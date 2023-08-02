接种疫苗可保护儿童免受许多传染病的侵袭。疫苗含有细菌或病毒的非感染性组分，或者含有这些经过减毒的完整生物体，因此不会引起疾病。疫苗接种（通常通过注射）刺激人体免疫系统抵御该疾病。疫苗接种也称为免疫接种，这是因为它会产生对疾病的免疫状态（另见免疫接种概述）。
儿童疫苗接种时间表
在美国，儿童期疫苗接种遵循美国疾病控制与预防中心 (CDC) 推荐的时间表，该时间表涵盖从医院育婴室中接种乙型肝炎疫苗开始至整个儿童期：
父母应设法按照时间表为孩子接种疫苗。疫苗接种的严重延迟使儿童处于疫苗可以预防的严重疾病的风险中。如果孩子错过了疫苗接种，父母应该与他们的医生商谈如何赶上时间表。错过接种并不需要孩子从头开始重新注射。以下时间表用于疫苗接种延迟后的补种：
如果孩子因轻度感染而轻微发热（如普通感冒），无需推迟疫苗接种。
仅在特殊情况下才建议使用某些疫苗，例如，仅当儿童患该疾病的风险增加时才可以使用该疫苗预防。
到医生诊所时，可能要一次接种一种以上的疫苗，这时通常只需注射一剂含几种疫苗的联合疫苗。例如，可一次性注射的百日咳、白喉和破伤风、脊髓灰质炎和 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗。联合疫苗可以减少所需的注射次数，但不会降低疫苗的安全性或有效性。（另见 CDC：一次接种多种疫苗。）
疫苗的有效性
疫苗接种可有效预防严重疾病。未接种疫苗时，儿童就有患重病的风险，甚至死于麻疹和百日咳等疾病。疫苗非常有效，以至于许多从业的医疗保健专业人员很少见到或没有见到过曾经极为常见且经常致命的疾病病例（参见 CDC：那些因为疫苗而几乎被遗忘的疾病）。
疫苗接种已经消灭了天花，基本消灭了其他感染，如脊髓灰质炎，而这些在美国曾经是常见的儿科疾病。但是，许多通过疫苗能预防的疾病仍然存在于美国，在世界的其他部分地区也还很常见。由于现代旅游很方便，这些传染病能在未接种的儿童中迅速扩散，即使他们生活在疾病不常见的地区，仍有可能暴露。因此，儿童继续接种疫苗很重要。
疫苗的安全性
获准用于临床的疫苗通常安全有效。但并没有哪一种疫苗（或其他药物）是百分之百有效和安全的。极少数接种过疫苗的儿童未产生免疫力，极少数产生了副作用。大多数情况下副作用较为轻微，如注射部位疼痛发红、皮疹或轻微发热。严重的问题较为罕见。
疫苗不良事件报告系统 (VAERS)
新疫苗获得许可前，需要在临床试验中对其进行测试（如同任何医疗产品一样）。此类试验针对相同的疾病比较了新疫苗与安慰剂或先前既有的疫苗，以评估疫苗是否有效，并识别常见的副作用。不过，一些副作用太过罕见，以至于在任何合理规模的临床试验中均未检测到，直到在许多人中普遍使用疫苗后才出现。因此，创建了被称为疫苗不良事件报告系统（见 VAERS）的监督系统，以监测在公众中所用疫苗的安全性。
VAERS 是由美国食品药品监督管理局 (FDA) 和疾病控制与预防中心 (CDC) 共同申办的安全计划。该计划收集来自以下人员的报告：认为在近期疫苗接种后出现副作用的人以及在接种疫苗后鉴别出某些可能的副作用的医疗保健专业人员（即使他们不确定出现的影响是否与疫苗相关）。因此，VAERS 报告的存在并不能证明疫苗导致了某种副作用。VAERS 只是一个用于收集可能为副作用之反应数据的系统。然后，FDA 可以通过比较接种疫苗的人中可能发生的副作用的频率与未接种疫苗的人中发生副作用的频率来进一步评估这一问题。
国家疫苗伤害补偿计划
为了便于人们评估疫苗接种的风险和益处，美国政府要求医生每次给孩子接种时都要给他们的父母一本《疫苗信息声明》。此外，已制定国家疫苗伤害补偿计划，以便为已证实出现疫苗相关伤害的人提供赔偿。医生和健康专家希望尽可能多的儿童不患威胁生命的疾病，所以建立了这个计划。
父母在考虑接种疫苗的风险和获益时，必须记住，对于大多数孩子而言，接种疫苗的获益远大于风险。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：有关婴儿、儿童和青少年的疫苗和免疫接种计划的信息
CDC：按年龄划分的疫苗：从出生到 18 岁，按年龄划分的疫苗信息
CDC：疫苗的安全性：提供疫苗安全性各方面信息的资源，包括安全性监测和研究
CDC：做出疫苗接种决策：解决常见问题：有关让儿童接种疫苗为什么很重要的信息
疫苗不良事件报告系统 (VAERS)： 在哪里以及如何报告疫苗的副作用
国家疫苗伤害补偿计划： 在哪里以及如何申请疫苗伤害福利
欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)：欧盟/欧洲经济区所有国家的疫苗接种时间表