大肠杆菌胃肠炎是由大肠埃希杆菌的特定菌株感染大肠导致的一类胃肠炎，可引起腹泻，有时也引起其他严重并发症。

引起 大肠杆菌 胃肠炎的病原体大多来自于受污染的碎牛肉或水或者未经巴氏灭菌的牛奶。

常见症状是腹部绞痛和腹泻（可能为血性腹泻）。

诊断依据是医生作出的评估，有时也参考粪便检查的结果。

治疗方法包括大量饮用液体。

预防措施包括彻底烹饪肉类和彻底洗净双手。

（另见胃肠炎概述。）

大肠埃希杆菌（大肠杆菌）有许多菌株可引起腹泻或血性腹泻（出血性结肠炎）。在北美，引起血性腹泻的最常见菌株是大肠杆菌 O157:H7。这种细菌天然存在于约 1% 健康牛的肠道里。此病的爆发可由进食未煮熟牛肉或饮用未高温消毒的牛奶或果汁引起。食用被牛粪污染的食物或水或生牛肉也可传播感染。接触宠物动物园中的动物后可能会感染。这种感染可通过人与人之间的接触传播，尤其可通过婴儿尿布传染给其他人。加氯消毒不充分的休闲水上公园可能是感染源。

大肠杆菌有时会离开肠道，并引起身体其他部位发生感染，例如肾脏和尿路（参见大肠杆菌感染）。

大肠杆菌 胃肠炎的类型 大肠杆菌自然、无害地存在于消化道中，但有些菌株具有获得性基因，使其能够引起肠道感染。大肠杆菌的以下亚型可引起腹泻： 肠出血性 （也称为产志贺毒素 大肠杆菌 ）是美国最主要的 大肠杆菌 亚型。它会导致血性腹泻（出血性结肠炎），在某些人中，可出现一种称为溶血性尿毒症综合征的严重并发症。在美国， O157:H7 是这一亚型中最常见的菌株。未煮熟的牛肉、未经巴氏消毒的牛奶以及橘汁以及受污染的水都是可能的传染源。日间护理中心的人与人之间的传播很常见。在池塘、湖泊或水上公园游泳的人群中已发生过疾病暴发（称为娱乐用水相关性疾病）。溶血性尿毒症综合征可发生于所有年龄人群，但在儿童和老年人中最为严重。

产肠毒素性 可产生两种引起水样腹泻的毒素。这种亚型的 大肠杆菌 是在到访中低收入国家的人群中引起旅行者腹泻的最常见病因。

肠致病性 也会引起水样腹泻。第三种大肠埃希菌亚型也会造成水样泻，其曾是院内腹泻爆发的病因，但现已很少见。

肠侵袭性 可引起出血性或非出血性腹泻，常见于中低收入国家。美国罕见。

肠聚集性引起的腹泻不如其他亚型严重，但持续时间更长。与其他一些亚型相同，它在中低收入国家更常见，可引起旅行者腹泻。

大肠杆菌 胃肠炎的症状 胃肠炎的最常见症状是腹泻和腹部绞痛。尽管这种感染通常轻微，但也可引起腹痛、腹部胀气、重度腹泻和脱水。 大肠杆菌感染所致的出血性结肠炎可引起突发性重度腹部绞痛，并伴有水样腹泻，24 小时内可能转为血性腹泻。腹泻通常持续1～8天。通常会有发热或轻度发热，很少超过102°F (39° C)。 出血性结肠炎患者中约有 5% 至 10% 的人，主要是 5 岁以下的儿童和 60 岁以上的成人，会出现严重的并发症，称为溶血性尿毒症综合征。溶血性尿毒症综合征的症状包括溶血性贫血（红细胞受到破坏引起的贫血，贫血是指血细胞计数低，表现为疲劳、虚弱和肤色苍白）、血小板减少症（血小板计数低）和突发肾衰竭。

大肠杆菌 胃肠炎的诊断 有时进行粪便检查 大多数腹泻患者无需接受粪便检查，因为大多数感染性腹泻会自行消退，无论病因如何，对症治疗方法都相同。 然而，需对有以下状况的人进行粪便检查，以寻找大肠杆菌的特定菌株或其产生的毒素： 便血（出血性结肠炎）或粪便中存在数量很少以至于肉眼不可见的血液

发热

中度至重度腹泻

腹泻持续 7 天以上

由 HIV/AIDS 等疾病或正在服用可能削弱免疫系统的药物（如化疗药物）引起的免疫系统受损

炎症性肠病

年满 70 岁

将感染传播给他人的风险高（例如，医疗保健、日托或食品服务人员） 在已知或疑似疫情暴发期间也需进行粪便检查。 如果医生怀疑存在大肠杆菌 O157:H7 感染，则会做粪便检查寻找该细菌产生的志贺毒素。这些检查可快速提供结果。 如医生怀疑其他疾病引起的出血性腹泻，可进行其他检査，如乙状结肠镜检查。

大肠杆菌 胃肠炎的治疗 饮用液体

有时通过静脉输液

有时使用抗生素 通常，大肠杆菌胃肠炎的必需治疗措施仅为卧床休息和足量饮水。 如果患者长时间腹泻或重度脱水，则可能需要通过静脉（经静脉）补充水和电解质。 儿童更易迅速脱水，应静脉输入比例适当的糖盐水。市面上销售的任何旨在补充流失液体和电解质的溶液（称为口服补液）均可获得良好的治疗效果。碳酸饮料、茶、运动饮料、含咖啡因的饮料和果汁不太适合饮用。还在哺乳期的婴儿，应继续接受母乳喂养。 医生可能会开处方给予地芬诺酯等药物以控制腹泻，也可能嘱咐患者使用洛哌丁胺等非处方药。成年人水样腹泻患者通常可安全使用这些药物（称为止泻药）。这些药物不用于 18 岁以下的急性腹泻儿童。对近期用过抗生素、发生血性腹泻、粪便中有很少量以至于肉眼不可见的血液，或出现腹泻和发热的患者，也不给予止泻药。 对于由大肠杆菌 O157:H7 引起的出血性结肠炎，不予以抗生素治疗，因为它们不会减轻症状，不会预防感染传播，实际上会增加出现溶血性尿毒症综合征的风险。然而，对于因大肠杆菌的其他亚型引起腹泻的患者，可以给予抗生素。例如，对由肠毒素性大肠杆菌引起的腹泻患者给予抗生素，肠毒素性大肠杆菌是旅行者腹泻的最常见病因。但是，医生不知道腹泻的病因是什么，直到粪便检查结果出来，通常是在首次医生评估后。因此，在获得检测结果之前决定是否开抗生素处方时，医生会估计患者患各种类型的大肠杆菌胃肠炎的风险。 出血性结肠炎最终会自行消退。然而，有并发症（例如溶血性尿毒症综合征）的患者可能需住院接受重症监护，也可能需接受肾脏透析和其他针对性治疗。 你知道吗……