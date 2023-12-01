希佩尔-林道病 (VHL)

von Hippel-Lindau 病是一种罕见的遗传性疾病，可导致多个器官中发生非癌性和／或癌性肿瘤。

von Hippel-Lindau 病由基因突变引起。

患儿可有头痛、视力受损、高血压或感到眩晕、无力。

医生会根据患者的家族史和体格检查结果怀疑这种疾病，然后进行影像学检查和其他检测，以检查是否有肿瘤和其他问题。

可手术切除肿瘤，或使用辐射、激光、极端低温的方法消除肿瘤。

von Hippel-Lindau 病是一种神经皮肤综合征。神经皮肤综合征会引起影响大脑、脊柱和神经（神经）及皮肤（皮肤）的问题。

导致 von Hippel-Lindau 病的基因已确定。只需来自父母一方的一个该病的基因即会出现此疾病。每位受累父母的每个孩子遗传此疾病的几率为 50%。在 20% 患有这种疾病的人中，它是由自发的新的（非遗传）突变引起。这种疾病的发病率为 1/36,000。

在 von Hippel-Lindau 病中，肿瘤最常见于大脑和眼睛的视网膜。这些肿瘤（被称为血管瘤）由血管构成。其他类型的肿瘤发生在其他器官中，包括肾上腺肿瘤（嗜铬细胞瘤）和肾脏、肝脏或胰腺囊肿。

随着患者年龄增长，肾癌的风险增加。到 60 岁时，风险可能高达 70%。

希佩尔-林道病的症状 通常，von Hippel-Lindau 病的症状在 10 到 30 岁之间出现，但也可以更早出现。 症状取决于肿瘤的大小及存在部位。患儿可出现头痛并感到眩晕或无力。视力可能会受损，同时血压可能较高。协调性可能会丧失。大约 10% 的受累儿童会出现内耳肿瘤，可能会损害听力。 视网膜血管瘤通常无任何症状，但是如果肿瘤增大，可能导致视力大幅度下降。当存在这些血管瘤时，视网膜可能会脱落，液体可能积聚在黄斑（视网膜中心部分）上方或下方，并且视神经可能会因眼内压力升高而受损（青光眼）。 如不进行治疗，患者会发展为失明、大脑损伤或死亡。死亡通常是脑血管瘤或肾癌并发症所致。

希佩尔-林道病的诊断 影像学检查

眼部检查

基因检测 医生确定是否有家庭成员患 von Hippel-Lindau 病，并进行体格检查。 如果结果提示该疾病，则进行各种检测以检查肿瘤和其他异常情况： 脑部和脊柱计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)

眼科检查，包括检眼镜检查

腹部超声检查、CT 或 MRI

听力检查

血液化验 存在以下情况之一时即可诊断为 von Hippel-Lindau 病： von Hippel-Lindau 病家族史，加上眼、脑、脊柱、肾上腺、肾脏或胰腺中至少一个特征性肿瘤

已知无 von Hippel-Lindau 病家族史者中出现两个或多个特征性 von Hippel-Lindau 病 如果医生发现一个肿瘤，他们会检查是否存在其他肿瘤。 如果医生仍然不确定诊断，他们会进行染色体分析（分子基因检测）以鉴定异常 VHL 基因，并确认诊断。 如果在患者中发现异常 VHL 基因，则进行基因检测以检查家庭成员中的异常基因。