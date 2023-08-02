在美国，儿童期疫苗接种遵循美国疾病控制与预防中心 (CDC) 推荐的时间表，该时间表涵盖从医院育婴室中接种乙型肝炎疫苗开始至整个儿童期：

父母应设法按照时间表为孩子接种疫苗。疫苗接种的严重延迟使儿童处于疫苗可以预防的严重疾病的风险中。如果孩子错过了疫苗接种，父母应该与他们的医生商谈如何赶上时间表。错过接种并不需要孩子从头开始重新注射。以下时间表用于疫苗接种延迟后的补种：

如果孩子因轻度感染而轻微发热（如普通感冒），无需推迟疫苗接种。

仅在特殊情况下才建议使用某些疫苗，例如，仅当儿童患该疾病的风险增加时才可以使用该疫苗预防。

到医生诊所时，可能要一次接种一种以上的疫苗，这时通常只需注射一剂含几种疫苗的联合疫苗。例如，可一次性注射的百日咳、白喉和破伤风、脊髓灰质炎和 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗。联合疫苗可以减少所需的注射次数，但不会降低疫苗的安全性或有效性。（另见 CDC：一次接种多种疫苗。）