嗜酸性粒细胞性食管炎

嗜酸性粒细胞性食管炎是一种炎性疾病，患者的食管壁充满大量嗜酸性粒细胞（一种白细胞）。
这种疾病可能由于食物过敏所致。
儿童可能会拒绝进食并且体重减轻，成人可能会发生食物滞留于食管和吞咽困难的情况。
诊断依据是内镜检查和活检的结果，有时也参考 X 光片。
治疗方法包括质子泵抑制剂、皮质类固醇、生物制剂、改变饮食，有时需扩张食管。
嗜酸性粒细胞性食管炎可在婴儿至青年时期随时发病。有时也发生在老年人身上，在男性之间更加常见。
嗜酸性粒细胞是一类白细胞，在人体对过敏反应、哮喘和寄生虫感染的应答方面起到重要作用。嗜酸性粒细胞性食管炎可能由于有遗传风险因素的人群对某些食物发生过敏反应所致。过敏反应可引起炎症刺激食管。若不治疗，炎症最终导致食管慢性狭窄。
嗜酸性粒细胞性食管炎的症状
嗜酸性粒细胞性食管炎的诊断
内镜检查和活检
有时进行钡餐 X 光检查
对于患有其他过敏性疾病和吞咽固体食物困难的任何年龄人群，医生都会疑诊嗜酸性粒细胞性食管炎。如果患者有胃食管反流病的症状且经标准治疗后症状未消退，医生也会疑诊该病。
在确诊该病之前，医生会使用一根柔性导管查看食管（内镜检查）。内镜检查时，医生提取组织标本，在显微镜下分析（称为活检）。
有时，医生也会做钡餐 X 光检查。在这项检查中，患者需在 X 光检查开始前喝下钡液。钡可使食管显影，从而更容易观察到异常。
阻抗面积测定法是另一种食管检查，偶尔用来寻找细微的狭窄。在这项检查中，使用充满盐水（生理盐水溶液）的球囊同时测量食管内部的面积和压力。
医生也可能会进行食物过敏原检测，以识别可能的诱因，但效果甚微。
嗜酸性粒细胞性食管炎的治疗
质子泵抑制剂
皮质类固醇
度普利尤单抗
改变饮食习惯
有时会扩张食管
成人的选择包括质子泵抑制剂 (PPI)，这是一种可减少胃酸生成并可以减轻症状的药物；外用皮质类固醇；以及生物制剂度普利尤单抗。
对于儿童患者，改变饮食通常有效，但如果改变饮食无效，则通常会使用 PPI。1 岁及以上的儿童可以使用度普利尤单抗。
如果 PPI 不起作用，患者可吞服局部皮质类固醇（如氟替卡松和布地奈德）。这些药物覆盖食管表面，有助于减轻炎症。患者可使用氟替卡松吸入剂，将药物喷入口腔（无需吸入）后吞咽。这样一来，药物可覆盖食管表面，而不进入肺部。也可以吞服液体形式的布地奈德。建议患者吞服后漱口，以免发生口腔真菌感染（鹅口疮）。
度普利尤单抗是一种注射生物制剂。它是一种单克隆抗体（一种在实验室中由活细胞产生的抗体）。度普利尤单抗可用于体重至少 33 磅（15 千克）的 1 岁及以上人群。这种药物可减少食管炎症。
医生可指导患者改变饮食。患者可采用剔除小麦、乳制品、鱼/贝类、花生/木本坚果、鸡蛋和大豆食物的饮食（参见剔除过敏食物的饮食法）。要素饮食是指以通常由氨基酸、脂肪、糖、维生素和矿物质组成的液体为人体提供大部分营养，这种饮食可能对成人和儿童都有效，但在成人中通常不实用。
如果患者食管缩窄，医生可在内镜下给置入食管的球囊充气以进行扩张。医生通常使用逐渐扩大的球囊进行多次扩张，以防止食管撕裂。
靶向体内嗜酸性粒细胞通路的嗜酸性粒细胞性食管炎注射和输注疗法正在研究中。