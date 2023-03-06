药物不良反应（不良作用）指任何不想要的药物（包括治疗性药物）作用。有多种不同类型：

剂量相关

过敏

特异质

剂量相关的药物不良反应代表了过度增强的药物治疗作用。例如，如果降压药物过度降低血压，则服用降压药物的人可能感到眩晕或头晕。糖尿病患者可能因胰岛素或另一种降糖药使血糖降低过多，而出现虚弱、多汗、恶心和心悸等症状。这类药物不良反应通常可预知，但往往不能避免。药物剂量过高（过量反应）、患者对药物高度敏感，或其他药物减慢该药代谢而使其血药浓度升高时（请参见药物相互作用），常引发此类药物不良反应。剂量相关反应可能严重，也可能不严重，但较为普遍。

药物过敏反应并非剂量相关，而是需要过去有对某种药物的暴露经验。当人体免疫系统对药物产生不适当的反应时，就会产生过敏反应（有时称为致敏）。患者致敏后，之后再暴露于该药物就会产生数种不同类型的过敏反应之一。有时，医生可以进行皮试，以帮助预测药物过敏反应。

特异质药物不良反应的发生机制目前尚不清楚。这种类型的药物不良反应大多不可预测。这类药物不良反应的例子包括皮疹、黄疸、贫血、白细胞计数下降、肾损害、可能损害视力或听力的神经损伤。这些反应往往更严重，但一般在极少数的人中发生。这些人在身体代谢药物的方式或对药物反应的方式方面可能存在遗传差异。

此外，还有一些药物不良反应与药物治疗作用无关，但其发生机制明确，通常可以预知。例如长期服用阿司匹林或其他非甾体类抗炎药 (NSAID) 的患者易出现胃刺激和出血症状。其原因在于这些药物减少了前列腺素的产生，而前列腺素可以保护胃肠道抵御胃酸的侵蚀。