阑尾炎是阑尾的炎症。
阑尾内部的阻塞诱发阑尾感染和损伤。
腹痛、恶心和发热很常见。
可行剖腹检查或影像学检查如 CT、超声。
治疗包括手术切除阑尾和抗生素控制感染。
（也可参见急性腹痛。）
阑尾是大肠上呈手指状的小管状突起，靠近大肠和小肠的交界处。阑尾可能具有一些免疫功能，但不是一个必不可少的器官。
消化系统
在美国，阑尾炎是导致需腹部手术的突发重度腹痛的最常见病因。5% 以上人群会在一生的某个时刻发生阑尾炎。阑尾炎最常见发病年龄 10〜20 岁，而任何年龄均会发病。
阑尾炎的病因
阑尾炎的症状
疼痛始于上腹部或肚脐周围，然后出现恶心和呕吐；几小时后，恶心消失，疼痛转移至右下腹。虽然这些症状是传统上描述最多的症状，但不到 50% 的阑尾炎患者会出现这些症状。
当医生按压右下腹时，会有触痛，压力释放后，疼痛急剧增加（反跳痛）。
患者还常出现 100° 到 101° F (37.7° 到 38.3° C) 的发热。移动和咳嗽会增加疼痛。
腹痛可不仅限于右下腹部，而更广泛，尤其在婴儿和儿童更常见。在老年人和妊娠妇女，腹痛往往较轻，压痛也不明显。
如果阑尾破裂，疼痛可能会减轻数小时。然后，腹膜炎发作，疼痛和发热可能变得严重。感染加重可导致休克。
你知道吗……
阑尾炎的诊断
阑尾炎的治疗
手术切除阑尾
静脉输注抗生素和液体
手术是阑尾炎的主要治疗方法。为明确腹痛原因而延误手术时机相当危险、可能致命：感染的阑尾在症状出现后不到 36 小时就可能穿孔。
如果发现阑尾发炎，需静脉输注液体和抗生素，并将阑尾切除（阑尾切除术）。如果医生在手术中未发现阑尾炎，通常也会切除阑尾，以消除将来发生阑尾炎的任何风险。
最近人们关注仅用抗生素治疗阑尾炎，从而可推迟或避免手术。虽然这种治疗在一些患者中可能有效，但许多患者最终需要手术。手术切除阑尾仍被认为最有效，因此通常是阑尾炎的推荐疗法。
阑尾炎的预后
阑尾炎只要提早手术，死亡率很低。通常术后 1～3 天患者即可出院，身体可迅速完全恢复。但是，老年人的恢复时间一般较长。
但如不做手术或不用抗生素（如果发生在没有现代医疗保健条件的偏远地区患者），50% 以上患者会死亡。
出现阑尾破裂、脓肿或腹膜炎的患者预后较差。