麻疹、流行性腮腺炎和风疹 (MMR) 疫苗是一种联合疫苗，可同时预防这 3 种严重的病毒感染。该疫苗中含有活体的减毒麻疹、流行性腮腺炎和风疹病毒。之所以采用联合疫苗形式，是因为一个人若需要获得针对其中某一感染的免疫力也需要获得针对其它两种感染的免疫力。目前没有单价疫苗。
这些感染可导致严重症状：
麻疹可导致皮疹、发热和咳嗽。它主要累及儿童并可能非常严重。它可能导致脑损伤、肺炎，有时甚至死亡。
流行性腮腺炎可导致唾液腺肿胀和疼痛。对睾丸、脑和胰腺亦有影响，成人有甚。成人腮腺炎更加严重。
风疹（德国麻疹）可导致流涕、淋巴结肿大以及皮疹伴皮肤稍微发红，尤其是面部。在成人，它可引起关节疼痛。孕期罹患风疹可能会导致流产、胎儿死亡或胎儿重度出生缺陷。
MMR 疫苗和水痘疫苗也可用作联合疫苗（MMRV 疫苗）。
更多信息，请参见美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的 MMR（麻疹、腮腺炎和风疹）疫苗信息声明。
（也请参见免疫接种概述。）
MMR 疫苗的接种
MMR疫苗以皮下注射方式接种。
作为儿童期常规疫苗接种的一部分，需要接种 2 针：12 至 15 月龄一剂，4 至 6 岁第二剂。
所有1957年或以后出生的成年人应接受一剂疫苗接种，除非有一剂或多剂MMR的疫苗接种证明文件，或者实验室化验显示出免疫力。
一般认为 1957 年之前出生足以证明对麻疹、腮腺炎和风疹具有免疫力，医疗保健人员除外。医务人员接种疫苗或进行实验室检查以确定其是否有免疫力。
妊娠期风疹感染可能对胎儿造成严重后果，如流产或严重出生缺陷。因此，所有可能怀孕的女性，无论其出生年份如何，都应该进行风疹免疫力检测。如果女性没有免疫力证据，那些未怀孕的女性应接种疫苗，孕妇在妊娠完成后应立即接种疫苗。
可能接触这些感染的成年人应该接种第二剂疫苗。这些人包括以下人员
出生于 1957 年或之后的医务人员，他们尚未对麻疹、腮腺炎和风疹免疫
高中毕业后去大学或其它教育机构
国际旅行
HIV 感染者（除非免疫系统严重受损），并且尚未对麻疹、腮腺炎和风疹免疫
也应该给予与免疫系统严重受损的人住在同一房间的人第二剂 MMR 疫苗。
孕妇以及对凝胶和某些抗生素（特别是新霉素）严重过敏的人不应接种这类疫苗。
某些其它疾病可能会影响人们是否以及何时接种疫苗（也请参见 CDC：哪些人不应接种这些疫苗？）。
如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗。
MMR 疫苗的副作用
有些人可产生轻微的副作用，如发热、全身不适（不舒服）和皮疹。成人，通常是女性，关节可能会出现暂时的僵硬和疼痛。
证据表明 MMR 疫苗不引起自闭症（也请参见麻疹-腮腺炎-风疹 (MMR) 疫苗和对自闭症的担忧以及 CDC：自闭症和疫苗）。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：MMR（麻疹、腮腺炎和风疹）疫苗信息声明
CDC：哪些人不应接种这些疫苗？
CDC：自闭症和疫苗
欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)：麻疹：推荐的疫苗接种
欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)：腮腺炎：推荐的疫苗接种
欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)：风疹：推荐的疫苗接种