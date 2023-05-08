鱼鳞病是皮肤出现鳞屑和剥落，范围从轻微但令人讨厌的干皮，到严重的毁容性的皮肤疾病。

（另见瘙痒和干性皮肤（干皮病）。）

鱼鳞病是一种严重的皮肤干燥。鱼鳞病会导致皮肤形成大量鳞屑。鳞屑是堆积的坏死皮肤细胞部位，表现为脱落的、干燥的、粗糙的斑片。

不像干皮病（普通皮肤干燥），鱼鳞病是遗传性疾病（称为遗传性鱼鳞病）或许多其他疾病或药物（称为获得性鱼鳞病）引起的皮肤干燥。

遗传性鱼鳞病 遗传性鱼鳞病（最常见的形式）是遗传突变的结果，这些突变通常从父母传给孩子，但有时候是自发的。 遗传性鱼鳞病在出生时可以看到，或发生在婴儿期或儿童期。 遗传性鱼鳞病有很多不同类型。有些仅累及皮肤，其他的只是累及其他器官的遗传病的一部分。 儿童重度鱼鳞病 隐藏详情 这张照片显示一名患有遗传性鱼鳞病的孩子。 © Springer Science+Business Media 根据形式不同，鳞屑可能细小，可能很大很厚，呈疣状。鳞屑可能仅见于手掌和脚掌，或可能覆盖身体大部分。 有些形式的鱼鳞病会引起水疱，进而可能会导致细菌感染。

获得性鱼鳞病 获得性鱼鳞病可能是许多内部疾病引起的，如甲状腺不够活跃（甲状腺功能减退）、淋巴瘤和艾滋病。某些药物可能会导致获得性鱼鳞病（如烟酸、曲帕拉醇和丁酰苯）。 获得性鱼鳞病通常在成年期发生。 腹部皮肤鱼鳞病 隐藏详情 这张照片显示由鱼鳞病引起的腹部皮肤鳞屑，包括肚脐眼（肚脐）。 © Springer Science+Business Media

鱼鳞病的诊断 发生特征性鳞屑

对于遗传性鱼鳞病，进行检查，咨询遗传学家

对于获得性鱼鳞病，有时进行皮肤活检 当婴儿出生时或儿童的皮肤出现特征性鳞屑时，可诊断为遗传性鱼鳞病。医生会进行测试，并咨询遗传学专家（遗传科医生），确定遗传性鱼鳞病的原因。 当患者在服用药物或发生内部疾病后出现特征性鳞屑时，可诊断为获得性鱼鳞病。 医生可能会进行皮肤活检，以排除皮肤干燥和剥落等其他原因，有时还会确定是否存在内在因素。