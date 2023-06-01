葡萄球菌食物中毒是因为进食被某种葡萄球菌毒素污染的食物所致，通常出现呕吐和腹泻。
这种疾病由于金黄色葡萄球菌产生的毒素而引起。
毒素存在于受污染的食物中。
典型症状包括进食受污染食物后大约 30 分钟至 8 小时开始剧烈恶心和呕吐。
通过根据患者症状作出诊断。
治疗方法通常包括大量饮用液体。
妥善烹调食物是预防食物中毒的最佳方法。
当皮肤上有金黄色葡萄球菌的人在接触食物之前没有正确洗手时，食物可能会受到污染。如果食物之后在室温下留置或未煮熟，细菌可繁殖并产生毒素。因此，葡萄球菌食物中毒并非因为摄入细菌，而是由于摄入食物中的细菌所产生的毒素。典型被污染食物包括蛋糕、糕饼、牛奶、加工过的肉和鱼。
虽然存在污染，但许多食物的味道和气味正常。
葡萄球菌食物中毒不具有传染性。只有摄入毒素才能致病。
葡萄球菌食物中毒是一种胃肠炎（胃黏膜和小肠及大肠发炎）。
葡萄球菌也可感染身体许多部位，尤其是皮肤（参见金黄色葡萄球菌感染）。
葡萄球菌食物中毒的症状
葡萄球菌食物中毒的诊断
医师的评估
有时对食物进行实验室检测
医生通常只凭症状便可诊断葡萄球菌食物中毒。
当进食相同食物的其他人同时发病，出现相似症状，而发病原因可追溯到某一污染食物时，可怀疑葡萄球菌性食物中毒。
确诊之前，实验室必须在可疑食物中鉴别出葡萄球菌，但通常不进行此项检测，因为检测结果不会改变治疗方案。
供图：Thomas Boyce, MD。
葡萄球菌食物中毒的治疗
液体
有时使用药物控制恶心和呕吐
有时通过静脉输液
葡萄球菌食物中毒的治疗方案通常包括足量饮用液体。
医生可给予成人抗恶心药，可注射用药也可用栓剂，以控制严重恶心和呕吐。
有时若出现太多液体丢失需静脉补液（静脉注射）。
不用抗生素。
葡萄球菌食物中毒的预防
正确准备和处理食物
烹饪时小心操作可预防葡萄球菌食物中毒。
任何有皮肤感染的人不应为别人准备食物，应等其伤口愈合后才能够进行。
食物应立即食用或冷藏保存，不应置于室温下。