梭状芽胞杆菌感染概述

梭状芽胞杆菌是通常居住在健康成年人和新生儿的肠道中的细菌。梭状芽胞杆菌也居住于动物、土壤和腐烂的植物内。

这些细菌产生孢子。孢子是细菌的一种不活跃（休眠）的形式。当环境状况不佳时，孢子可以使细菌存活。环境状况好转时，孢子又生长成活跃的细菌并产生毒素。毒素繁殖，可累及身体各个部位，如肌肉、消化道和组织。

这类细菌的生存不需要氧气。也就是说，它们是厌氧菌。

梭状芽胞杆菌有多个不同的菌种。

梭状芽胞杆菌以不同方式进入人体，并引起各种疾病（取决于种属）：

各种梭状芽胞杆菌属于结肠和阴道的正常菌群。然而，除了大肠外，它们还会导致胆囊和女性生殖器官感染。最常见的是产气荚膜梭状芽胞杆菌。罕见情况下，女性生殖器感染产气荚膜梭状芽胞杆菌可发生中毒性休克综合征。

产气荚膜梭状芽胞杆菌 食物中毒 当人们吃含梭状芽胞杆菌的食物（通常为牛肉）时，可能会出现产气荚膜梭状芽胞杆菌食物中毒（一种类型的胃肠炎）。梭状芽胞杆菌由孢子发育而来，孢子可耐高温烹煮。如果含有孢子的食物在烹煮后短期内没有被食用，孢子会发育成活跃的梭状芽胞杆菌并在食物中大量繁殖。如果该食物被食用前没有被充分地再次加热，患者会摄入梭状芽胞杆菌。细菌在小肠内大量繁殖并分泌毒素，导致稀水样便和腹部绞痛。 产气荚膜梭状芽胞杆菌食物中毒通常为轻度，在 24 小时内消退。罕见情况下很严重，特别是在婴幼儿和老年人中。 产气荚膜梭状芽胞杆菌食物中毒出现当地疫情爆发时，医师通常怀疑该诊断。明确诊断还需在被污染的食物或感染者的大便样本中检出产气荚膜梭状芽胞杆菌及其毒素。 为预防食物中毒，煮过的肉类吃剩后应立即冷藏，再次食用时应彻底加热。 治疗产气荚膜梭状芽胞杆菌食物中毒包括饮用大量液体和休息。不需要使用抗生素。

梭状芽胞杆菌腹腔和盆腔感染 梭状芽胞杆菌，通常为产气荚膜梭状芽胞杆菌，常与其它细菌一起（称为混合厌氧感染）涉及腹部感染。 梭状芽胞杆菌也可感染肠道、胆囊和盆腔器官，如子宫、输卵管和卵巢。梭状芽胞杆菌通常在非无菌条件下分娩婴儿后或流产后感染子宫。 腹部和盆腔的梭状芽胞杆菌感染是严重的，有时会致命。梭状芽胞杆菌产生大量气体，可在感染组织中形成气泡和水疱。通常，感染阻断小血管，导致感染组织死亡，进而导致气性坏疽。 症状包括疼痛和发热。腹部触痛。如果子宫感染，女性可能会出现阴道异味、血性分泌物。症状可进展为危及生命的并发症，称为脓毒症。 为诊断梭状芽胞杆菌腹腔和盆腔感染，医生会采集血液或感染组织样本。这些样本经过检查后送到实验室进行细菌（如果存在的话）培育（培养）并鉴定。医生可能会进行 X 线检查以查看是否有梭状芽胞杆菌产生的气体。 梭状芽胞杆菌腹部和盆腔感染的治疗涉及手术以去除感染和死亡的组织（称为清创术）。抗生素，如青霉素，至少给药 1 周。有时青霉素与另一种称为克林霉素的抗生素一起使用。有时，如果器官（如子宫）被严重感染，则被摘除。此类治疗可以挽救生命。

梭状芽胞杆菌坏死性肠炎、中性粒细胞减少性小肠结肠炎和新生儿坏死性小肠结肠炎 梭状芽胞杆菌坏死性肠炎也称为坏死性小肠炎或坏死性肠炎。这种感染是由于产气荚膜梭状芽胞杆菌引起，通常累及小肠（主要是空肠）。 感染范围从轻度到重度，如果不及时治疗，可能致命。这种罕见感染主要发生在人们摄入低蛋白饮食的地方，例如新几内亚内陆地区和非洲、中美洲和南美洲和亚洲的部分地区。 症状从轻度腹泻到严重腹痛、呕吐、血便、感染性休克，有时引起 24 小时内死亡。 梭状芽胞杆菌坏死性肠炎的诊断依据症状和粪便检查。 梭状芽胞杆菌坏死性肠炎可用抗生素治疗。严重感染的患者可能需要手术。 中性粒细胞减少性小肠结肠炎（盲肠炎）是一种在白细胞计数低的患者（例如，白血病或正在接受癌症化疗的患者）大肠起始部位（盲肠）出现的类似的危及生命的感染。 患者有发热、腹痛、消化道出血和腹泻。 诊断基于症状、白细胞计数、腹部影像学检查以及血液和粪便检查。 通过抗生素治疗，有时需要手术。 新生儿坏死性小肠结肠炎多发生于体重低于约 1500 克（3 磅）的早产儿。它可能由梭状芽胞杆菌引起。