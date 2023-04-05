腹腔脓肿的具体症状取决于脓肿所在部位，但大多数患者会有持续不适或疼痛，感觉全身不舒服（身体不适），通常伴有发热。其他症状包括恶心、食欲缺乏和体重下降。

膈下脓肿可能由于受感染液体〔如来自破裂的阑尾）受到腹腔脏器的压力向上移动而形成，也可因膈肌随呼吸而运动时产生的抽吸所致。症状可能包括咳嗽、呼吸疼痛、胸痛和一侧肩部疼痛。在这种情况下，一侧肩部疼痛是牵涉痛（在身体某部位感到的疼痛并不准确反映病变位置）的一个例子。发生牵涉痛的原因是肩部和膈肌共享同一神经，所以造成脑部对疼痛来源解读有误（参见图牵涉痛是什么？）。

中腹部脓肿可能由于阑尾穿孔、肠穿孔、炎症性肠病、憩室病或腹部外伤所致。腹痛常局限于脓肿所在部位。

下腹部脓肿可向下追溯至大腿或直肠周围区域（称为直肠周围窝）。

盆腔脓肿可由于引起中腹部脓肿的相同疾病或者妇科感染所致。症状可包括腹痛、肠激惹后的腹泻和膀胱受刺激后的尿频、尿急。

腹腔后脓肿（称为腹膜后脓肿）位于包覆腹腔及其脏器的腹膜后面。病因与腹腔脓肿相似，包括阑尾发炎和感染（阑尾炎）、胰腺发炎和感染（胰腺炎），以及肾脏发炎和感染（肾脏位于腹腔后）。疼痛常位于较低的后背部，患者在活动髋部和大腿时疼痛加重。

胰腺脓肿虽然罕见，但通常形成于急性胰腺炎发作之后。症状有发热、腹痛、恶心和呕吐，这些症状常出现在患者胰腺炎恢复后一周内或一周后。

肝脓肿可能归因于细菌或阿米巴（显微镜下可见的单细胞寄生虫）。肝脏的细菌来自感染的胆囊、穿透性或钝器伤、腹腔内感染（如附近的脓肿）、随血流而至的其他部位感染。来自小肠感染的阿米巴原虫通过血管进入肝脏。肝脓肿症状包括食欲减退、恶心和发热。患者可有腹痛或无腹痛。

脾脏脓肿可归因于随血流而至的其他部位感染、脾脏损伤或者附近脓肿（如膈下脓肿）扩散感染。疼痛常位于左侧腹、后背或左肩。