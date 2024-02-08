嗜酸性粒细胞性食管炎

质子泵抑制剂

皮质类固醇

度普利尤单抗

改变饮食习惯

有时会扩张食管

成人的选择包括质子泵抑制剂 (PPI)，这是一种可减少胃酸生成并可以减轻症状的药物；外用皮质类固醇；以及生物制剂度普利尤单抗。

对于儿童患者，改变饮食通常有效，但如果改变饮食无效，则通常会使用 PPI。1 岁及以上的儿童可以使用度普利尤单抗。

如果 PPI 不起作用，患者可吞服局部皮质类固醇（如氟替卡松和布地奈德）。这些药物覆盖食管表面，有助于减轻炎症。患者可使用氟替卡松吸入剂，将药物喷入口腔（无需吸入）后吞咽。这样一来，药物可覆盖食管表面，而不进入肺部。也可以吞服液体形式的布地奈德。建议患者吞服后漱口，以免发生口腔真菌感染（鹅口疮）。

度普利尤单抗是一种注射生物制剂。它是一种单克隆抗体（一种在实验室中由活细胞产生的抗体）。度普利尤单抗可用于体重至少 33 磅（15 千克）的 1 岁及以上人群。这种药物可减少食管炎症。

医生可指导患者改变饮食。患者可采用剔除小麦、乳制品、鱼/贝类、花生/木本坚果、鸡蛋和大豆食物的饮食（参见剔除过敏食物的饮食法）。要素饮食是指以通常由氨基酸、脂肪、糖、维生素和矿物质组成的液体为人体提供大部分营养，这种饮食可能对成人和儿童都有效，但在成人中通常不实用。

如果患者食管缩窄，医生可在内镜下给置入食管的球囊充气以进行扩张。医生通常使用逐渐扩大的球囊进行多次扩张，以防止食管撕裂。

靶向体内嗜酸性粒细胞通路的嗜酸性粒细胞性食管炎注射和输注疗法正在研究中。