X-连锁肾上腺脑白质营养不良是最常见的过氧化物酶体疾病。它主要影响大脑、脊髓和肾上腺。由于缺陷基因位于 X 染色体（性染色体之一）上，因此该疾病几乎完全发生在男孩中（参见图 X 连锁隐性疾病）。

X-连锁肾上腺脑白质营养不良的脑型发生在 4 岁至 8 岁之间。儿童的注意力问题症状会随着时间推移逐渐发展为重度行为问题、痴呆以及视力、听力和运动问题。诊断后数年，这种形式会导致完全残疾和死亡。也已诊断出较轻微的青春期和成人期该病脑型。

肾上腺脊髓神经病 (AMN) 是 X-连锁肾上腺脑白质营养不良的一种较轻形式，发生在 20 多岁或 30 多岁。患者会出现僵硬、无力和腿部疼痛症状，随着时间推移会逐渐加重。神经问题会导致尿道括约肌（将尿液保留在膀胱中直至人排尿的肌肉环）和性器官停止正常工作。其中一些人还会出现脑型的症状。

患有任何形式的 X-连锁肾上腺脑白质营养不良的人也可能发展为肾上腺（肾脏上方可分泌激素的腺体）功能减退。有些人会患上肾上腺功能不全（艾迪生病），但没有大脑和脊髓问题。

医生通过对大脑进行磁共振成像（MRI）并通过分析血液中的某些脂肪酸来诊断X-连锁肾上腺脑白质营养不良。可通过基因测序确认诊断。还提供了遗传检测，用于确定一对夫妇生下患遗传性疾病的婴儿的风险是否增加。

骨髓移植或干细胞移植可能会帮助某些人。给肾上腺有问题的人服用皮质类固醇。