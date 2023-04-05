缺血性结肠炎是指血流中断引起的大肠损伤。

常见症状是腹痛与血便。

通常进行计算机断层扫描，有时进行乙状结肠镜检查。

多数患者在静脉输液和禁食禁水后好转，但一些患者需手术。

（也可参见胃肠道急症概述。）

缺血性结肠炎由于给大肠供血的动脉血流中断所致。通常医生难以发现血流减少的原因，但是这种情况常见于患有心脏及血管疾病、做过大动脉手术以及血凝增加的患者。缺血性结肠炎主要影响 60 岁及以上人群。

血流量减少可损伤大肠壁的内黏膜和内层，引起大肠黏膜溃疡，进而导致出血。

缺血性结肠炎的症状 通常患者会出现腹痛。疼痛常位于左侧，但可发生于腹部任何部位。 患者常解稀便或伴有黑的血凝块。有时会解鲜血便。 低热（通常低于 100°F [37.7°C]）比较常见。

缺血性结肠炎的诊断 计算机断层扫描 (CT)，有时进行结肠镜检查 医师根据患者疼痛与出血的症状会怀疑缺血性结肠炎，尤其是大于 60 岁者。对医生而言，将缺血性结肠炎与急性肠系膜缺血鉴别开来非常重要，在急性肠系膜缺血中，部分肠道的血供可能完全不可逆地被阻断，因此更加危险。 医生通常会做 CT 扫描，有时也会做结肠镜检查（使用一根柔性观察导管检查大肠），以将缺血性结肠炎与其他形式的炎症（如感染和炎症性肠病）鉴别开来。 缺血性结肠炎（结肠镜检查） 隐藏详情 此图显示血流受阻引起的肠黏膜损伤。肠黏膜发红，覆盖有溃疡（白色区域）。 供图：David M. Martin，医学博士。

缺血性结肠炎的治疗 静脉输液

抗生素

罕见情况下需手术修复 缺血性结肠炎患者需住院治疗。 首先，患者应禁食水，使肠道休息。通过静脉给予液体、电解质、抗生素和营养素。几天内，恢复进食和饮水。 如果患者形成瘢痕组织，可能需要手术修复。