产气荚膜梭菌食物中毒

产气荚膜梭状杆菌食物中毒是由于进食被产气荚膜梭状杆菌污染的食物。一旦定植在小肠，该细菌就会释放一种毒素通常可引起腹泻的毒素。

产气荚膜梭菌是一种引起多种疾病的细菌，其中包括胃肠炎。一些菌株引起轻度至中度胃肠炎，不用治疗即可自行好转；而另一些菌株则会导致严重疾病，破坏小肠壁，有时甚至造成死亡。污染的牛肉、家禽、肉汁和风干食物或熟食通常会引起产气荚膜梭状杆菌食物中毒爆发。一些菌株在食物烹饪过程中不能完全被破坏；有些菌株可以被杀灭。

梭菌食物中毒的症状 胃肠炎症状会在食入被污染食物后6～24小时后出现。最常见症状是水样腹泻以及腹部绞痛。尽管这种感染通常轻微，但可引起腹痛、腹部胀气、重度腹泻、脱水和血压急剧下降（休克）。产气荚膜梭菌食物中毒的症状通常持续约 24 小时。

梭菌食物中毒的诊断 医师的评估

有时检测受污染食物或粪便 产气荚膜梭状芽胞杆菌食物中毒出现当地疫情爆发时，医师通常怀疑该诊断。确诊前需在被污染食物或受感染患者大便样本中检测到产气荚膜梭菌。

梭菌食物中毒的治疗 液体和休息 给予患者补液，并鼓励多休息。不用抗生素。