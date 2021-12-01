儿童高血压的药物治疗

高血压是指动脉内的压力持续偏高。有些高血压患儿需要药物来降低血压。

（也可参见儿童高血压。）

在 13 岁以下儿童中，根据性别、年龄和身高不同，诊断高血压的值会有所不同。因此，没有适用于所有儿童的明确的高血压截点值。相反，如果血压等于或高于 90% 的同性别、年龄和身高的儿童的血压，则诊断为血压升高。

在青少年（13 岁或以上）中，血压按成人血压归类：

正常：收缩压低于 120，舒张压低于 80

升高：收缩压 120 至 129，舒张压低于 80

1 期（轻度）高血压：130/80 至 139/89）

2 期高血压：140/90 或更高

如果符合以下任何情况，通常立即开始药物治疗（加上生活方式改变）：

无论严重程度如何，高血压可引起症状。

1 期高血压可导致器官功能障碍或损伤。

存在 2 期高血压。

儿童患有慢性肾病、糖尿病或心脏病，无论高血压分期如何。

在生活方式改变约 6 个月后血压未得到控制的轻度高血压儿童将需要药物治疗。

用于治疗高血压的药物被称为抗高血压药物。当父母、儿童和医生沟通良好并讨论药物治疗计划，包括可能的副作用时，治疗最有效。任何降压药都有副作用，因此父母应警惕。如果出现副作用，父母或孩子应该告诉医生，医生可以调整剂量或用另一种药物替代。

医生通常开始给予口服降压药，剂量较小，并根据需要增加剂量以降低血压，直至达到最大药物剂量或出现副作用。如果血压仍然过高，医生可能会给儿童第二种药物或换药。

降压药的种类很多。类别包括

不同类型的降压药物以不同方式发挥作用，因此有许多治疗选择。高血压患者中，开具超过一种药物处方并不罕见。

表格 一些降压药*用于儿童高血压 表格

肾上腺素能阻断剂 肾上腺素能阻断剂包括α-阻断剂、β-阻断剂（阿替洛尔）、α-β阻断剂（拉贝洛尔）、α-激动剂（可乐定）和外周作用的肾上腺素能阻断剂。这些药物可阻断交感神经系统（自主神经系统的一部分，可通过升高血压来对应激迅速作出应答）的效应。 β-受体阻滞剂是最常用的肾上腺素能阻滞剂。 α-阻滞剂不再作为高血压的主要治疗。 α-激动剂比其他抗高血压药物更容易引起嗜睡、疲劳和抑郁，因此目前很少使用。可乐定可作为贴剂使用。

血管紧张素转化酶 (ACE) 抑制剂 ACE 抑制剂通过扩张小动脉（肾脏和心脏小血管）在某种程度上降低血压。这些药物通过抑制血管紧张素 II 的形成来扩张小动脉，血管紧张素 II 是体内产生的一种可引起小动脉收缩的化学物质。具体来说，这类抑制剂可阻断血管紧张素转化酶将血管紧张素 I 转化为血管紧张素 II 的作用（见图调节血压）。

血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB) ARB 降血压的机制与 ACE 抑制剂相似：此类药物可以直接阻断血管紧张素 II 的作用，以达到对小动脉的扩张。因为其作用机制更直接，所以 ARB 的副作用更少。

钙通道阻滞剂 钙通道阻断剂通过完全不同的机制扩张小动脉。这些药物可能是短效或长效的。短效药物不用于治疗高血压。

噻嗪类利尿剂 噻嗪类利尿剂（如氯噻酮）可能是治疗高血压的第一种药物。利尿剂可以扩张（增宽）血管。利尿剂还可以促进肾脏排水排钠，从而减少全身体液量并由此达到降血压的目的。 噻嗪类利尿剂导致钾从尿液中排泄，因此，有时在噻嗪类利尿剂治疗期间必须补充钾。