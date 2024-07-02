根据结构的不同，腹痛可以分为几种类型。

内脏痛来自于腹腔内器官（就是所谓的内脏）。内脏神经对切割，撕裂或炎症无反应。而对被伸展的器官（如当气体扩张胃肠道的时候）或周围肌肉牵拉时有反应。典型的内脏疼痛是模糊的，使人厌恶的，钝痛。这种疼痛很难定位。上腹部疼痛源自于胃、十二指肠、肝和胰腺器官疾病。中腹痛（接近肚脐处）源自于小肠、上段结肠和阑尾等组织器官疾病。下腹痛源自于结肠下段和泌尿生殖器官的疾病。

躯体痛源自于横卧于腹腔（腹膜腔）的膜（腹膜）。与内脏器官的神经不同，腹膜神经对切割和刺激（如出血，感染，化学或炎症）有反应。躯体痛十分尖锐，很容易定位。

牵涉痛是指在远离来源的区域感觉到的疼痛（见图牵涉痛是什么？）。例如，胆囊疾病患者可能会感到肩胛骨疼痛。疼痛源自位于腹部的胆囊，但却感觉到肩部疼痛。

牵涉痛是什么？