到出生后较晚时间，甚至成年时才会出现，那时，人们的肝脏和脾脏可能会肿大。人们可能会出现动脉提前硬化（动脉粥样硬化），程度通常很重。

诊断 如果怀疑，进行产前筛查检测

肝活检 出生前，可通过绒毛膜绒毛采样诊断胎儿胆固醇酯贮积病和Wolman 病。 出生后，医生测量肝脏、皮肤细胞或其他组织活检样本中的溶酶体酸性脂肪酶水平。 还提供了遗传检测，用于确定一对夫妇生下患遗传性疾病的婴儿的风险是否增加。

治疗 酶替代疗法 用 sebelipase alfa 进行酶替代疗法可用于治疗两种疾病。