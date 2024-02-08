贲门失弛缓症是一种表现为食管节律性收缩（称为蠕动）缺失或受损、食管下括约肌不能正常松弛以及食管下括约肌静息压升高的疾病。

这种疾病通常病因不明，但暴露于某些病毒后可能会发病。

贲门失弛缓症的主要症状是吞咽困难、吐出液体和食物、胸痛和体重减轻。

诊断依据是测压术和钡餐 X 光检查的结果。

治疗目标是通过使用球囊扩张食管下括约肌或切开其肌纤维、有时也通过注射肉毒毒素来缓解症状。

食管是从喉咙（咽）至胃的中空管道。（也可参见食管概述。） 食管下括约肌是可保持食管底部闭合的肌肉环，从而避免食物和胃酸流回食管。正常情况下，这种括约肌在患者吞咽时会松弛以允许食物入胃。

食道如何工作

贲门失弛缓症可发生于任何年龄，但通常在20～60岁之间不知不觉中发病，数月或数年内逐渐加重。

贲门失弛缓症的病因 贲门失弛缓症是由于控制食管节律性收缩的神经出现功能故障（称为去神经支配）所致。引起去神经支配的原因通常未知，但怀疑是病毒和自身免疫方面的原因。某些肿瘤可通过直接使食管下括约肌狭窄（缩窄）或浸润支配食管的神经而引起类似于贲门失弛缓症的疾病。南美锥虫病是一种可引起成簇神经细胞（自主神经节）破坏的感染，这种疾病也可能导致贲门失弛缓症。

贲门失弛缓症的症状 由于食管下括约肌过紧从而使其上方的食管腔显著扩大，可引起许多症状。此扩大可引起许多症状。主要症状是固体和液体均吞咽困难。胸痛虽不常见，但可在吞咽时出现，也可无明显诱因。约三分之一的贲门失弛缓症患者会吐出（反流）液体和未消化的食物。若食物吐出发生在患者睡眠时，则可能会将食物吸入肺部，引起咳嗽、气道感染、支气管扩张或吸入性肺炎。 有时也会出现轻到中度体重下降。当患者体重明显减轻时，特别是那些吞咽困难症状迅速发展的老年人，医生通常会考虑探查胃食管交界处（食管与胃连接的地方）有无肿瘤。

贲门失弛缓症的诊断 测压术

钡餐 X 光检查 医生通常将一根小管插入食管以测量食管和食管下括约肌的压力（食管测压术）。医生一般会使用一根柔性观察导管检查食管（食管镜检查）。在食管镜检查过程中，医生可能会做活检（切取组织样本以在显微镜下检查），排除食管下端癌症引起症状的可能性。 患者吞钡后进行的食管 X 光检查（钡餐）可显示食管的正常节律性收缩缺失。食管通常只有中度增宽，但偶尔可见显著增宽，但在食管下括约肌处可见狭窄。 阻抗面积测定法是一种食管检查。在这项检查中，使用充满盐水（生理盐水溶液）的球囊同时测量食管内部（称为管腔）的面积和压力。功能性管腔成像探头 (FLIP) 是另一种食管检查，它使用阻抗面积测定法来评估食管的功能如何。这些测量有助于医生对吞咽困难的患者做进一步评估。 胃食管交界处癌等有些疾病可引起类似于贲门失弛缓症的症状（称为假性贲门失弛缓症），因此医生可能需额外做检查以将其排除。胃食管交界处癌的诊断方法包括食管镜检查、胸腹部计算机断层扫描 (CT) 或超声内镜检查（位于内镜顶端的超声探头经过口腔进入胃部）。