疼痛始于上腹部或肚脐周围，然后出现恶心和呕吐；几小时后，恶心消失，疼痛转移至右下腹。虽然这些症状是传统上描述最多的症状，但不到 50% 的阑尾炎患者会出现这些症状。

当医生按压右下腹时，会有触痛，压力释放后，疼痛急剧增加（反跳痛）。

患者还常出现 100° 到 101° F (37.7° 到 38.3° C) 的发热。移动和咳嗽会增加疼痛。

腹痛可不仅限于右下腹部，而更广泛，尤其在婴儿和儿童更常见。在老年人和妊娠妇女，腹痛往往较轻，压痛也不明显。

如果阑尾破裂，疼痛可能会减轻数小时。然后，腹膜炎发作，疼痛和发热可能变得严重。感染加重可导致休克。