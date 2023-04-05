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缺血性结肠炎是指血流中断引起的大肠损伤。
常见症状是腹痛与血便。
通常进行计算机断层扫描，有时进行乙状结肠镜检查。
多数患者在静脉输液和禁食禁水后好转，但一些患者需手术。
（也可参见胃肠道急症概述。）
缺血性结肠炎由于给大肠供血的动脉血流中断所致。通常医生难以发现血流减少的原因，但是这种情况常见于患有心脏及血管疾病、做过大动脉手术以及血凝增加的患者。缺血性结肠炎主要影响 60 岁及以上人群。
血流量减少可损伤大肠壁的内黏膜和内层，引起大肠黏膜溃疡，进而导致出血。
缺血性结肠炎的症状
通常患者会出现腹痛。疼痛常位于左侧，但可发生于腹部任何部位。
患者常解稀便或伴有黑的血凝块。有时会解鲜血便。
低热（通常低于 100°F [37.7°C]）比较常见。
缺血性结肠炎的诊断
缺血性结肠炎的治疗
静脉输液
抗生素
罕见情况下需手术修复
缺血性结肠炎患者需住院治疗。
首先，患者应禁食水，使肠道休息。通过静脉给予液体、电解质、抗生素和营养素。几天内，恢复进食和饮水。
如果患者形成瘢痕组织，可能需要手术修复。
缺血性结肠炎的预后
大约所有缺血性结肠炎患者可在1～2周内好转和恢复。但当受阻肠段的血供很严重或长时间血流阻断，应手术切除受阻肠段。
罕见情况下，患者会好转，但后来会在受累区域形成瘢痕组织。