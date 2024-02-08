嗜铬细胞瘤是一种通常发源于肾上腺嗜铬细胞的肿瘤，可引起儿茶酚胺过度产生，而儿茶酚胺是一种引起高血压和其他症状的强有力激素。

高血压是最重要的临床表现，同时还可能有心率快而重、多汗、站立时轻度头痛、呼吸急促、严重头痛和其他临床表现。

测定血液中儿茶酚胺的水平并通过影像学检查发现肿瘤。

通常最好的治疗方法是手术切除嗜铬细胞瘤。

（另见肾上腺概述和图肾上腺特写。）

大多数嗜铬细胞瘤生长在肾上腺内部（髓质）。约10%为肾上腺外的嗜铬细胞瘤。长在肾上腺内的嗜铬细胞瘤中有不到 10% 是癌性的，而这一比例在肾上腺外生长的嗜铬细胞瘤中更高。嗜铬细胞瘤最常见于 20-40 岁人群。

有些嗜铬细胞瘤患者存在一种被称为多发性内分泌腺瘤的罕见病，这使患者容易发生甲状腺、甲状旁腺和肾上腺肿瘤。在患有希佩尔-林道病、神经纤维瘤（冯-雷克林霍森病）或许多其他遗传病的患者中，也会发生嗜铬细胞瘤。近 50% 的嗜铬细胞瘤患者有可能存在这类遗传性或家族性疾病。

嗜铬细胞瘤的症状 嗜铬细胞瘤可能很小。然而即使是一个很小的嗜铬细胞瘤也可以产生大量的强有力的儿茶酚胺。儿茶酚胺包括肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺等激素，可使血压和心率大幅升高，并引起其他通常与危及生命的状况有关的症状。 嗜铬细胞瘤的最突出体征是高血压，可能是非常严重的高血压。但在 1000 名高血压患者中，只有约 1 名患有嗜铬细胞瘤。症状包括 心率加快，心脏怦怦直跳

过度出汗

站立时感到头重脚轻

呼吸加快

皮肤湿冷

严重头痛

胸部和胃部疼痛

恶心和呕吐

视力障碍

手指有麻刺感

便秘

有厄运即将降临的奇怪感觉 当这些症状突然强烈出现时，患者会感到惊恐发作。 半数患者的症状反复发作，有时由于肿瘤受压、按摩、药物（尤其是麻醉药和β-阻滞剂）或情感创伤而触发，罕见情况下简单的排尿动作也会诱发。然而有许多患者出现这些症状只是焦虑状态的表现，而不是由于腺体功能异常导致。

嗜铬细胞瘤的诊断 血液和尿液检测

计算机断层扫描或磁共振成像 医生一般不容易怀疑到嗜铬细胞瘤，因为几乎一半的患者除了持续性高血压以外就没有其他症状了。然而当年轻人出现血压升高，而且反复发作或伴随有嗜铬细胞瘤的其他症状时，医生可能会要求做某项实验室检查。例如检测血或尿中的儿茶酚胺或其代谢产物的水平。 由于高血压和其他症状，医生在怀疑嗜铬细胞瘤之前可能处方 ß 受体阻滞剂。ß受体阻滞剂会使嗜铬细胞瘤患者的高血压更为严重。这个反常的变化使嗜铬细胞瘤的诊断变得清楚。 如果儿茶酚胺水平高，则进行计算机断层扫描 (CT)、磁共振成像 (MRI) 或其他影像学检查，这些有助于确定嗜铬细胞瘤的位置。通过注射易于在嗜铬细胞瘤内积聚的放射性化学物质也是有帮助的。注射后进行扫描，以查看放射性化学物质集聚的部位。 一旦确诊嗜铬细胞瘤，医生通常会对患者进行基因检测。