麻疹、流行性腮腺炎和风疹

MMR疫苗以皮下注射方式接种。

作为儿童期常规疫苗接种的一部分，需要接种 2 针：12 至 15 月龄一剂，4 至 6 岁第二剂。

所有1957年或以后出生的成年人应接受一剂疫苗接种，除非有一剂或多剂MMR的疫苗接种证明文件，或者实验室化验显示出免疫力。

一般认为 1957 年之前出生足以证明对麻疹、腮腺炎和风疹具有免疫力，医疗保健人员除外。医务人员接种疫苗或进行实验室检查以确定其是否有免疫力。

妊娠期风疹感染可能对胎儿造成严重后果，如流产或严重出生缺陷。因此，所有可能怀孕的女性，无论其出生年份如何，都应该进行风疹免疫力检测。如果女性没有免疫力证据，那些未怀孕的女性应接种疫苗，孕妇在妊娠完成后应立即接种疫苗。

可能接触这些感染的成年人应该接种第二剂疫苗。这些人包括以下人员

出生于 1957 年或之后的医务人员，他们尚未对麻疹、腮腺炎和风疹免疫

高中毕业后去大学或其它教育机构

国际旅行

HIV 感染者（除非免疫系统严重受损），并且尚未对麻疹、腮腺炎和风疹免疫

也应该给予与免疫系统严重受损的人住在同一房间的人第二剂 MMR 疫苗。

孕妇以及对凝胶和某些抗生素（特别是新霉素）严重过敏的人不应接种这类疫苗。

某些其它疾病可能会影响人们是否以及何时接种疫苗（也请参见 CDC：哪些人不应接种这些疫苗？）。

如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗。

（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表和 CDC：对 19 岁或以上人群的疫苗接种建议。）