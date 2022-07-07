依从性是指患者在多大程度上按要求服用所开具的药物。
（请参见药物反应概述。）
遵守（依从）药物治疗方案是重要的。然而，仅约半数带着处方离开医生诊疗室的患者会按要求服药。在患者不依从药物治疗的众多原因当中，最常见的是忘记用药。那么关键的问题就是：为何患者会忘记？ 有时，心理否认机理发挥作用。患病造成顾虑，而不得不服药会不断提醒患者患有这种疾病。或者涉及治疗的某些事情，例如可能的副作用，可大大加重患者的顾虑，导致其不愿意遵守治疗计划。
不遵医嘱的后果
最明显的是，如果患者不遵医嘱进行治疗，症状可能无法缓解或疾病可能无法治愈。然而，不遵医嘱可以造成其他严重或代价高昂的后果。预计不遵医嘱每年导致 125,000 例因心血管病（例如心脏病发作和中风）所致的死亡。此外，据认为，如果患者按要求服用药物，可以避免多达 23% 的患者入住疗养院、10% 的入院和众多的找医生就诊、诊断检验及不必要的治疗。
不遵医嘱不仅增加医疗成本，它还可能使生活质量恶化。例如，青光眼患者漏服药可能导致视神经损伤和失明，心脏病患者漏服药可能导致不规律的心脏节律和心搏骤停，高血压患者漏服药可能导致中风。不服用全部规定剂量的抗生素可能造成感染再次复发，并且可能导致耐药细菌问题。
儿童和遵守医嘱
与成人相比，儿童更不愿意按要求服药。在一项研究中，给患有链球菌感染的儿童开具 10 天疗程的青霉素，到第 3 天有 56% 的患儿没在服用药物，到第 6 天有 71% 的患儿没在服用药物，到第 9 天有 82% 的患儿没在服用药物。对于慢性病（例如 1 型糖尿病或哮喘）患儿，由于治疗计划复杂并且持续时间长，遵医嘱很难。让儿童服用味道不好的药物、用看起来吓人的药（例如滴眼剂或需要面罩盖住面部的那些药物）、或需要注射的药物，也可能很困难。
有时，父母不理解医生的说明。另外，平均而言，父母（和患者自己）与医生会面后 15 分钟就忘记约一半的信息。他们记得最多的是前三分之一的讨论内容，并且与治疗细节相比，更多地记得诊断结果。这就是为何医生力图保持治疗计划简单，并经常提供书面说明的原因。
老人和遵医嘱
尽管依从性可能不受老年本身的影响，但它会受到老年人中常见的几个因素的影响，例如身体或精神障碍、使用更多种药物、及药物间的相互作用和副作用风险升高。服用几种药物造成更难记住何时服用每种药物、且使药物间不良相互作用的风险升高，特别是当同时服用非处方药时更是如此。医生或许能够简化药物方案（通过使用一种药物达到两种目的或通过减少必须服药的次数），以改善依从性及降低相互作用风险。
因为老人通常比年轻人对药物更敏感，所以他们更可能出现药物不良反应并且可能需要更低剂量的某些药物（请参见衰老与药物）。
改善遵医嘱的情况
如果患者与医生和药剂师保持良好关系，则他们更可能遵守治疗方案。这类关系涉及双向交流。
交流可以始于信息交换。通过提出问题，医生可能会帮助患者接受其疾病的严重程度、明智地权衡治疗计划的优点和缺点、确保他们正确了解其情况。患者通过讨论他们的顾虑，可以了解到，否认其疾病及关于治疗的错误观念可能导致忘记按要求服药，引发不良后果。医生和药剂师可以通过透彻地解释如何服用药物、为何这种药物是必要的、及治疗的预期，来鼓励患者遵守医嘱。当患者知道药物所起的作用时，无论好坏，他们及参与治疗的卫生保健从业者可以更好地判断药物多大程度地发挥作用以及是否正在形成潜在的严重问题。书面说明有助于患者避免因记不清他们与医生和药剂师的讨论内容而造成的错误。
良好沟通是重要的，特别是当患者有不止一位卫生保健从业者时，因为这可确保全部执业者均了解其他执业者开的药，并可形成一体化治疗计划。这种计划可助减少副作用和药物间相互作用并且可能产生更简单的给药方案。
参与治疗计划决策可使患者更愿意遵守该计划。通过参与，患者对计划承担责任，因此更有可能遵循该计划。承担责任包括帮助监测治疗效果的好坏、并且与至少一位医疗保健从业者（医生、医生助手、药剂师或护士）讨论其顾虑。即使医生、药师或其他卫生保健从业者没有询问，患者也应当报告不良的或意外的作用，而不是自行调整药物剂量或停用药物。当患者有合理原因不遵守治疗计划，并且能解释这些原因时，医生或其他卫生保健从业者通常可以作出适当调整。对患者而言，明智的做法是保存一份全部药物的最新清单，在任何就诊时都带着。
相信卫生保健从业者关心他们，也能让患者更愿意遵守治疗计划。患者如听到关心他的执业者的解释，就更可能对自己接受的治疗表示满意，并且更喜欢执业者。患者越喜欢执业者，就越可能遵医嘱。
从同一位药剂师处取得全部药物也能有用，因为药剂师会保存患者正在服用的药物的计算机化记录，并可监护患者可能的重复用药和药物间相互作用的情况。服用处方药的患者应当告知其药剂师他们正在服用的非处方药和膳食补充剂（例如草药）。另外，患者可以询问药剂师对药物的预期、如何正确服用、及哪些药物彼此相互作用。
往往可以找到特定疾病患者的互助小组。这些小组可以经常强化遵守治疗计划的重要性，并且提供解决各种问题的建议。互助小组的名称和电话号码可以通过当地医院和社区委员会获得。
记忆辅助工具可以帮助患者记得服药。例如，提醒卡可以置于家中不同区域，或可将服用药物与特定日常任务（例如刷牙）关联起来。嘟嘟作响的腕表可以用来提醒何时要服药。卫生保健从业者或患者可以在日历上标记药物剂量和服用时间。当服用药物时，患者在相应位置标注。
药师可以提供有助于患者按医嘱服药的药盒。可用泡罩板装好 1 个月的每日剂量，并标注日历日，这样患者看到空的泡罩就知道自己服过多少次药了。可在每个容器上放置与药片或胶囊颜色相同的盖子或标签纸，以帮助患者根据容器上的说明匹配药物。可以使用多格药物整理器，这些整理器含有对应本周各天和/或每天不同时间的格子（请参见药物差错）。患者或护理人员定期（例如每周伊始时）装满各格子。通过查看整理器，患者可以确定是否已服过药。
也有的容器带有计算机化的盖子。这些盖子在给药时间会嘟嘟作响或闪动，并且可以记录容器每天打开过多少次，以及自上次打开容器起已经过去多少小时。另一个备选项是采用寻呼机的寻呼业务（可从基于用户的电信公司获得)。