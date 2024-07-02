腹痛很普遍且经常较轻微。然而，迅速出现的严重腹痛，往往提示严重问题。这种疼痛可能是需外科手术的唯一表现并且是急诊手术。与较年轻或健康成年人发生类似疾病的情况相比，年龄大的成年人以及存在人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染或正在使用免疫抑制剂（包括皮质类固醇）的患者出现的腹痛症状较轻，而且即使病情严重，疼痛进展也更为缓慢。幼儿、尤其是新生儿和婴儿也可能会出现腹痛，但他们无法说明自己感到痛苦的原因。
腹痛类型
根据结构的不同，腹痛可以分为几种类型。
内脏痛来自于腹腔内器官（就是所谓的内脏）。内脏神经对切割，撕裂或炎症无反应。而对被伸展的器官（如当气体扩张胃肠道的时候）或周围肌肉牵拉时有反应。典型的内脏疼痛是模糊的，使人厌恶的，钝痛。这种疼痛很难定位。上腹部疼痛源自于胃、十二指肠、肝和胰腺器官疾病。中腹痛（接近肚脐处）源自于小肠、上段结肠和阑尾等组织器官疾病。下腹痛源自于结肠下段和泌尿生殖器官的疾病。
躯体痛源自于横卧于腹腔（腹膜腔）的膜（腹膜）。与内脏器官的神经不同，腹膜神经对切割和刺激（如出血，感染，化学或炎症）有反应。躯体痛十分尖锐，很容易定位。
牵涉痛是指在远离来源的区域感觉到的疼痛（见图牵涉痛是什么？）。例如，胆囊疾病患者可能会感到肩胛骨疼痛。疼痛源自位于腹部的胆囊，但却感觉到肩部疼痛。
牵涉痛是什么？
某个部位的疼痛并不代表病变即在该部位，因为可由其他部位的病变牵涉至此而引起。例如，由心脏病发作引起的疼痛可出现在手臂，因为来自心脏和手臂的感觉信息由同一条神经传导通路传导至脊髓。
腹膜炎
急性腹痛的病因
急性腹痛的评估
下面的信息可以帮助患者决定何时就诊并且从医生那里了解到评估过程中的预期。
警示体征
何时就医
出现警示体征的患者应立刻去医院就诊。
未出现危险信号的患者应在当天就诊。
医生会怎么做
医生询问患者的症状、病史和进行体格检查。医生会根据病史和体格检查的结果决定如果需要，还要进行哪些检查。无论是评价轻度或严疼痛医生都应按照相同的步骤，尽管在评估严重的腹痛时外科医生应当尽早参与，但无论评价结果是轻是重，医生都应按照相同的步骤进行评估。
医生询问病史时（见表急性腹痛者病史）应该问及疼痛的位置（见图不同位置腹痛原因）和特征、患者过去有无类似症状，以及还有其他哪些症状伴随腹痛出现。烧心、恶心、呕吐、腹泻、便秘、黄疸、便血、尿血、咳血、体重减轻等症状可以帮助医生评估病情。医生应询问用药史（包括处方和非处方药物）和饮酒情况。
医生还应询问已知医疗情况和腹部手术史。对于妇女询问她们是否可能怀孕。
当进行体格检查时，医生首先注意患者的整体表现。表现舒适的患者很少有严重疾病，不像某些人焦虑，面色苍白，大汗淋漓或有明显的疼痛。检查侧重于腹部，医生望诊，叩诊和触诊（一个叫做触诊的过程）腹部部位。他们通常检查直肠和骨盆（对女性），以确定是否有压痛、肿块和出血。
医生轻触整个腹部探寻患者的不自主收缩和同时存在的警戒，强直，反跳和肿块。警戒是指患者腹部受到医生触摸时腹肌发生不自主收缩。强直是当医生不触摸腹部时患者腹部肌肉依然处于收缩状态。反跳痛是当医生的手轻撤回时患者感到疼痛。警戒、强直和反跳痛是腹膜炎的迹象。
不同位置疼痛原因
检查
有时，患者的病情十分严重，以至于医生意识到需要立即进行手术。医生尽量不通过进行检查来延迟此类患者的手术时间。但是，更多时候，医生必须进行检查，帮助从患者症状和体检结果所指示的多个不同病因中进行选择。医生根据疑诊情况选择检查项目：
对所有育龄期女性进行尿妊娠试验
疑似疾病的影像学检查
腹部计算机断层扫描 (CT) 有助于识别很多但并非全部腹痛病因。
尿液检查（例如尿液分析）通常用来寻找尿路感染或肾结石的征象。
通常进行血液检测但很少鉴定特殊病因（尽管血液检查可以用来诊断胰腺炎）。
如果医生怀疑胆囊或妇科疾病，则超声检查有帮助。
可能需要进行内镜评估，即使用摄像机来查看胃肠道内部。
急性腹痛的治疗
治疗疼痛的具体原因。直到近期为止，医生们都认为在没有确诊前，缓解严重腹痛的患者的症状是不明智的，因为疼痛缓解可能会掩盖重要体征。但现在，在检查过程中有时会给予止痛药（多为低剂量）。
关键点
医生首先观察任何威胁生命疼痛的原因。
医生排除怀孕的女孩和妇女。
血液检查很少用于鉴别急性腹痛特殊病因。