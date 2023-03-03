进行胃排空扫描，确定胃排空的速度。胃排空功能缓慢的患者患有一种称为胃轻瘫的疾病，可引起恶心、呕吐或少量进食后即感觉饱胀等症状。

为进行扫描，患者摄入含有少量放射性物质的饮料或食物。然后，医生使用γ射线照相机观察放射性物质离开胃的速度。由于这项检查无法显示是阻塞还是胃轻瘫导致胃排空延迟，因此需进一步检查。

该扫描还可以帮助医生监测患者对促动力药物的反应如何。这些药物，如甲氧氯普胺和红霉素，会刺激胃及肠内容物的蠕动。如果患者正在服用阿片类药物治疗疼痛或正在服用改变内容物通过胃部方式的其他药物，则此项扫描的结果可能会受影响。

专科诊疗中心可进行附加检查，以确定食物通过小肠和整个肠道需要多长时间。小肠检查在 2 天内进行，整个肠道检查在 4 天内进行。这些检查对医生怀疑患有重度便秘等消化道运动障碍的患者有帮助。