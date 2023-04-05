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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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阑尾炎

作者：Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
已审核/已修订 4月 2023
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小知识

阑尾炎是阑尾的炎症。

  • 阑尾内部的阻塞诱发阑尾感染和损伤。

  • 腹痛、恶心和发热很常见。

  • 可行剖腹检查或影像学检查如 CT、超声。

  • 治疗包括手术切除阑尾和抗生素控制感染。

（也可参见急性腹痛。）

阑尾是大肠上呈手指状的小管状突起，靠近大肠和小肠的交界处。阑尾可能具有一些免疫功能，但不是一个必不可少的器官。

消化系统

在美国，阑尾炎是导致需腹部手术的突发重度腹痛的最常见病因。5% 以上人群会在一生的某个时刻发生阑尾炎。阑尾炎最常见发病年龄 10〜20 岁，而任何年龄均会发病。

阑尾炎的病因

阑尾炎病因尚未完全清楚。在多数病例，可能是阑尾腔内的阻塞诱发阑尾发炎和感染。阻塞物可能是一块小而硬的粪便（粪石）、异物、肿瘤，罕见情况下甚至是蠕虫。由于阻塞，阑尾发炎感染。如果炎症继续存在而不治疗，会出现阑尾穿孔。

阑尾穿孔可导致形成脓肿（化脓性感染）。因此，可能发生腹膜炎（腹腔炎症、多伴有感染，感染可能危及生命）。在女性患者中，卵巢和输卵管可能感染，由此形成的瘢痕组织可能阻塞输卵管，造成不孕。阑尾穿孔还可使细菌感染血流，发生一种危及生命的疾病，称为脓毒症

阑尾炎的症状

疼痛始于上腹部或肚脐周围，然后出现恶心和呕吐；几小时后，恶心消失，疼痛转移至右下腹。虽然这些症状是传统上描述最多的症状，但不到 50% 的阑尾炎患者会出现这些症状。

当医生按压右下腹时，会有触痛，压力释放后，疼痛急剧增加（反跳痛）。

患者还常出现 100° 到 101° F (37.7° 到 38.3° C) 的发热。移动和咳嗽会增加疼痛。

腹痛可不仅限于右下腹部，而更广泛，尤其在婴儿和儿童更常见。在老年人和妊娠妇女，腹痛往往较轻，压痛也不明显。

如果阑尾破裂，疼痛可能会减轻数小时。然后，腹膜炎发作，疼痛和发热可能变得严重。感染加重可导致休克

你知道吗……

  • 在美国，超过 5% 的人最终会发生阑尾炎。

阑尾炎的诊断

  • 医生的检查

  • 影像学检查

  • 腹腔镜检查

在仔细了解患者症状并检查腹部之后，医生可能会疑诊阑尾炎。如果医生高度怀疑阑尾炎，通常会立即手术。

如果尚不能确诊为阑尾炎，医生通常会做影像学检查，例如计算机断层扫描 (CT) 或超声检查。超声检查在儿童中尤其有用，因为对儿童患者而言，限制辐射暴露以降低未来患癌危险非常重要。

外科医生也会通过腹腔镜探查腹腔，从而帮助确诊。

由于存在感染，血液检查常显示白细胞计数中度升高，但尚无可确诊阑尾炎的血液检查。

阑尾炎的治疗

  • 手术切除阑尾

  • 静脉输注抗生素和液体

手术是阑尾炎的主要治疗方法。为明确腹痛原因而延误手术时机相当危险、可能致命：感染的阑尾在症状出现后不到 36 小时就可能穿孔。

如果发现阑尾发炎，需静脉输注液体和抗生素，并将阑尾切除（阑尾切除术）。如果医生在手术中未发现阑尾炎，通常也会切除阑尾，以消除将来发生阑尾炎的任何风险。

最近人们关注仅用抗生素治疗阑尾炎，从而可推迟或避免手术。虽然这种治疗在一些患者中可能有效，但许多患者最终需要手术。手术切除阑尾仍被认为最有效，因此通常是阑尾炎的推荐疗法。

阑尾炎的预后

阑尾炎只要提早手术，死亡率很低。通常术后 1～3 天患者即可出院，身体可迅速完全恢复。但是，老年人的恢复时间一般较长。

但如不做手术或不用抗生素（如果发生在没有现代医疗保健条件的偏远地区患者），50% 以上患者会死亡。

出现阑尾破裂、脓肿或腹膜炎的患者预后较差。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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