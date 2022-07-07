如果患者与医生和药剂师保持良好关系，则他们更可能遵守治疗方案。这类关系涉及双向交流。

交流可以始于信息交换。通过提出问题，医生可能会帮助患者接受其疾病的严重程度、明智地权衡治疗计划的优点和缺点、确保他们正确了解其情况。患者通过讨论他们的顾虑，可以了解到，否认其疾病及关于治疗的错误观念可能导致忘记按要求服药，引发不良后果。医生和药剂师可以通过透彻地解释如何服用药物、为何这种药物是必要的、及治疗的预期，来鼓励患者遵守医嘱。当患者知道药物所起的作用时，无论好坏，他们及参与治疗的卫生保健从业者可以更好地判断药物多大程度地发挥作用以及是否正在形成潜在的严重问题。书面说明有助于患者避免因记不清他们与医生和药剂师的讨论内容而造成的错误。

良好沟通是重要的，特别是当患者有不止一位卫生保健从业者时，因为这可确保全部执业者均了解其他执业者开的药，并可形成一体化治疗计划。这种计划可助减少副作用和药物间相互作用并且可能产生更简单的给药方案。

参与治疗计划决策可使患者更愿意遵守该计划。通过参与，患者对计划承担责任，因此更有可能遵循该计划。承担责任包括帮助监测治疗效果的好坏、并且与至少一位医疗保健从业者（医生、医生助手、药剂师或护士）讨论其顾虑。即使医生、药师或其他卫生保健从业者没有询问，患者也应当报告不良的或意外的作用，而不是自行调整药物剂量或停用药物。当患者有合理原因不遵守治疗计划，并且能解释这些原因时，医生或其他卫生保健从业者通常可以作出适当调整。对患者而言，明智的做法是保存一份全部药物的最新清单，在任何就诊时都带着。

相信卫生保健从业者关心他们，也能让患者更愿意遵守治疗计划。患者如听到关心他的执业者的解释，就更可能对自己接受的治疗表示满意，并且更喜欢执业者。患者越喜欢执业者，就越可能遵医嘱。

从同一位药剂师处取得全部药物也能有用，因为药剂师会保存患者正在服用的药物的计算机化记录，并可监护患者可能的重复用药和药物间相互作用的情况。服用处方药的患者应当告知其药剂师他们正在服用的非处方药和膳食补充剂（例如草药）。另外，患者可以询问药剂师对药物的预期、如何正确服用、及哪些药物彼此相互作用。

往往可以找到特定疾病患者的互助小组。这些小组可以经常强化遵守治疗计划的重要性，并且提供解决各种问题的建议。互助小组的名称和电话号码可以通过当地医院和社区委员会获得。

记忆辅助工具可以帮助患者记得服药。例如，提醒卡可以置于家中不同区域，或可将服用药物与特定日常任务（例如刷牙）关联起来。嘟嘟作响的腕表可以用来提醒何时要服药。卫生保健从业者或患者可以在日历上标记药物剂量和服用时间。当服用药物时，患者在相应位置标注。

药师可以提供有助于患者按医嘱服药的药盒。可用泡罩板装好 1 个月的每日剂量，并标注日历日，这样患者看到空的泡罩就知道自己服过多少次药了。可在每个容器上放置与药片或胶囊颜色相同的盖子或标签纸，以帮助患者根据容器上的说明匹配药物。可以使用多格药物整理器，这些整理器含有对应本周各天和/或每天不同时间的格子（请参见药物差错）。患者或护理人员定期（例如每周伊始时）装满各格子。通过查看整理器，患者可以确定是否已服过药。

也有的容器带有计算机化的盖子。这些盖子在给药时间会嘟嘟作响或闪动，并且可以记录容器每天打开过多少次，以及自上次打开容器起已经过去多少小时。另一个备选项是采用寻呼机的寻呼业务（可从基于用户的电信公司获得)。