新生儿单纯疱疹病毒 (HSV) 感染

单纯疱疹病毒感染通常只会在健康成人中引起烦人的反复发作的水疱，但会在新生儿中引起重度感染。
新生儿可能在出生时或出生后感染。
主要症状是水疱疹。
诊断通常基于对水疱样本的检测。
许多未经治疗的儿童死亡。
为防止感染扩散，受感染的女性可能会接受剖腹产分娩。
对患有单纯疱疹病毒感染的新生儿给予抗病毒药物阿昔洛韦。
单纯疱疹病毒感染在成人中非常常见。病毒可通过性传播并导致生殖道感染。病毒永远不会完全消失，而是终生在各种组织中保持休眠状态（无活性）。有时病毒会重新激活。
通常，单纯疱疹病毒 (HSV) 在分娩过程中通过母亲受感染的生殖道传播。即使没有疱疹症状的受感染母亲仍然可以传播感染。有时，当感染由活动性感染者传播时，新生儿在出生后就会被感染。在新生儿中，HSV 感染可导致死亡或慢性疾病。
新生儿 HSV 感染的症状
单纯疱疹病毒感染的症状通常在出生后第一周和第三周之间开始，但在较少见情况下，直到第四周才出现。首发症状通常是皮疹，为小而充满液体的水疱。水疱也可能出现在口腔内和眼睛周围。
这个新生儿口腔特写显示由单纯疱疹病毒引起的上唇和唇下溃疡。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片显示一名患有获得性免疫缺陷综合征 (AIDS) 的新生儿，其全身覆盖了内含液体的小疱皮疹。
M.A. ANSARY 博士/科学图片库
这张照片显示感染单纯疱疹病毒的新生儿面部有内含液体的小疱。
经出版商允许。摘自 Demmler G：先天性和围产期感染。传染病图集：儿科传染病。CM Wilfert 编辑。费城，《当代医学》，1998年。
这个新生儿口腔特写显示由单纯疱疹病毒引起的上唇和唇下溃疡。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片显示一名患有获得性免疫缺陷综合征 (AIDS) 的新生儿，其全身覆盖了内含液体的小疱皮疹。
M.A. ANSARY 博士/科学图片库
这张照片显示感染单纯疱疹病毒的新生儿面部有内含液体的小疱。
经出版商允许。摘自 Demmler G：先天性和围产期感染。传染病图集：儿科传染病。CM Wilfert 编辑。费城，《当代医学》，1998年。
在某些新生儿中，感染仅影响某些区域（局部）。例如，感染可能仅累及眼睛、皮肤或嘴巴。有时，仅大脑和神经系统受到影响。如果不治疗局部感染，一些新生儿会发展成泛发性疾病。
在其他新生儿中，感染是泛发性，并累及许多区域。在这些婴儿中，诸如眼睛、肺、肝、脑和皮肤等器官都会受到影响。症状包括呆滞、肌张力减少、呼吸困难、呼吸暂时停止（呼吸暂停）和癫痫发作。
新生儿 HSV 感染的诊断
新生儿 HSV 感染的预后
如果不治疗新生儿疱疹感染，这通常会发展成重度问题。未经治疗的泛发性疱疹感染婴儿中约有 85% 死亡。未经治疗的脑部感染新生儿中约有 50% 死亡。在感染仅限于皮肤、眼睛或嘴巴的新生儿中，死亡并不常见。如果不进行治疗，至少有 65% 的泛发性疾病或脑部感染幸存者会出现重度神经系统问题。
适当使用抗病毒药物治疗可降低死亡率，并显著增加正常发育的可能性。
新生儿 HSV 感染的预防
防止从母亲传染给新生儿的努力不是很有效。但是，在临近分娩时生殖器上出现水疱的孕妇应进行单纯疱疹感染检查。
如果孕妇在分娩时有活动性疱疹感染，可以进行剖宫产（剖腹产）以降低将感染传播给新生儿的风险。另外，在母亲可能患有活动性生殖器疱疹的新生儿中，在分娩过程中将不使用胎儿头皮监测仪，因为它们会粘在头皮上，造成皮肤破损并可能传播感染。患有活动性疱疹感染的女性所生的新生儿应进行单纯疱疹病毒感染的检查。
如果女性已知患有疱疹病毒感染，可以在妊娠的最后几周给予抗病毒药物阿昔洛韦或伐昔洛韦。这些药物可以防止分娩时感染复发，并减少剖腹产的需要。
新生儿 HSV 感染的治疗
阿昔洛韦
将抗病毒药阿昔洛韦通过静脉（静脉内）给予患广泛性感染的新生儿 3 周，然后口服 6 个月。局部感染的新生儿接受静脉给予的阿昔洛韦，为期 2 周。该药物不能治愈感染，但有助于防止其传播并限制症状。
眼部感染也可用曲氟尿苷、碘脱氧尿苷或阿糖腺苷滴眼液治疗。
根据需要提供额外的护理，例如补液和呼吸支持。