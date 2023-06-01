葡萄球菌食物中毒是因为进食被某种葡萄球菌毒素污染的食物所致，通常出现呕吐和腹泻。

这种疾病由于 金黄色葡萄球菌 产生的毒素而引起。

毒素存在于受污染的食物中。

典型症状包括进食受污染食物后大约 30 分钟至 8 小时开始剧烈恶心和呕吐。

通过根据患者症状作出诊断。

治疗方法通常包括大量饮用液体。

妥善烹调食物是预防食物中毒的最佳方法。

当皮肤上有金黄色葡萄球菌的人在接触食物之前没有正确洗手时，食物可能会受到污染。如果食物之后在室温下留置或未煮熟，细菌可繁殖并产生毒素。因此，葡萄球菌食物中毒并非因为摄入细菌，而是由于摄入食物中的细菌所产生的毒素。典型被污染食物包括蛋糕、糕饼、牛奶、加工过的肉和鱼。

虽然存在污染，但许多食物的味道和气味正常。

葡萄球菌食物中毒不具有传染性。只有摄入毒素才能致病。

葡萄球菌食物中毒是一种胃肠炎（胃黏膜和小肠及大肠发炎）。

葡萄球菌也可感染身体许多部位，尤其是皮肤（参见金黄色葡萄球菌感染）。

葡萄球菌食物中毒的症状 葡萄球菌食物中毒的症状通常突然出现，在进食受污染食物后大约 30 分钟至 8 小时开始剧烈恶心和呕吐。 其他症状包括腹部绞痛、腹泻，有时伴头痛和发热。严重的体液和电解质丢失可导致患者虚弱和血压极低（休克）。 症状一般持续一天左右，通常可完全恢复。 偶尔，葡萄球菌性食物中毒可以致命，尤其是对于婴幼儿、老年人和比如长期患慢性病而身体虚弱者。

葡萄球菌食物中毒的诊断 医师的评估

有时对食物进行实验室检测 医生通常只凭症状便可诊断葡萄球菌食物中毒。 当进食相同食物的其他人同时发病，出现相似症状，而发病原因可追溯到某一污染食物时，可怀疑葡萄球菌性食物中毒。 确诊之前，实验室必须在可疑食物中鉴别出葡萄球菌，但通常不进行此项检测，因为检测结果不会改变治疗方案。 葡萄球菌 图片 供图：Thomas Boyce, MD。

葡萄球菌食物中毒的治疗 液体

有时使用药物控制恶心和呕吐

有时通过静脉输液 葡萄球菌食物中毒的治疗方案通常包括足量饮用液体。 医生可给予成人抗恶心药，可注射用药也可用栓剂，以控制严重恶心和呕吐。 有时若出现太多液体丢失需静脉补液（静脉注射）。 不用抗生素。