20 世纪 90 年代，公共新闻报道了关于 MMR 疫苗可能导致孤独症的担忧。这些担忧基于一份 1998 年关于 12 名儿童的欺诈性和简短的医疗报告。他们的父母报告，八名儿童在症状出现前一个月内曾接受 MMR 疫苗。因为这一系列事件也可能偶然发生，所以其后医生已进行了许多研究，以寻找疫苗与孤独症之间的联系。在众多研究中，没有任何一项研究发现此关联。

在这些研究中，最大规模的研究针对在 1991 至 1998 年之间出生的 537,303 名丹麦儿童进行了相关探查。大多数 (82%) 此类儿童接种了 MMR 疫苗。医生发现

已接种疫苗的孩子患上孤独症的可能性并不高于未接种的孩子。

在接种疫苗和未接种疫苗的儿童中，分别有 608/440,655 (0.138%) 名和 130/96,648 (0.135%) 名儿童出现了孤独症或相关疾病。在接种疫苗的人群和未接种疫苗的人群中，自闭症儿童的比例几乎相同。在一项对丹麦 1999 年至 2010 年间出生的所有儿童的随访研究中，共随访 657,461 名儿童，得出的结论是，MMR 总体上不会导致孤独症，也不会增加因家族史而有孤独症高风险的儿童的风险。

世界各地的其他类似研究也得出了类似的结论。此外，已发现有关孤独症和 MMR 疫苗的最初广为流传的研究存在严重的科学缺陷，并已遭到医学界和科学界的质疑。

遗憾的是，尽管有大量证据支持 MMR 疫苗的安全性，但许多父母仍然缺乏信心。因此，2019 年，美国经历了自 1992 年以来最大规模的麻疹暴发。根据美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的调查，大多数感染者未接种疫苗（参见 CDC：麻疹病例和暴发）。