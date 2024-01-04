心肌病是指心肌细胞的渐进性损害病变。

心肌病主要有 3 种类型：

心肌病的主要类型可能重叠，也就是说，患者可能具有不止一个类型的特征。

“心肌病”一词仅在疾病直接影响心肌时使用。冠状动脉疾病、心脏瓣膜病等其他心脏疾病以及高血压最终也可导致心室扩大或增厚。

心肌病的类型

许多疾病可引起心肌病，或可能无明显病因。

心肌病通常导致心脏泵血不足。泵血不足会引起心力衰竭的症状，包括气短和疲劳。一些心肌病也可能引起胸痛、晕厥、异常心律或猝死。

在诊断心肌病之前，医生会询问就诊者有无心肌病家族史，然后会做血液检查、心电图检查、胸部 X 线检查、超声心动图检查、心脏放射性核素显像（有时）和心脏磁共振成像。对于有些患者，医生从心脏内壁取一份组织样本，以在显微镜下检查（心内膜心肌活检）。根据需要，也会做其他检查以明确病因。

治疗方法取决于心肌病的具体类型和病因。