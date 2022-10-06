新生儿单纯疱疹病毒 (HSV) 感染

单纯疱疹病毒感染的症状通常在出生后第一周和第三周之间开始，但在较少见情况下，直到第四周才出现。首发症状通常是皮疹，为小而充满液体的水疱。水疱也可能出现在口腔内和眼睛周围。

新生儿单纯疱疹病毒感染中的溃疡和水疱示例 单纯疱疹病毒感染中的口腔溃疡 这个新生儿口腔特写显示由单纯疱疹病毒引起的上唇和唇下溃疡。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 单纯疱疹病毒感染中的水疱皮疹 这张照片显示一名患有获得性免疫缺陷综合征 (AIDS) 的新生儿，其全身覆盖了内含液体的小疱皮疹。 M.A. ANSARY 博士/科学图片库 新生儿单纯疱疹病毒感染 这张照片显示感染单纯疱疹病毒的新生儿面部有内含液体的小疱。 经出版商允许。摘自 Demmler G：先天性和围产期感染。传染病图集：儿科传染病。CM Wilfert 编辑。费城，《当代医学》，1998年。 单纯疱疹病毒感染中的口腔溃疡 这个新生儿口腔特写显示由单纯疱疹病毒引起的上唇和唇下溃疡。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 单纯疱疹病毒感染中的水疱皮疹 这张照片显示一名患有获得性免疫缺陷综合征 (AIDS) 的新生儿，其全身覆盖了内含液体的小疱皮疹。 M.A. ANSARY 博士/科学图片库 新生儿单纯疱疹病毒感染 这张照片显示感染单纯疱疹病毒的新生儿面部有内含液体的小疱。 经出版商允许。摘自 Demmler G：先天性和围产期感染。传染病图集：儿科传染病。CM Wilfert 编辑。费城，《当代医学》，1998年。

在某些新生儿中，感染仅影响某些区域（局部）。例如，感染可能仅累及眼睛、皮肤或嘴巴。有时，仅大脑和神经系统受到影响。如果不治疗局部感染，一些新生儿会发展成泛发性疾病。

在其他新生儿中，感染是泛发性，并累及许多区域。在这些婴儿中，诸如眼睛、肺、肝、脑和皮肤等器官都会受到影响。症状包括呆滞、肌张力减少、呼吸困难、呼吸暂时停止（呼吸暂停）和癫痫发作。