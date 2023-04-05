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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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急性肠系膜缺血

作者：Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
已审核/已修订 4月 2023
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急性肠系膜缺血时流入部分肠道的血流突然阻断，导致坏疽和穿孔。

  • 突然发生的剧烈腹痛。

  • 可通过血管造影进行诊断。

  • 需通过血管成形术或外科手术立即治疗。

（参见胃肠道急症概述。）

急性肠系膜缺血有多种病因。最常见的是

  • 动脉栓塞

  • 动脉血栓

动脉栓塞是指源自心脏或主动脉的血凝块或动脉粥样硬化斑块（胆固醇和其他脂肪物质堆积在动脉内）随血流移动并滞留在较小动脉内（在此处为肠道的小动脉）。

动脉血栓是指动脉或静脉（包括肠道动静脉）内自发形成的导致血流受阻的血凝块。

有时血流并未被完全阻断，但由于心输出量低（如同心力衰竭休克）或某些药物（如可卡因）使血管狭窄，会导致血流量极低。一般而言，年龄大于 50 的患者会承担非常大的风险。

血流阻断超过 6 小时就可使受累肠道区域坏死，导致肠道细菌侵入身体系统。如果肠道坏死，很可能引起休克、器官衰竭和死亡。

急性肠系膜缺血的症状

起初，患者出现重度严重腹痛，通常突然发作。但在医生按压腹部检查时，患者却只有轻度疼痛（阑尾炎或憩室炎等疾病则与此不同，按压时会使疼痛明显加重）。

此后，随着肠道开始坏死，医生检查腹部会引起更为强烈的疼痛。

急性肠系膜缺血的诊断

  • 医生的检查

  • 血管造影术

如果患者有急性肠系膜缺血的典型症状，或者腹部一触即痛，那么医生通常会立即手术。

如果急性肠系膜缺血的诊断不明确，医生会进行 CT 血管造影或肠系膜血管造影，以寻找为肠道供血的动脉中的阻塞。在 CT 血管造影中，使用 CT（计算机断层扫描）和注射在手臂静脉中的不透射线染料生成血管图像。在肠系膜血管造影中，将一根小软管（导管）经腹股沟动脉穿行进入肠道动脉。通过导管注射不透射线的染料，以便在同时拍摄的 X 光片上更容易看到动脉。磁共振血管造影是另一种血管造影，可用于提供血管的详细图像。

除此之外，也可以进行 X 光检查磁共振成像 (MRI)。

急性肠系膜缺血的治疗

  • 手术

  • 血管成形术和放置支架

  • 预防凝血的药物

如果医生在手术中作出肠系膜缺血的诊断，则有时会切除或绕过阻塞血管，但其他时候则必须切除受累肠段。

如果医生在 CT 血管造影或肠系膜血管造影期间作出肠系膜缺血的诊断，则可尝试使用血管成形术和放置支架来缓解血管阻塞。在血管成形术中，将一根小软管（导管）经腹股沟动脉穿行进入肠道动脉，同时进行血管造影。如果出现阻塞，有时可通过注射某些药物疏通，使用特制的血管造影导管吸出血凝块，或给动脉内的小球囊充气以使血管增宽，然后置入小管或金属丝网（支架）以使其保持开放。如果医生无法借助这些方法成功疏通阻塞，则需通过外科手术疏通阻塞或切除受累肠段。

治疗后，很多患者需服用抗血栓药物。

急性肠系膜缺血的预后

如果医生能提早作出诊断并尽快开始治疗，患者通常恢复良好。

如果直到部分受累肠道坏死才做出诊断或才开始治疗，那么 70% 至 90% 的患者会死亡。如果所有小肠出现坏死或被切除的患者很难生存。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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