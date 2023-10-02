常规筛查是结直肠癌早期诊断的必要条件，有结直肠癌中等风险的人群通常从 45 岁时开始接受筛查，并一直持续至 75 岁。对于 76 至 85 岁人群，医生会考虑患者的整体健康状况和既往筛查结果，然后决定是否继续筛查。

有些人需提前开始接受筛查。例如，有一级亲属（父母、兄弟姐妹或子女）在 60 岁之前患上结直肠癌的人应从 40 岁开始每 5 年接受一次筛查，或者比其亲属确诊年龄提前 10 年开始接受筛查，以较早的时间为准。例如，如果某人的父亲在 45 岁时被诊断患有结直肠癌，则此人应在 35 岁时开始接受筛查。

医生会进行几种不同的检查来筛查结直肠癌：

有结直肠癌遗传原因的人，如林奇综合征和 MUTYH 息肉病综合征，需要额外筛查。

结肠镜检查 医生开展筛查的手段通常是借助结肠镜检查整条大肠。在结肠镜检查期间，医生会使用通过结肠镜传送的器械切除似乎癌变（恶性）的赘生物。然后切下的赘生物会被送到实验室进行癌症检测。一些较大的赘生物必须在普通外科手术中切除。 结直肠癌高危人群需要每 10 年或更经常进行结肠镜检查。 结直肠癌（结肠镜检查） 图片 GASTROLAB/科学图片库

便检 粪便免疫化学隐血检测 (FIT) 用于检测粪便中的血液，甚至肉眼无法看到的血液（称为隐血）。FIT 比旧式的化学粪便检查更准确，没有饮食限制。这些检查需每年进行。然而，除癌症外的许多疾病都可导致便血，而且也并非所有癌症都会引起出血。 粪便 DNA 检测用来识别大便中由癌症引起的遗传物质。粪便基因检测通常与粪便免疫化学隐血检测结合使用（FIT-DNA 检测），至少每 3 年一次。FIT-DNA 检测呈阳性的患者应在 6 个月内接受一次结肠镜复查，以降低漏诊晚期结肠癌的风险。近 10% 至 15% 的 FIT-DNA 检测结果呈阳性的患者结肠镜检查正常。这些人可在 1 年内再次接受粪便 FIT-DNA 检测，或在 3 年内接受结肠镜复查。如果这些检查的结果为阴性，则认为患者发生结肠癌的风险属于平均水平，可以恢复正常筛查时间表。

乙状结肠镜检查 乙状结肠镜检查是对大肠下部的检查。该检查可有效识别乙状结肠或直肠内的赘生物，但无法使医生发现结肠上段的肿瘤。 乙状结肠镜检查应每 5 年进行一次，或者如果也做隐血检测的话，则每 10 年进行一次。

计算机断层扫描 (CT) 结肠造影 CT 结肠造影（虚拟结肠镜检查）采用一种特殊的 CT 扫描技术生成结肠二维和三维图像。这种技术需患者服下造影剂，通过插入直肠的管道将结肠充气，然后观察模拟常规结肠镜检查的高清三维图像，故因此得名。 虚拟结肠镜检查为不能或不愿接受普通结肠镜检查的人提供了一种选择，但其不太准确，且高度依赖于放射科医生的操作技能和经验。该检查不需实施镇静，但仍需提前彻底清肠，给结肠充气也可能会引起不适。另外，不同于常规结肠镜，这种技术无法进行活检。如果在虚拟结肠镜检查中发现息肉或癌症，则需要常规结肠镜检查来切除息肉或对癌症进行活检。虚拟结肠镜检查能够显示癌症是否已从结肠向外扩散到淋巴结或肝脏，但对结肠内小息肉的识别效果不佳。 此项检查每 5 年进行一次。