急性肠系膜缺血时流入部分肠道的血流突然阻断，导致坏疽和穿孔。

突然发生的剧烈腹痛。

可通过血管造影进行诊断。

需通过血管成形术或外科手术立即治疗。

（参见胃肠道急症概述。）

急性肠系膜缺血有多种病因。最常见的是

动脉栓塞

动脉血栓

动脉栓塞是指源自心脏或主动脉的血凝块或动脉粥样硬化斑块（胆固醇和其他脂肪物质堆积在动脉内）随血流移动并滞留在较小动脉内（在此处为肠道的小动脉）。

动脉血栓是指动脉或静脉（包括肠道动静脉）内自发形成的导致血流受阻的血凝块。

有时血流并未被完全阻断，但由于心输出量低（如同心力衰竭或休克）或某些药物（如可卡因）使血管狭窄，会导致血流量极低。一般而言，年龄大于 50 的患者会承担非常大的风险。

血流阻断超过 6 小时就可使受累肠道区域坏死，导致肠道细菌侵入身体系统。如果肠道坏死，很可能引起休克、器官衰竭和死亡。

急性肠系膜缺血的症状 起初，患者出现重度严重腹痛，通常突然发作。但在医生按压腹部检查时，患者却只有轻度疼痛（阑尾炎或憩室炎等疾病则与此不同，按压时会使疼痛明显加重）。 此后，随着肠道开始坏死，医生检查腹部会引起更为强烈的疼痛。

急性肠系膜缺血的治疗 手术

血管成形术和放置支架

预防凝血的药物 如果医生在手术中作出肠系膜缺血的诊断，则有时会切除或绕过阻塞血管，但其他时候则必须切除受累肠段。 如果医生在 CT 血管造影或肠系膜血管造影期间作出肠系膜缺血的诊断，则可尝试使用血管成形术和放置支架来缓解血管阻塞。在血管成形术中，将一根小软管（导管）经腹股沟动脉穿行进入肠道动脉，同时进行血管造影。如果出现阻塞，有时可通过注射某些药物疏通，使用特制的血管造影导管吸出血凝块，或给动脉内的小球囊充气以使血管增宽，然后置入小管或金属丝网（支架）以使其保持开放。如果医生无法借助这些方法成功疏通阻塞，则需通过外科手术疏通阻塞或切除受累肠段。 治疗后，很多患者需服用抗血栓药物。