鱼鳞病是皮肤出现鳞屑和剥落，范围从轻微但令人讨厌的干皮，到严重的毁容性的皮肤疾病。
鱼鳞病是一种严重的皮肤干燥。鱼鳞病会导致皮肤形成大量鳞屑。鳞屑是堆积的坏死皮肤细胞部位，表现为脱落的、干燥的、粗糙的斑片。
不像干皮病（普通皮肤干燥），鱼鳞病是遗传性疾病（称为遗传性鱼鳞病）或许多其他疾病或药物（称为获得性鱼鳞病）引起的皮肤干燥。
遗传性鱼鳞病
遗传性鱼鳞病（最常见的形式）是遗传突变的结果，这些突变通常从父母传给孩子，但有时候是自发的。
遗传性鱼鳞病在出生时可以看到，或发生在婴儿期或儿童期。
遗传性鱼鳞病有很多不同类型。有些仅累及皮肤，其他的只是累及其他器官的遗传病的一部分。
根据形式不同，鳞屑可能细小，可能很大很厚，呈疣状。鳞屑可能仅见于手掌和脚掌，或可能覆盖身体大部分。
有些形式的鱼鳞病会引起水疱，进而可能会导致细菌感染。
获得性鱼鳞病
鱼鳞病的诊断
发生特征性鳞屑
对于遗传性鱼鳞病，进行检查，咨询遗传学家
对于获得性鱼鳞病，有时进行皮肤活检
当婴儿出生时或儿童的皮肤出现特征性鳞屑时，可诊断为遗传性鱼鳞病。医生会进行测试，并咨询遗传学专家（遗传科医生），确定遗传性鱼鳞病的原因。
当患者在服用药物或发生内部疾病后出现特征性鳞屑时，可诊断为获得性鱼鳞病。
医生可能会进行皮肤活检，以排除皮肤干燥和剥落等其他原因，有时还会确定是否存在内在因素。
鱼鳞病的治疗
无论是何种类型的鱼鳞病，都需使用保湿剂
对于遗传性鱼鳞病，需使用某些特定药物
对于获得性鱼鳞病，治疗病因
对于可能的感染，给予抗生素
保湿剂用于治疗任何形式的鱼鳞病。洗澡后，应在皮肤仍湿润时，立即涂抹含凡士林油、矿物油、水杨酸或乳酸、乳酸铵、神经酰胺、右泛醇或尿素的产品。用毛巾擦掉多余的保湿剂。
为帮助去除鳞屑，成人在洗澡后可在受累部位涂抹丙二醇水溶液。然后用塑料薄膜或袋子覆盖这些部位过夜。可以给儿童涂抹这种溶液，一天两次，但不使用薄膜或袋子。
对于遗传性鱼鳞病，含有维生素 A（类视黄醇）相关物质的乳膏或药丸，如维 A 酸乳膏、口服异维甲酸或口服阿维 A，可以帮助皮肤摆脱过多鳞屑的情况。
对于获得性鱼鳞病，治疗基础疾病或停用引发鱼鳞病的药物。
有细菌感染风险患者可口服抗生素。