脓肿是脓液形成的包裹，通常由细菌感染所致。
多数患者会持续腹痛和发热。
CT 以及其他影像学检查可鉴别脓肿和其他疾病。
治疗包括引流脓液和服用抗生素。
（也可参见急性腹痛。）
腹腔脓肿可形成于膈下、腹腔、盆腔内或后腹膜后。脓肿还可形成于腹部器官内或器官（如肾脏、脾、胰腺、肝脏或者前列腺）周围。未经治疗的脓肿会继续生长并损害附近的血管和器官。
有时，细菌进入血流（脓毒症）并扩散至远处器官和组织。这种扩散可能致命。
消化系统
腹腔脓肿的病因
腹腔脓肿的症状
腹腔脓肿的具体症状取决于脓肿所在部位，但大多数患者会有持续不适或疼痛，感觉全身不舒服（身体不适），通常伴有发热。其他症状包括恶心、食欲缺乏和体重下降。
膈下脓肿可能由于受感染液体〔如来自破裂的阑尾）受到腹腔脏器的压力向上移动而形成，也可因膈肌随呼吸而运动时产生的抽吸所致。症状可能包括咳嗽、呼吸疼痛、胸痛和一侧肩部疼痛。在这种情况下，一侧肩部疼痛是牵涉痛（在身体某部位感到的疼痛并不准确反映病变位置）的一个例子。发生牵涉痛的原因是肩部和膈肌共享同一神经，所以造成脑部对疼痛来源解读有误（参见图牵涉痛是什么？）。
中腹部脓肿可能由于阑尾穿孔、肠穿孔、炎症性肠病、憩室病或腹部外伤所致。腹痛常局限于脓肿所在部位。
下腹部脓肿可向下追溯至大腿或直肠周围区域（称为直肠周围窝）。
盆腔脓肿可由于引起中腹部脓肿的相同疾病或者妇科感染所致。症状可包括腹痛、肠激惹后的腹泻和膀胱受刺激后的尿频、尿急。
腹腔后脓肿（称为腹膜后脓肿）位于包覆腹腔及其脏器的腹膜后面。病因与腹腔脓肿相似，包括阑尾发炎和感染（阑尾炎）、胰腺发炎和感染（胰腺炎），以及肾脏发炎和感染（肾脏位于腹腔后）。疼痛常位于较低的后背部，患者在活动髋部和大腿时疼痛加重。
胰腺脓肿虽然罕见，但通常形成于急性胰腺炎发作之后。症状有发热、腹痛、恶心和呕吐，这些症状常出现在患者胰腺炎恢复后一周内或一周后。
肝脓肿可能归因于细菌或阿米巴（显微镜下可见的单细胞寄生虫）。肝脏的细菌来自感染的胆囊、穿透性或钝器伤、腹腔内感染（如附近的脓肿）、随血流而至的其他部位感染。来自小肠感染的阿米巴原虫通过血管进入肝脏。肝脓肿症状包括食欲减退、恶心和发热。患者可有腹痛或无腹痛。
脾脏脓肿可归因于随血流而至的其他部位感染、脾脏损伤或者附近脓肿（如膈下脓肿）扩散感染。疼痛常位于左侧腹、后背或左肩。
腹腔脓肿的诊断
影像学检查
针吸活组织检查
医师容易误诊脓肿，因为其初始症状较轻微，多被误诊为其他不那么严重的疾病。
如果医生怀疑患者有脓肿，通常会进行腹盆腔计算机断层扫描 (CT)，有时需进行超声扫描（超声检查）、胸腹部 X 光检查或磁共振成像 (MRI)。这些检查有助于鉴别脓肿与其他疾病，并确定脓肿的来源、大小和部位。
为了确诊并治疗脓肿，医生有时会经皮插针从脓肿处采集脓液样本（针吸活组织检查）并将脓液排出。医生借助 CT 或超声扫描引导针头的置入。然后，在实验室检查脓液样本以确定病原生物，从而选择最有效的抗生素。
有时会做放射性核素扫描以帮助鉴别脓肿。扫描需要使用一种放射性核素来标记体内特定部位积聚的某种物质。应用不同物质取决于待评估身体部位。
腹腔脓肿的治疗
引流脓液
抗生素
几乎所有腹腔脓肿都需要通过手术或引流针和小软管（导管）排出脓液。医生借助 CT 或超声扫描引导引流针和导管的置入。一旦医生确定引流针和导管到达脓肿部位，就会拔掉针头，但导管会留在原位。脓液通过导管排出，通常持续数天至数周。
除引流外，通常还使用抗生素，以防止感染扩散并帮助彻底消除感染。实验室分析出的细菌可帮助医师有效选择抗生素。未行引流仅靠抗生素治愈脓肿的情况很少见。
如果引流针和导管无法安全到达脓肿部位，则需手术引流。脓肿引流后，通过手术治疗感染源。例如，若脓肿由于结肠中的穿孔（孔）而引起，则医生通常会切除那部分结肠。
维持良好而充足的营养供应非常重要。如果患者因脓肿或引起脓肿的疾病而无法进食，他们可能会通过导管获得营养（称为肠内营养）或通过静脉获得营养（称为肠外营养）。
腹腔脓肿的预后
腹腔脓肿的患者死亡率约为 10% 至 40%。脓肿病因和患者的全身疾病状况对预后的影响大于脓肿的具体性质和部位。脓毒症患者预后较差。